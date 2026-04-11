Agenda: qué hacer hoy sábado 11 de abril en Asturias

Oviedo

La Barraca

El Teatro Campoamor acoge a las 19.00 horas la representación de "La Barraca", un espectáculo teatral de 90 minutos dirigido a público adulto a partir de 12 años, con localidades entre 20 y 26 euros.

Carlo Acutis

El Teatro Filarmónica acoge a las 20.00 horas, el musical "Carlo 2.0: El legado", que narra la historia de un director de cine italiano ateo que, al preparar una película sobre Carlo Acutis, reconstruye su vida a través de entrevistas y recreaciones.

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Matadero Uno

La librería Matadero Uno acoge a las 19.00 horas la presentación de "La última fiesta", de Guillermo Estiballes, quien estará acompañado por Natalia Calvo Torel.

Kuivi Almacenes

Kuivi Almacenes acoge hoy, a las 19.30 horas, el concierto "13 Rue del Burlesque "A la primera"", con actuaciones de Johnny Penicilina y Los Frixuelos Eléctricos, El Malo y los Demonios del Burlesque, Fer Espina & The Riders, Indocentes, Ritmo Vudú y Alto Volto, con entradas a 15 euros.

Plus Ultra

La Delegación de Defensa en el Principado de Asturias acoge durante todo el mes de abril una exposición conmemorativa por el centenario del histórico vuelo del hidroavión Plus Ultra, que en 1926 unió España y América. La muestra, inaugurada el 30 de marzo de 2026 en Oviedo (plaza España, 4), pone en valor esta hazaña de la aviación española mediante paneles informativos, maquetas y material audiovisual, y sirve además de apoyo al concurso educativo "Carta a un militar español" bajo el lema "Plus Ultra: la audacia que cruza horizontes". La exposición puede visitarse gratuitamente de 10.30 a 13.30 horas.

Catedral

Visitas a la Catedral. La visita al conjunto catedralicio incluye el recorrido por el interior del templo, la Cámara Santa, el Museo de la Iglesia y el claustro. La entrada general tiene un precio de 9 euros, aunque hay descuentos para estudiantes, niños, desempleados, jubilados y peregrinos. El horario es de lunes a sábados, de 10.00 a 13.00 y de 16.00 a 17.00 horas. Por otro lado, la torre de la Catedral también está abierta a las visitas. Son acompañadas, pero no guiadas. Las visitas, con una duración aproximada de una hora, están disponibles de lunes a sábado, con 20 personas en cada turno y tienen un precio de 10 euros; no incluyen el acceso al resto del conjunto catedralicio ni están incluidas en el abono de socios de la Catedral.

Gijón

La filosofía del kintsugi

"Lo roto y bello" es el taller que hoy se lleva a cabo en el Botánico dentro de los actos de "Primavera en el Botánico". De 11.00 a 14.00 horas se impartirá un taller para personas adultas con discapacidad, mayores de 18 años, donde se explora la filosofía del kintsugi, una técnica japonesa que ve en las imperfecciones la oportunidad de crear belleza.

Una obra de Natalia Suárez elaborada con esta técnica oriental dentro de su proyecto Woodic. / LNE

Imparte el taller el Colectivo Berde, con María Gallo.

Museo Barjola

Desde hoy puede verse en el Museo Barjola la exposición "El Palacio Habitado", de Juan Díaz-Faes en relación con Juan Barjola. La muestra estará abierta hasta el próximo 16 de agosto. Está organizada por el Museo Barjola, colabora SOLO y son comisarias Laura Gutiérrez y Lydia Santamarina.

Teatro de la Laboral

El cómico Edu Soto se presenta hoy en el teatro de la Laboral con su espectáculo "Más vale solo que ciento volando Revolution". Será a las 20.30 horas. Precio de la entrada, 22 euros.

Museo Evaristo Valle

La Fundación Museo Evaristo Valle acoge hoy una visita guiada que lleva por título "La botánica de las brujas. Plantas, poder y conocimiento oculto en el jardín", a cargo de la guía de naturaleza Noelia Velasco de la Torre. Será a las 18.00 horas. Se trata de una visita guiada por los jardines históricos del Museo Evaristo Valle explorando la relación profunda entre botánica, tradición y creencias populares. También hoy, a las 17.30 horas, la Asociación de Vecinos San Julián de Somió organiza una visita a la exposición "Miradas cruzadas" en la colección de arte contemporáneo del museo, a cargo de la historiadora del arte Carmen Estrada. Las inscripciones tienen que realizarse en somio@somio.org o en el local de la asociación.

Centro Municipal Pumarín Gijón Sur

El ciclo de FICX Plus tiene hoy una cita a las 19.00 horas en el Centro Municipal Integrado Pumarín Gijón Sur, con la proyección de "Mátame, amor" de Lynne Ramsay.

Zig Zag Danza-El Huerto

Dentro del ciclo El Huerto en familia, en el espacio escénico de Zig Zag Danza (Calle Severo Ochoa 91, bajo), hoy se ofrece a la 12.30 horas y a las 18.00 horas el montaje "Rondajes, cuentos fantásticos", de la compañía balear Estudi Zero Teatre. El espectáculo, basado en la narración oral y el misterio de las leyendas populares, está recomendado para espectadores mayores de 4 años, y tiene una duración de 55 minutos.

Paraninfo de la Laboral

El ciclo de FICX Plus tiene hoy una cita a las 17.30 horas en el Paraninfo de la Laboral Ciudad de la Cultura, con la proyección de "Little Amélie", de Mailys Vallade, Liane-Cho Jin Kuang. Es una sesión programada para toda la familia.

Parroquia de Deva

La Concejalía de Medio Ambiente y Sostenibilidad ha programado para hoy una visita interpretativa a la parroquia de Deva. De 11.00 a 13.00 horas, con salida desde el lavadero de Deva, se hará una ruta lineal de 2 kilómetros y dificultad baja para conocer los rincones de la parroquia. Previa inscripción.

Laboral-Antiguo Instituto

Dentro del festival In-edit, hoy se proyecta a las 12.30 horas en el Paraninfo de la Laboral "We want the funk", un viaje al corazón del funk. La entrada es gratuita con reserva previa. Ya por la tarde, a las 17.00 horas, en el Patio del Antiguo Instituto se proyecta "Hasta que me quede sin voz. Un film sobre Leiva" dirigido por Mario Forniés, Lucas Nolla y Sepia. A continuación, a las 19.30 horas, en el mismo lugar se proyecta "Los negativos. Graduados en underground", un documental que reconstruye la historia de la banda y retrata la efervescente escena underground barcelonesa de mediados de los 80. La presentación la harán Carles Estrada y Fernando Campillo. La fiesta seguirá después de la proyección (22h) en el Zephyr, con una sesión a cargo de "Colectivo Bruxista".

Teatro Jovellanos

La Compañía Eduardo Guerrero ofrece hoy en el teatro Jovellanos el espectáculo "Debajo de los pies", a las 20.30 horas. Sobre el escenario estarán Eduardo Guerreo (baile), y Sara Jiménez y Alberto Sellés como artistas invitados. A la guitarra estará Joselito Acedo, Ismael de la Rosa al cante, y Manuel Reina a la batería. Colaboran en el espectáculo el Festival de Jerez, La Aceitera (Sevilla), Teatros del Canal (Madrid), Centro Cultural Paco Rabal (Madrid) y La Factoría Cultural -ICAS (Sevilla).

Teatro Albéniz

La gira "Por la Hierba" trae hoy a Angel Stanich Band al teatro Albéniz. El concierto comienza a las 21.00 horas, con apertura de puertas a las 20.00 horas.

Gijón Arena-Plaza de Toros

La cita musical de hoy en el Gijón Arena será con "Petazeta pop". La apertura de puertas será a las 18.30 horas y la música se desplegará hasta las 02.30 horas.

Galería de Arte Bea Villamanín

En la Galería de Arte Bea Villamarín (calle) hoy (11.00 horas) podrá verse la "Explosición", la exposición "más enérgica y fugaz", con obras de alumnos del CEIP San Juan de la Cruz de Piedralaves (Ávila), realizadas con apoyo de Rubén Martín de Lucas. Es una exposición altruista donde todos los fondos van al proyecto Arte en mi cole del centro.

Centro de Cultura Antiguo Instituto

La sala 1 del Centro de Cultura Antiguo Instituto acoge hasta el próximo 21 de abril la exposición "Plaza Mayor. Restos de una representación" de Marcos Merino (Gijón, 1973), una muestra sobre la memoria en imágenes de la Plaza Mayor de Gijón. A través de fotografías, archivos y materiales audiovisuales.

Agrupación Artística Gijonesa

Hoy a las 19.00 horas, en la sede de la asociación (calle Severo Ochoa, 20) habrá una nueva cita con la música, esta vez con Mónica y su acordeón.

Centro Municipal de El Llano

A las 19.00 horas, en el salón de actos tendrá lugar un "Concierto sabinero". Bajo el nombre "Tres pájaros de un tiro", el trío formado por José Taboada, bautizado como "El Cover de Sabina", y acompañado por Edgar Olivero y Javier Tei presentarán un viaje íntimo y apasionado a través de la poesía y la música de Joaquín Sabina. El acceso es con entrada, que se pueden adquirir en el Soul Coffe, C/ Menéndez Valdés 2

Palacio de Revillagigedo

La exposición "Convivium. Arqueología de la dieta mediterránea" explora la construcción de la dieta mediterránea desde la evidencia arqueológica y las investigaciones más recientes. Podrá visitarse hasta el 12 de julio. Los horarios son de martes a domingo, de 11.00 a 14.00 y de 17.00 a 20.00 horas. Además, los sábados y domingos habrá visitas guiadas, en concreto los sábados a las 18.00 horas, y los domingos a las 12.30.

Paseo de Begoña

Por el paseo gijonés se puede ver, en paneles explicativos, la exposición "El chocolate en la villa de Jovellanos".

Avilés y comarca

Taller de pumptrack en Villalegre

El taller se desarrollará de 11.00 a 13.00 horas. Hoy será la primera sesión del segundo bloque centrada en la introducción y movimientos básicos. Los talleres están pensados para jóvenes de entre 12 y 16 años y están guiados por una monitora que acompañará al grupo resolviendo dudas, orientando en la técnica y motivando a los adolescentes para que disfruten al máximo. La actividad es gratuita y de acceso libre, sin necesidad de experiencia previa. Solo se requiere acudir con bicicleta propia y casco, aunque se pondrán a disposición dos bicicletas para quienes no dispongan de una.

Feria del libro de Corvera

Hay 14 puestos de editoriales y librerías y además habrá mesas redondas: ‘Publicando na Asturies del sieglu XXI’. Julio Arbesú, Armando Murias, Raquel Presumido, Carolina Sarmiento · Moderador: Miguel Rodríguez Monteavaro de 11.00 a 12.00 horas. Seguidamente será el acto "Les otres orielles de Miguel Barrero", con Tito Montero. El siguiente acto previsto para las 13.00 horas será

de "Hipnótica Circu Teatru" que montará "La Recadera de los Libros" que es un espectáculo de circo, cuentos y música en directo para toda la familia. Por la tarde, habrá pintacaras para los niños a partir de las 16.30 horas. A las 18.00 horas está prevista la mesa redonda "Palabra de muyer: la nueva narrativa asturiana", con Solinca Turbón, Beatriz Quintana Coro, Arantza Margolles Beran. El acto estará moderado por Alma Hidalgo. El último acto será una conversación de Arantza Margolles con el ilustrador Alfonso Zapico.

Exposición "Miradas de África"

Desde el 7 al 24 de abril la Casa de las Mujeres acoge la exposición de fotografías "Miradas de África", de la abogada, guía de montaña y viajera Luz Vidal con la que pretende dar a conocer algunas de las situaciones que afrontan las niñas y mujeres de países en los que ha estado como Benín, Etiopía, Namibia, Kenia, Camerún. Se puede visitar de forma gratuita en horario de lunes a viernes de 9:00 a 14:00 horas y de 17:00 a 19:00 horas.

Visitas guiadas al Niemeyer

Las visitas guiadas al Centro Niemeyer son recorridos en español acompañados por un guía profesional. Edificio a edificio se va desgranando la historia, curiosidades y eventos señalados de este centro cultural, la única obra en España del arquitecto Oscar Niemeyer. Son de miércoles a domingo a las 12.30 y a las 17.00 horas.

Las Cuencas

Espectáculo del ilusionista José Armas

José Armas "El Ilusionista" presenta su espectáculo hoy, a las 19.00, en el Teatro de El Entrego. "El Ilusionista", ovetense, ya ha actuado en capitales internacionales como París, Bruselas, Madrid y Lisboa, y domina las diferentes disciplinas de la magia.

Festival de cerveza en Langreo

Langreo acoge este fin de semana el Festival Internacional de la Cerveza Artesano d’Asturies en los jardines de la Pinacoteca Eduardo Úrculo, hasta completar aforo, con 18 productores de cerveza, "foodtrucks" y actuaciones musicales. Hoy, a las 10.30, será la Quedada Trailcervecera. A las 12.00 será la apertura del recinto, con acceso libre. Desde las 14.00 horas habrá conciertos con "The McKalisters", "Indocentes" y "Sacavera". Por la noche, a partir de las 22.00 horas, tomarán el relevo "Muñeca Rusa", "Leo Jiménez", "Bala" y "DJ La Güeriata".

Fiestas de la Flor en Lena

Lena disfruta estos días de sus fiestas de La Flor. Hoy se celebrará el X Torneo Infantil de Judo La Flor en el polideportivo Jesús Suárez Valgrande, mientras la música en la calle animará el bulevar, la calle Vicente Regueral y el parque Infantil. Las verbenas estarán protagonizadas por las orquestas "Trébol" y "D’Cano" en la plaza Alfonso X el Sabio, con Punto Lila de seguridad.

Presentación literaria en Sotrondio

La escritora Carmen Domingo presenta el libro "La Soledad fue el precio sobre la historia", de Carmen Díez de Rivera, figura clave en la Transición Española, hoy, a las 11.30 horas, en la Casa de Encuentro de las Mujeres, en Sotrondio. Es un acto organizado por la Tertulia Feminista Les Rosalíes, en el marco del programa de actos del Día Internacional de la Mujer de la Concejalía de Igualdad.

Museo de la Minería en El Entrego

El Museo de la Minería y de la Industria de Asturias (Mumi) está construido en los terrenos de la escombrera de la emblemática Mina de San Vicente, en la zona denominada El Trabanquín, en el corazón de la cuenca carbonífera del Nalón. Abre de martes a sábado, de 10.00 a 14.00 y 16.00 a 19.00, y domingos, de 10 a 14 horas.

Hospital de la Fauna

Situado en El Castrín (Sobrescobio), puede visitarse de miércoles a domingo, de 10.00 a 14.00 horas y de 15.00 a 18.00 horas. La instalación cuenta con un pequeño centro de interpretación en el que un veterinario cuenta el proceso de recuperación y reintroducción en el medio natural de los animales que son tratados en el complejo.

Ecomuseo Minero Valle de Samuño (Langreo)

El Ecomuseo abre de miércoles a viernes, de 9.00 a 14.00 y de 15.00 a 18.00 horas, y sábados, domingos, puentes y festivos, de 10.00 a 14.15 y de 15.15 a 19.30 horas. La visita comienza subiendo a un auténtico tren minero que sale de la estación de El Cadavíu y recorre el viejo camino del carbón, adentrándote en las entrañas de la tierra por una galería de mina real para salir a la superficie en el Pozo San Luis de La Nueva, uno de los mejores ejemplos del patrimonio industrial de Asturias.

Centro

Teatro en Villaviciosa

El Ateneo Obrero de Villaviciosa acoge a partir de las 19.00 horas la intrepretación de una adaptación de la novela de Almudena Grandes "Atlas de geografía humana", a cargo de "Mar Rojo Teatro". La compañía sube a escena un formato híbrido, entre la lectura y la representación, donde la palabra literaria mantiene su protagonismo pero se potencia con recursos escénicos sencillos: proyecciones de mapas, sonidos urbanos, luz de oficina, y el acto mismo de leer como gesto teatral.

Espectáculo musical infantil en Bimenes

La Casa de Cultura de San Julián de Bimenes acoge a partir de las 18.00 horas el espectáculo "Blues & Kids", un proyecto musical en el que se acerca el blues al público infantil de forma divertida y didáctica. Se trata de un viaje que comienza en Estados Unidos en el siglo XIX, donde los esclavos cantaban canciones de trabajo y espirituales como forma de distraerse y tener una identidad propia, y finaliza con la aparición del rock&roll, sin olvidar a los bluesman y las bandas de blues. Descubriremos además la evolución de los instrumentos, desde el uso tan sólo de la voz, ampliando a la utilización del propio cuerpo y objetos cotidianos como percusión, la introducción del banjo, la guitarra acústica o el contrabajo y finalizando con la guitarra eléctrica, el bajo y la batería.

Exposición "Carraques y matraques: pa ruxir", en Pola de Siero

En el marco de la XLV Selmana del Folclor Astur, el grupo folclórico "El Ventolín" organiza en Pola de Siero la exposición "Carraques y matraques: pa ruxir", que puede visitarse hasta el 17 de abril en la Casa de Cultura. La muestra cuenta con la colaboración de Fernando De la Puente Hevia, profesor técnico en baile y danza tradicional e investigador de la Escuela de Música Tradicional del Ayuntamiento de Oviedo. El horario de visita es de lunes a viernes, de 17.00 a 20.00 horas, y sábados, de 10.00 a 13.00 horas. Entrada libre.

"Es tiempo de romería", en la Casa de los Hevia (Villaviciosa)

La Casa de los Hevia (Villaviciosa) acoge hasta el 26 de abril la exposición "Es tiempo de romería: una visión contemporánea a través del arte", un proyecto de la asociación Espacio de Creación y Didáctica. La muestra reúne a artistas asturianos de los siglos XX y XXI –entre ellos Gonzalo Juanes, Virginia López, Benjamín Menéndez y Maite Centol– en una propuesta colectiva y multidisciplinar que, desde las artes plásticas, ofrece una mirada contemporánea sobre un rasgo festivo, popular y social de la cultura asturiana: las romerías o fiestas de prao. Horario de visita: de miércoles a sábado, de 10.00 a 14.30 y de 15.30 a 18.00 horas, y domingos, de 10.00 a 14.30 horas. El espacio permanece cerrado lunes y martes.

Oriente

Teatro en Caravia

La Casa de Cultura de Prado, en Caravia Alta, será escenario a partir de las 18.00 horas de la representación de la obra "Chanzas, caminos y peregrinos, a cargo de "Higiénico Papel Teatro", dirigida a todos los públicos. Dos pícaros parlanchines, que han realizado el Camino de los Santuarios en repetidas ocasiones, buscan ganarse algo de comida contando la historia de los santuarios y sus peripecias por dicho camino, destacando las aportaciones de los reyes de Asturias, desde Don Pelayo (año 718) hasta Ramiro III (año 866) y su influencia en este camino. Para hacer más ameno el relato, dramatizan la vida y situaciones de estos importantes monarcas para ello cuentan con el acompañamiento musical de un pobre mudo. Entre anécdotas y vivencias de los reyes asturianos, se dará a conocer los inicios de la cultura asturiana, la batalla de Covadonga y cómo se fundó la catedral de Oviedo sobre una construcción originalmente encargada por el rey Fruela I.

Teatro en Llanes

El Casino de Llanes acoge, a partir de las 19.30 horas, la representación del drama "Matadero", del dramaturgo asturiano Diego Lombardía, a cargo de "Norbayu Teatro". La obra presenta una trama que mantiene al espectador en tensión, mientras se sucede una sangrienta crítica a la explotación laboral, la corrupción y la impunidad, miserias humanas en las que se ve envuelta una migrante.

Proyección de cortometrajes en Cabrales

La Casa Bárcena de Carreña acoge a partir de las 19.00 horas "Lo meyor de Llaboral Cinemateca Curtios. 10 años de cortos asturianos", una sesión en la que se proyectará una selección especial, a modo de homenaje, de algunas de las obras que han cosechado más premios y reconocimientos: "No Jungle!", "Ciruela de agua dulce (Sunken Plum)", "El Diañu", "Beyond the Glacier", "Gniele Baila" y "Vas a ser mi memoria siempre.

Occidente

Concurso de Versiones de Unirock en Vegadeo

El Parque Benigno Blanco abrirá sus puertas a las 19.00 horas para acoger el Concuso de Versiones Perversiones 2026, organizado con Unirock. A las 20.00 horas comenzarán las actuaciones del concurso, que se cerrará a las 0.15 horas con un concierto de "Sküld", ganador de la edición del pasado año. El evento contará también con foodtrucks y puestos de merchandising.

Ecomuseo de Somiedo

El centro se reparte en dos sedes: en Caunedo, con una muestra dedicada a los oficios y la trashumancia, y en Veigas, con la casa como protagonista con tres cabañas de tejado vegetal de escoba, conocidas como "teitos". Están abiertos de miércoles a viernes de 11.00 a 14.00 horas; sábado, de 11.00 a 14.00 y de 16.00 a 19.00 horas, y domingo, de 11.00 a 14.00 y de 16.00 a 18.00 horas.

Museo del Oro de Navelgas

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Ubicado en la solariega casona Capalleja, acoge una exposición única dedicada al oro, a su valor y al de la historia de los hombres que desde hace siglos han luchado contra la naturaleza para obtener de ella el preciado metal. Puede visitarse de martes a viernes, de 11.00 a 14.00 y de 16.00 a 18.00 horas (los martes solo en horario de mañana); los sábados, de 11.00 a 14.00 y de 16.00 a 19.00 horas, y los domingos, de 11.00 a 14.00 horas. El tercer fin de semana de cada mes, el museo permanecerá cerrado. Reservas en info@museodeloro.es o 985806018.