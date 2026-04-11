Deducciones de la declaración de la renta 2025 en Asturias: Hacienda está dando 500 euros por cada persona mayor que resida contigo

La Campaña de la Renta y Patrimonio correspondiente al año 2025 arrancará este miércoles, 8 de abril, con la presentación de las declaraciones por Internet, de acuerdo con el calendario del contribuyente de la Agencia Tributaria recogido por Europa Press. El Gobierno asturiano ha hecho un llamamiento a los contribuyentes para que revisen su borrador, ya que las deducciones autonómicas "no aparecen aplicadas por defecto".

Desde el 8 de abril de 2026, los contribuyentes podrán obtener el borrador de la declaración del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas por medios electrónicos, a través del Servicio de tramitación del borrador/declaración, en la dirección electrónica de la Agencia Estatal de Administración Tributaria.

La Agencia Tributaria ya ha puesto a disposición de los contribuyentes sus datos fiscales y otros contenidos con el objetivo de que puedan adelantar las gestiones de cara a la presentación de la declaración. También está disponible el nuevo servicio para obtener el número de referencia para 2025, que permitirá gestionar todos los servicios para la Campaña (y para las campañas anteriores).

En Asturias, tras la entrada en vigor de la "vía fiscal asturiana", los beneficios fiscales este año podrían llegar a 125.000 personas, con un ahorro previsto de 133 millones. El Gobierno asturiano ha hecho un Ilamamiento a los contribuyentes para que revisen su borrador de la renta, ya que las deducciones autonómicas "no aparecen aplicadas por defecto". Estas modificaciones suman 3,5 millones de euros en deducciones, además de la reforma del IRPF aprobada el pasado año y que ha supuesto 38,1 millones de euros en beneficios fiscales.

Entre las principales deducciones destacan las dirigidas al cuidado de hijos, que pasan de 500 a 600 euros para el primer hijo, con un beneficio fiscal previsto de 50 millones de euros; los gastos vitales para menores de 35 años; la deducción para personas diagnosticadas con celiaquía, de 100 euros por miembro de la unidad familiar; y las deducciones por vivienda, que incluyen adquisición en municipios en riesgo de despoblación, vivienda de protección oficial y arrendamientos a precio asequible.

También hay novedades repscto al acogimiento de mayores de 65 años: 500 euros por cada persona mayor que resida contigo más de 183 días al año sin remuneración.

Además, gracias al nuevo indicador sintético de estado demográfico de Asturias, se amplia el número de residentes en municipios en riesgo de despoblación que podrán beneficiarse de deducciones específicas, pasando de 180.000 a 213.000 residentes.