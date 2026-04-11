ArcelorMittal aprovecha el "boom" de la Defensa: los nuevos buques de la Armada Española se fabricarán con acero asturiano

ArcelorMittal, con 5.000 empleos directos en Asturias, también se beneficia del "boom" de la Defensa. La compañía siderúrgica suministrará la chapa de acero gruesa necesaria para la construcción de los dos nuevos buques de la Armada, que llevará a cabo Navantia en el astillero de Puerto Real, en la Bahía de Cádiz, por 716 millones de euros.

La empresa estatal Navantia ha adjudicado a ArcelorMittal el suministro de la chapa de acero gruesa con la que se construirán los dos nuevos buques de acción marítima (BAM) de la Armada, que llevarán la numeración 7 y 8. El contrato de suministro es de más de 1,8 millones de euros.

ArcelorMittal fabrica la chapa especial para el sector naval en el tren de chapa gruesa de Gijón, que se alimenta de acero fundido producido en la acería de Avilés. Las instalaciones siderúrgicas de Asturias tienen larga experiencia en el suministro de chapa para barcos. Entre sus clientes habituales están desde los grupos de construcción naval asturianos Gondán y Armón hasta otros astilleros extranjeros como STX France, que con acero asturiano construyó varios de los mayores barcos de crucero del mundo.

El Ministerio de Defensa firmó el pasado mes de octubre la orden de ejecución para que Navantia diseñe y construya los dos nuevos buques de la Armada. Tras la firma del contrato, Navantia inició las labores de ingeniería y está previsto que la producción arranque en el primer semestre de 2027 y se prolongue hasta 2030. El proyecto sostendrá 2.000 empleos directos e indirectos alrededor del astillero de Puerto Real, en la Bahía de Cádiz.

Los BAM son buques versátiles para vigilancia, apoyo humanitario y misiones de seguridad. La Armada española tiene actualmente operativos seis BAM, denominados "Meteoro", "Rayo", "Relámpago", "Tornado", "Audaz" y "Furor". Con el objetivo de reforzar la vigilancia, seguridad y presencia marítima en aguas de interés nacional e internacional, el Ministerio de Defensa ha encargado otros dos buques de este tipo. Los BAM 7 y 8 tendrán 90 metros de eslora y 14 metros de manga. Contarán con un sistema de propulsión de dos ejes con sistema combinado diésel y eléctrico, que les dotará de una velocidad máxima de 21 nudos y una autonomía de más de 7.700 millas. Estarán preparados para una dotación de 50 personas, además de 36 camas disponibles para fuerza embarcada (dotación de vuelo, equipo de seguridad, equipo médico...), según destacaron fuentes del Ministerio de Defensa.

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En cuanto a las capacidades, los buques incorporarán mejoras sustanciales respecto a sus predecesores. Dispondrán de un sistema de combate de nueva generación, con capacidades de integración táctica de vehículos no tripulados; un sistema integral de control de plataforma modernizado; sistemas avanzados de ciberseguridad, comunicaciones y navegación, así como mejoras en espacios médicos y de alojamiento.