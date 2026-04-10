La Unión de Consumidores de Asturias entra en el debate de las "reservas fantasma" en la hostelería y advierte de que cobrar una penalización puede ser ilegal

El debate está servido en la hostelería asturiana en torno al fenómeno del «no show» –no presentarse en inglés– y cómo hacer para evitar las denominadas «reservas fantasmas» de clientes que no se presentan. La patronal Otea (Hostelería y Turismo de Asturias) ha alertado del crecimiento del «no show» y anunciado que estudiará medidas para frenarlo, entre ellas, pedir una señal previa en las reservas o el número de tarjeta para hacer un cargo si el cliente no se presenta.

Una medida que no gusta en la Unión de Consumidores de Asturias, que muestra su «descontento» de que se opte por tales sistemas. Ponen en duda, además, de que, como dice Otea, fueran la mitad de los restaurantes asturianos los que sufrieron las reservas fantasmas la pasada Semana Santa. «Según cifras publicadas por plataformas de reservas, la tasa en España cayó tres décimas el año pasado, situándose en un anecdótico en el 3,3% en 2025, lo que evidencia una tendencia a la baja», aseguran.

Sin justificación

Para Unión de Consumidores de Asturias, estos datos no justifican medidas que puedan disuadir a turistas y asturianos de disfrutar de la oferta gastronómica, uno de los principales atractivos de la región. «Si queremos promocionar Asturias como destino gastronómico, debemos facilitar la experiencia, no convertirla en un proceso lleno de condiciones, fianzas y advertencias», reseñan.

En la Unión de Consumidores advierten de que «no se puede elaborar un sistema de penalizaciones generalizadas para toda la ciudadanía por el comportamiento incívico de una minoría muy reducida. Eso rompe la confianza entre cliente y establecimiento. La hostelería debe facilitar el acceso, no dificultarlo con requisitos que pueden percibirse como coercitivos». E insisten en la necesidad de evitar prácticas «abusivas y desproporcionadas» como cobrar una señal o aplicar un cargo por el «no show».

La organización recuerda que, desde un punto de vista jurídico, sólo es legal cobrar una penalización si el establecimiento ha informado de forma clara y previa, y el consumidor ha aceptado expresamente esa condición.

Más allá de la advertencia a los hosteleros, Consumidores también tienen consejos para los ciudadanos: «Se recomienda a la ciudadanía cancelar una reserva cuando no se puede acudir, como un acto básico de responsabilidad».

La entidad hace un llamamiento «amistoso» a la patronal Otea y a los establecimientos asturianos para que no generalicen «medidas punitivas» que pueden perjudicar tanto a consumidores como al propio sector.