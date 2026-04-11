Fallece "Crispín", histórico piloto de Emergencias en Asturias especializado en sofocar incendios: "Era un enorme profesional y tenía un gran don de gentes"
Nacido en Pola de Lena, José Ángel Villa García era hijo de un ingeniero de Hunosa y una enfermera matrona y tenía 64 años
“Era un tipo con la cabeza fría y una memoria progdigiosa, algo muy importante para este trabajo", destaca su compañero Juanjo Hierro
José Ángel Villa García, más conocido como “Crispín”, histórico piloto de helicóptero del Servicio de Emergencias del Principado (SEPA), ha fallecido a la edad de 64 años. Sus compañeros, consternados, están llorando su marcha y también haciendo público su pesar: “Era un enorme profesional, con la cabeza muy fría, y además una persona entrañable y con un gran don de gentes que conocía a todo el mundo”, ha explicado a LA NUEVA ESPAÑA su colega y amigo Juanjo Hierro.
Nacido en Pola de Lena, hijo de un ingeniero de Hunosa y de una enfermera matrona, José Ángel Villa tenía 64 años. Llevaba un tiempo jubilado debido a un cáncer, pero finalmente ha sido un infarto la causa de su muerte. Estaba soltero y no tenía hijos.
Cabeza fría y gran memoria
Aunque formaba parte de la plantilla de la empresa Eliance, a la que el Principado tiene concedido el servicio de las aeronaves, “Crispín” trabajaba para el SEPA desde finales de los años noventa del siglo pasado. Estuvo involucrado en operativos muy diversos: rescates, carga externa, urgencias médicas… Sin embargo, en la última fase de su trayectoria profesional se especializó en incendios. Contribuyó a sofocar decenas de fuegos en el territorio asturiano.
“Era un tipo con la cabeza fría, que es una característica muy importante para este tipo de trabajo, sabía medir el riesgo, y tenía una cualidad a la que sacaba un gran partido en su trabajo y en su vida: tenía una memoria prodigiosa”, subraya Juanjo Hierro
Aunque realizó estudios de ingeniería, José Ángel Villa siempre quiso ser piloto de helicóptero. Pasó por varias empresas y finalmente recaló en Eliance, compañía que tiene adjudicados desde hace años servicios especializados del SEPA.
El nombre de Crispín le fue adjudicado en sentido cariñoso en relación con el personaje de los comics del "Capitán Trueno". Juanjo Hierro recuerda a su compañero como “una persona siempre muy bien vestida y un gran lector de LA NUEVA ESPAÑA, de los que lee el periódico de la primera página a la última”. Esas mismas páginas recogen hoy su último vuelo, impulsado por el afecto de sus compañeros.
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