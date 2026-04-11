Fallece "Crispín", histórico piloto de Emergencias en Asturias especializado en sofocar incendios: "Era un enorme profesional y tenía un gran don de gentes"

José Ángel Villa García, más conocido como “Crispín”, histórico piloto de helicóptero del Servicio de Emergencias del Principado (SEPA), ha fallecido a la edad de 64 años. Sus compañeros, consternados, están llorando su marcha y también haciendo público su pesar: “Era un enorme profesional, con la cabeza muy fría, y además una persona entrañable y con un gran don de gentes que conocía a todo el mundo”, ha explicado a LA NUEVA ESPAÑA su colega y amigo Juanjo Hierro.

Nacido en Pola de Lena, hijo de un ingeniero de Hunosa y de una enfermera matrona, José Ángel Villa tenía 64 años. Llevaba un tiempo jubilado debido a un cáncer, pero finalmente ha sido un infarto la causa de su muerte. Estaba soltero y no tenía hijos.

Cabeza fría y gran memoria

Aunque formaba parte de la plantilla de la empresa Eliance, a la que el Principado tiene concedido el servicio de las aeronaves, “Crispín” trabajaba para el SEPA desde finales de los años noventa del siglo pasado. Estuvo involucrado en operativos muy diversos: rescates, carga externa, urgencias médicas… Sin embargo, en la última fase de su trayectoria profesional se especializó en incendios. Contribuyó a sofocar decenas de fuegos en el territorio asturiano.

“Era un tipo con la cabeza fría, que es una característica muy importante para este tipo de trabajo, sabía medir el riesgo, y tenía una cualidad a la que sacaba un gran partido en su trabajo y en su vida: tenía una memoria prodigiosa”, subraya Juanjo Hierro

Aunque realizó estudios de ingeniería, José Ángel Villa siempre quiso ser piloto de helicóptero. Pasó por varias empresas y finalmente recaló en Eliance, compañía que tiene adjudicados desde hace años servicios especializados del SEPA.

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El nombre de Crispín le fue adjudicado en sentido cariñoso en relación con el personaje de los comics del "Capitán Trueno". Juanjo Hierro recuerda a su compañero como “una persona siempre muy bien vestida y un gran lector de LA NUEVA ESPAÑA, de los que lee el periódico de la primera página a la última”. Esas mismas páginas recogen hoy su último vuelo, impulsado por el afecto de sus compañeros.