El chocolate y Jovellanos, protagonistas de la semana gastro en Gijón

El aroma espeso y reconfortante del chocolate vuelve a impregnar estos días las calles de Gijón. No se trata solo de una invitación al paladar, sino de un viaje a la memoria colectiva de la ciudad. Con ese espíritu nacen las primeras jornadas “El chocolate en la Villa de Jovellanos”, que del 10 al 19 de abril reúnen a cerca de cuarenta establecimientos gijoneses en una celebración que combina gastronomía, historia y cultura.

La iniciativa, impulsada por canalgastro.es con la colaboración de Divertia, Cultura Xixón, la Fundación Gijón Rural y la Fundación Foro Jovellanos, busca reivindicar el papel que este producto ha desempeñado en la identidad local. Durante más de una semana, cafeterías, confiterías y churrerías se convierten en escenario de una propuesta que pretende dinamizar un sector muchas veces olvidado en los grandes eventos gastronómicos, pero profundamente arraigado en la vida cotidiana de la ciudad.

Una bebida muy ilustrada

El eje central de estas jornadas es, sin duda, la figura de Gaspar Melchor de Jovellanos, símbolo indiscutible de Gijón y referente de la Ilustración española. El vínculo entre Jovellanos y el chocolate no es anecdótico. En sus escritos dejó constancia de su preferencia por el chocolate a la taza, producto español, frente a otras bebidas emergentes en su tiempo, como el café o el té. Este gusto personal trasciende lo cotidiano y se convierte en reflejo de una época: el chocolate, llegado de América, era percibido como un producto moderno, casi revolucionario, que encajaba con el espíritu innovador de los ilustrados.

Así, el chocolate no solo era una bebida, sino también un símbolo cultural. Representaba la apertura a nuevos mundos, el intercambio de ideas y la transformación de las costumbres. En este contexto, no resulta extraño que se haya convertido en una seña de identidad de aquel movimiento intelectual que buscaba el progreso a través de la razón. Pero la relación de Gijón con el chocolate va más allá de lo simbólico. La ciudad llegó a contar con una notable industria chocolatera, con numerosas fábricas que contribuyeron a su desarrollo económico y social. Este legado industrial es uno de los pilares sobre los que se construyen estas jornadas, que miran al pasado para proyectarse hacia el presente.

Los establecimientos participantes lucen durante estos días la imagen del certamen, diseñada por Nortegrafico, y ofrecen propuestas especiales que giran en torno al chocolate. Se recupera así el espíritu de las tradicionales "chocolatadas", encuentros en los que esta bebida caliente servía como excusa para la convivencia y la celebración colectiva.

Ese ambiente festivo y cercano es precisamente el que se pretende trasladar al público, invitando a vecinos y visitantes a redescubrir estos espacios desde una nueva perspectiva. Como complemento, el Paseo de Begoña acoge una exposición al aire libre que profundiza en la historia del chocolate en Gijón. A través de distintos paneles, se repasa su impacto en la industria, la alimentación y la vida social, así como su papel en procesos de integración social, especialmente en relación con la mujer. La muestra también ahonda en la conexión entre el chocolate y la Ilustración, con especial atención a la figura de Jovellanos.

Guiados por el conocimiento del profesor Ángel Mato, los visitantes tienen la oportunidad de sumergirse en un relato que entrelaza lo local y lo universal. Porque, al fin y al cabo, tanto Jovellanos como el chocolate comparten esa doble condición: la de pertenecer a Gijón y, al mismo tiempo, trascenderlo.