Declaración de la renta 2025 en Asturias: estas son todas las deducciones de las que te puedes beneficiar

Asturias te renta con la vía fiscal asturiana, ya que combina una bajada de impuestos con deducciones pensadas para la vida real. Desde el pasado 8 de abril y hasta el 30 de junio, ya puedes presentar tu declaración de la renta. Aquí va el primer aviso importante: no confirmes el borrador sin revisarlo. ¿Por qué? Porque las deducciones autonómicas no vienen aplicadas por defecto. Son una oportunidad real de ahorro, pero debes activarlas tú.

Respira: conseguir que te devuelvan más dinero o, si te sale a pagar, que pagues menos, es más fácil de lo que parece.

La gran novedad de 2025

La vía fiscal asturiana ha ido sumando deducciones que benefician a grupos concretos de la población y personas que precisan de un apoyo especial. Este año, los contribuyentes asturianos cuentan con una batería de deducciones que concentran el ahorro fiscal en las clases medias y trabajadoras y, al mismo tiempo, ayudan a afrontar el reto demográfico.

El cambio clave de 2025 es la rebaja directa del IRPF que ha aprobado el Gobierno de Asturias: ha bajado el primer tramo para favorecer a la mayoría social y ha incrementado el mínimo personal y familiar exento, dejando más renta libre de impuestos. ¿Qué significa esto en la práctica? Que la mayoría de contribuyentes asturianos pagará menos.

Deducciones "made in Asturias"

Cada comunidad autónoma tiene sus propias deducciones, las que sus respectivos gobiernos deciden poner en marcha. Por eso, la Agencia Tributaria no las aplica por defecto en los borradores y, por eso, antes de confirmarlo es importante comprobar si se cumplen los requisitos y activar las que correspondan según la comunidad autónoma en la que se tribute.

Estas son algunas de las deducciones más relevantes de la vía fiscal asturiana (puedes consultarlas todas en https://viafiscalasturiana.asturias.es):

–Descendientes: hasta 2.200 euros por tener dos hijos o hijas de hasta 25 años.

–Vivienda habitual protegida: hasta 5.000 euros el año de la compra y 1.000 euros en los años siguientes por invertir en tu casa.

–Vivienda habitual en concejos en riesgo de despoblamiento o crisis demográfica: el 5% del gasto anual, 10% si se trata de jóvenes de hasta 35 años, familias monoparentales y familias numerosas.

–Vivienda habitual jóvenes en cualquier ubicación: 5% del gasto.

–Alquiler de vivienda: 10% con carácter general. 30% si son viviendas en concejos en riesgo de despoblamiento o crisis demográfica, jóvenes de hasta 35 años, familias numerosas, monoparentales o mujeres víctimas de violencia de género.

–Menores de 35 años: hasta 2.000 euros por gastos cotidianos, que son la mayoría. Por ejemplo, podrás deducir electrodomésticos o reparaciones en tu vivienda; la academia de idiomas o cualquier gasto relacionado con educación; gastos en cultura, como entradas para el teatro o conciertos; gastos en tecnología, como un ordenador, una impresora o un móvil; y hasta la cuota del gimnasio. Es decir, gastos normales de tu vida que ahora te ayudan a pagar menos impuestos. Eso sí, no olvides guardar las facturas.

–Escuela 0-3 años: deducción del 15% de lo pagado, con un máximo de 500 euros por hijo.

–Familias monoparentales: 500 euros de deducción directa para el progenitor a cargo.

–Acogimiento de mayores de 65 años: 500 euros por cada persona mayor que resida contigo más de 183 días al año sin remuneración.

–Atraer talento y retorno a Asturias: deducción de 1.000 euros para contribuyentes que trasladen su domicilio fiscal a Asturias por motivos laborales. Si la profesión está considerada «altamente cualificada», la deducción sube a 2.000 euros.

–Y una novedad para esta campaña: deducción de 100 euros por cada miembro de la unidad familiar diagnosticado de celiaquía.

Para aplicarlas solo necesitas tener facturas, recibos o justificantes de los gastos y los datos de las personas a tu cargo. Es muy sencillo: si puedes demostrar el gasto, puedes deducirlo.

La campaña de la renta en Asturias no es solo un trámite: es una oportunidad para pagar menos o recibir más devolución. Así que, descarga tu borrador, revísalo con calma, añade las deducciones que te correspondan y comprueba cómo Asturias te renta con la vía fiscal asturiana.