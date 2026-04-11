Adiós a colocar la mochila en la espalda: la Policía Nacional emite una alerta general a la población que afecta a los asturianos
Los agentes piden no hacerlo más
Adiós a colocar la mochila en la espalda. La Policía Nacional ha emitido este sábado una alerta general a la población sobre los robos en la calle, eventos masivos o centros comerciales. Llega el buen tiempo y aumenta el movimiento de personas en todas las ciudades y localidades turísticas de España. Por ello, los agentes de la Policía Nacional han advertido, a través de un vídeo, las pautas básicas para evitar ser víctimas de un hurto.
Lo mismo ha hecho la Guardia Civil estos días con los robos en casas. La entrada de ladrones en viviendas suelen aumentar durante los fines de semana y periodos vacacionales, como el de Semana Santa que acaba de pasar. Los delincuentes buscan señales de ausencia prolongada, como persianas bajadas hasta abajo, buzones llenos o ausencia de movimiento en el hogar. También vigilan nuestras publicaciones en redes sociales.
Precisamente uno de los errores más comunes cuando nos ausentamos del domicilio es bajar las persianas hasta abajo. "No baje las persianas del todo. No dejes ropa tendida por tiempo prolongado. Pide a un vecino que recoja tu correo. Y no publiques tus planes en redes sociales hasta la vuelta", insiste la Guardia Civil. El Instituto Armado también ha insistido en "cerrar bien puertas (con vuelta de llave) y ventanas" durante el fin de semana.
En el pantalón
En el caso de los viandantes, una regla básica es "no guardar las pertenencias en la parte trasera del pantalón". Otro consejo es llevar el bolso y la mochila hacia delante. Es decir, nada de llevar la mochila sobre la espalda ni el bolso cruzado hacia atrás. Tercer consejo: evita aislarte con los auriculares.
Auriculares
Esto es algo que preocupa mucho a los agentes y es un hábito que hoy en día, por el uso masivo de los teléfonos móviles, está muy extendido. Vamos hablando por teléfono o escuchando música sin ser conscientes de lo que pasa a nuestro alrededor. Y ojo, no es solo un riesgo para que nos roben, sino que también constituye un problema cuando cruzamos las calles.
Por separado
Cuarta y última recomendación: "Procura no llevar todo el dinero y la documentación juntas". Cae de cajón, pero no siempre lo hacemos. Es mejor repartir nuestras pertenencias por varios bolsillos, el bolso o la mochila. Se trata, en definitiva, de no ponérselo fácil al ladrón.
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