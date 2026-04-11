"Esto era 'caiga quien caiga', incluso si el que cae es usted": el tajante mensaje de Queipo (PP) a Barbón por la crisis minera del informe que desvela descontrol en la gestión pública

“Esto era caiga quien caiga, incluso si el que cae es usted”. El presidente del Partido Popular de Asturias, Álvaro Queipo, cargó este sábado contra la respuesta que Adrián Barbón está teniendo al informe de la Inspección General de Servicios sobre el funcionamiento del Servico de Minas, encargado tras el accidente de Cerredo en el que murieron cinco personas. Y para ello ha parafraseado al propio presidente del Principado, que ha utilizado el constructo verbal "caiga quien caiga" reiteradamente como compromiso de que depurará responsabilidades por lo sucedido, algo que por el momento no ha ocurrido.

A través de un vídeo en sus redes sociales, el líder de la oposición critica que el Presidente rechazase comparecer en un Pleno monográfico solicitado por el PP y Foro. “No en los Güevos Pintos de Pola de Siero, no en la comida en la calle de Avilés. Donde debe aparecer Barbón tras el demoledor informe sobre el accidente de Cerredo es en el Parlamento asturiano”, defiende.

Para el líder de la oposición, “dar la cara es lo mínimo que se merecen los asturianos tras cinco muertos, un año de silencio y las numerosas irregularidades que destapa el informe”. “Señor Barbón, a Asturias no le interesa su “playlist” favorita; a Asturias lo que le interesa es la verdad, la justicia y que se asuman responsabilidades políticas”.

Y sentencia, mientras en el vídeo salen palabras que Barbón lleva meses usando en su discurso sobre el siniestro como “nietu de mineru” o “compromiso de sangre”: “Así que guárdese su demagogia y sus frases vacías. Esto era caiga quien caiga, incluso si el que cae es usted”.

Foro pide una cuestión de confianza

Por su parte, Adrián Pumares, diputado autonómico de Foro, volvió a acusar a Adrián Barbón del "desmantelamiento del Servicio de Seguridad Minera". Señaló que el informe de la Inspección General de Servicios es “demoledor” y cuestionó por qué se eliminó un servicio que "funcionaba bien y era un ejemplo para otras comunidades".

En este sentido, denunció la falta de explicaciones del Gobierno de Barbón al respecto. “Lo primero es aclarar por qué se desmanteló. Barbón todavía no ha explicado nada, lo único que ha dicho es que se iba a recuperar en el plazo de dos meses, pero la cuestión es por qué hay que recuperar algo que ya existía”, apuntó.

Además, afirmó que la credibilidad del Gobierno ha quedado "hundida". Por ello, propuso que el Presidente presente "una cuestión de confianza" para que los grupos parlamentarios muestren su posición a raíz del plan propuesto para regenerar el servicio.

Finalmente, Pumares insistió en que el presidente Barbón debe comparecer en un Pleno monográfico de la Junta General del Principado de Asturias para "dar explicaciones, debatir lo ocurrido y aclarar los motivos del desmantelamiento del servicio", pero también para poner propuestas sobre la mesa. “La Junta es el órgano que representa al conjunto de la sociedad asturiana. No hay ninguna rueda de prensa, ningún tweet y ningún post en Facebook que sustituya al parlamento asturiano”, insistió.

Por ahora, el Presidente del Principado ha esquivado ese pleno monográfico, pero sí tendrá que responder el miércoles en su cita habitual con la Junta para contestar a preguntas de la oposición. Al menos PP y Vox ya han registrado cuestiones referente a la crisis minera por las que interpelarán al líder del Ejecutivo.