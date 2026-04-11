Avilés acogerá en 2027 el foro juvenil nacional de la empresa familiar
Compañías como Alsa, Brun, Asturquimia, Satec o Lacera acuden a la gran cita del sector en Málaga
Avilés acogerá los días 23, 24 y 25 de abril de 2027 el vigesimotercer Encuentro Nacional del Fórum Familiar, una cita organizada por el Instituto de Empresa y Familia (IEF) en la que se reúnen las nuevas generaciones de los principales negocios familiares de España.
Este sábado ha tenido lugar en Málaga la última edición de este encuentro, al que acudieron más de una treintena de jóvenes de compañías asturianas como Alsa, Vallas y Casetas Brun, Geinco, Asturmadi, Gocasa, Vaciero, Electricidad Llano, Asturquimia, Grupo Lacera, Satec, Velázquez y Villa, Distribuciones y Contenedores y R3 PWM Agencia de Valores, entre otras.
También asistió Julia López, directora de la Asociación Asturiana de Empresa Familiar (Aefas), organización que el año que viene ejercerá como anfitriona del encuentro en Avilés.
Los integrantes de la delegación asturian en Málaga formaron parte de los más de 370 jóvenes asistentes que acudieron en representación de empresas familiares de todo el país. En el encuentro participaron en diálogos empresariales, talleres de trabajo y sesiones con directivos y empresarios de referencia, así como en visitas a compañías emblemáticas como Mayoral, dedicada a la moda infantil.
En el acto participaron directivos de empresas como Bergé, Cosentino, Hijos de Rivera (Estrella Galicia), Gorlan, Grupo Armando Álvarez, Deloitte o Banco Santander, entre otras.
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