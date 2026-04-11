Cultura aprueba 441.000 euros de ayudas para 32 festivales

La consejería de Cultura, Política Lingüística y Deporte publicó ayer en el BOPA la propuesta provisional de concesión de subvenciones para festivales en Asturias y actividades culturales complementarias durante este año, un capítulo que en este 2026 está dotado con 441.000 euros, casi un 9% más que el año pasado, pero que se queda todavía muy corto respecto a la demanda, con dos terceras partes de los proyectos que optaban a conseguir una subvención, excluidos.

En números totales son 32 proyectos admitidos y 63 excluidos, la mayoría de ellos no por incumplir la convocatoria o falta de documentación, sino por la falta de dinero para repartir. Se "da prioridad a los proyectos de mayor interés para la finalidad de la convocatoria, debido a la limitación de la partida presupuestaria dedicada a este fin y ante la imposibilidad de atender la demanda de todos los presentados", reza invariablemente en la mayor parte de los casos denegados en el apartado de la justificación.

Un análisis de las cifras asignadas a los proyectos que optan en este listado provisional a las ayudas muestra, no obstante, que Cultura ha intentado repartir lo más posible, ya que en ningún caso se llega al máximo de dinero previsto en la convocatoria, 25.000 euros por proyecto. El mayor importe de las ayudas es de 20.250 euros, para la Fundación Municipal de Cultura de Avilés y su programa de Festival DiverSavilés, y el menor son los 1.500 € para Trasiegu Fest, pero la media por proyecto admitido se sitúa en 13.781,25 euros.

El top 5 de festivales que tendrán más dinero se completa, por este orden, con el Gijón Sound Festival (19.125 euros) el Intercéltico de Avilés (19.000 euros), el Encuentro Internacional de Fotoperiodismo de Asturias (18.875 euros) y el Kuivi Pop Up de Oviedo (18.625 euros). Muy cerca de estas cifras se mueven también la Comic Con Metropoli (18.500 euros), el Festival Internacional de Piano de Gijón (18.375 euros) y el Festival Salinas Longboard y Cometcon (18.250 euros).

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Entre los excluidos llaman la atención algunos nombres muy consolidados y con una proyección internacional destacada, como es el caso del Memorial María Luisa de fotografía de la naturaleza. Otros proyectos de festivales de cierta repercusión en las programaciones de la región, caso del Vesu en Oviedo y Bueño, Luanco al Mar o el Celsius de Avilés, una de las citas literarias que más tirón de público tiene en el Principado en la actualidad, se han quedado también sin ayudas. Aunque en el apartado de las concedidas hay varias administraciones locales, también son muchos los ayuntamientos que se han quedado fuera.