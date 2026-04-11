Atención conductores asturianos: el nuevo radar solar que aterriza en a Asturias y ya sanciona con multas de 200 euros en dos carreteras
Así funciona este nuevo 'superradar'
La Dirección General de Tráfico (DGT) ha intensificado su vigilancia en las carreteras españolas con la instalación de nuevos radares fijos y de tramos para vigilar que los conductores no excedan la velocidad obligatoria en la vía por la que circulan.
En total, la DGT ha puesto en marcha este viernes 33 nuevos radares en once comunidades autónomas dentro del Plan de instalación de los 122 nuevos puntos de control de velocidad en vías convencionales y de alta ocupación previstos para 2025. De estos, ya se han puesto en servicio 106 y el resto se terminarán de instalar a lo largo de 2026.
Según ha informado el departamento que dirige Pere Navarro, los nuevos radares (20 fijos y 13 de tramo) están ubicados en carreteras de Andalucía, Aragón, Asturias, Canarias, Cantabria, Castilla-La Mancha, Castilla y León, Comunidad Valenciana, Comunidad de Madrid, Comunidad Valenciana, Galicia y Murcia.
En el caso de Asturias, se han puesto en marcha dos radares fijos en la AS-116 (3+200 D) y en la AS-377 (1+150 C). Se trata de dos radares en carreteras donde la velocidad máxima permitida es de 90 kilómetros por hora. Los cinemómetros instalados son el nuevo modelo Cirano 670, un sistema que supone una evolución profunda respecto al conocido Cirano 500, el cual se carga con energía solar, gracias a dos paneles solares que tienen instalados en la parte superior del aparato.
Recuerda que as sanciones pueden ir desde los 100 euros hasta los 600 euros, con la pérdida de entre 0 y 6 puntos. Si el exceso de velocidad es superior a 60 km/h en poblado o 80 km/h en vías interurbanas, puede ser constitutivo de delito.
Por ejemplo, circular a 91 kilómetros por hora en una carretera de 90 supone una sanción de 100 puntos sin perdida de puntos. Si la velocidad ya sobrepasa los 131 km/h, la multa será de 300 euros y 300 puntos. Y si, por ejemplo, el conductor circula a más de 160, la sanción es de 600 euros y 6 puntos del permiso de conducir.
Cuando superas el límite de velocidad y llegas a una falta muy grave, además de la multa de 600 euros y la pérdida de 6 puntos, este acto se puede considerar un delito (según el artículo 379 del Código Penal), explican desde RACE.
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