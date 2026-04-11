Grupo S&G Consultores, la asesoría de confianza de PYMES y autónomos en Asturias, te cuentan todo lo que debes tener en cuenta al hacer tu declaración de la renta

Desde el despacho profesional Suárez y González Consultores explican qué contribuyentes están obligados a presentar el IRPF este año y advierten sobre errores frecuentes que pueden generar sanciones o perjuicios económicos innecesarios.

Con el inicio de la Campaña de la Declaración de la Renta en Asturias el pasado 8 de abril, una de las principales dudas entre los contribuyentes es determinar si están obligados a presentar la declaración del IRPF correspondiente al ejercicio 2025.

El Grupo S&G Consultores, despacho especializado en asesoría fiscal, laboral, contable, financiera y consultoría empresarial con oficinas en Asturias y Madrid, aclara los supuestos más habituales y recuerda la importancia de analizar de manera pormenorizada cada caso concreto para evitar errores.

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¿Quién está obligado a presentar la Renta en 2026?

Con carácter general, deberán presentar la declaración los contribuyentes que hayan obtenido ingresos superiores a determinados límites durante el ejercicio 2025.

1. Rendimientos o rentas del trabajo

•Más de 22.000 euros anuales con un solo pagador.

•Más de 15.876 euros anuales cuando existen dos o más pagadores (si la suma percibida del segundo y sucesivos pagadores supera 1.500 €).

Este segundo supuesto es uno de los más frecuentes y genera obligación de declarar en muchos casos donde anteriormente no existía.

2. Autónomos

Desde el 1 de enero de 2023, la normativa del IRPF dispone que todas las personas físicas que hayan figurado en alta como trabajadores autónomos, en cualquier momento del ejercicio fiscal, están obligadas a presentar la declaración, con independencia del importe de los rendimientos obtenidos.

3. Rendimientos del capital y ganancias/pérdidas patrimoniales

También estarán obligados quienes obtengan:

•Rendimientos íntegros del capital mobiliario y ganancias patrimoniales sujetas a retención o ingreso a cuenta cuando ambos superen el límite global conjunto de 1.600 euros anuales.

•Rentas inmobiliarias imputadas, rendimientos íntegros del capital mobiliario no sujetos a retención derivados de Letras del Tesoro y subvenciones para la adquisición de viviendas de protección oficial o de precio tasado y demás ganancias patrimoniales derivadas de ayudas públicas, con el límite conjunto de 1.000 euros anuales.

4. Perceptores de prestaciones y, especialmente, del Ingreso Mínimo Vital

Las personas que hayan percibido prestaciones (incluido desempleo) deben revisar su situación, especialmente si han tenido más de un pagador. Por otro lado, todos los perceptores del IMV sí estarán obligados a presentar la declaración sin importar su nivel de ingresos. La no presentación, en este último supuesto, puede conllevar la pérdida de la prestación.

Casos en los que no existe obligación, pero sí conviene declarar

Desde el Grupo S&G Consultores destacan que, aunque no exista obligación, en muchos casos es recomendable presentar la declaración.

Esto ocurre cuando:

•Existen retenciones superiores a las debidas.

•Corresponde la aplicación de alguna de las 27 deducciones autonómicas existentes.

•El resultado de la declaración es negativo.

•Se han producido cambios familiares o personales.

"No declarar cuando no es obligatorio puede suponer perder dinero si el resultado es a devolver".

Principales errores en la Declaración de la Renta 2025

El despacho advierte sobre errores frecuentes que pueden tener importantes consecuencias fiscales:

1. Aceptar el borrador sin revisión

El borrador puede contener errores o no incluir todas las deducciones aplicables.

2. No declarar ingresos de plataformas digitales

La Agencia Tributaria dispone cada vez de más información sobre ingresos procedentes de plataformas online.

3. Errores en criptomonedas

Las operaciones con activos digitales deben declararse correctamente, incluyendo permutas y ventas.

4. Olvidar ingresos o rendimientos

Especialmente en casos de múltiples pagadores, alquileres o inversiones.

Servicios profesionales y asesoría experta para la Campaña Renta

El Grupo S&G Consultores ha abierto, desde el pasado día 8 de abril, línea de whatsapp directo para la reserva de cita previa en sus oficinas y con vistas a la realización y presentación del IRPF (a partir del próximo mes de mayo). La reserva de cita se puede efectuar a través de su página web www.sgconsultores.es o a través del correo comercial@gruposgconsultores.es

El Grupo S&G ofrecerá, hasta el 30 de junio, un servicio integral que incluirá:

•Elaboración y presentación de declaraciones.

•Asesoramiento en el Impuesto sobre el Patrimonio.

•Planificación fiscal personalizada.

•Revisión de borradores.

•Asesoramiento personalizado a autónomos y empresarios.

El despacho cuenta con un amplio equipo de economistas y gestores administrativos colegiados, lo que garantiza un enfoque técnico, profesional y especializado.

Asimismo, desde S&G Consultores insisten en que la declaración de la renta no debe entenderse como un trámite aislado, sino como parte de una estrategia fiscal global.

Una correcta planificación permite reducir la carga fiscal soportada por el contribuyente, anticipar decisiones económicas, evitar contingencias con la Administración y optimizar estrategias de inversión o patrimonio.