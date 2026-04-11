Pablo Rodríguez, director de Innovación de Google, abre las jornadas de la Semana de la Ciencia "Margarita Salas" organizadas por LA NUEVA ESPAÑA

La XI Edición de la Semana de la Ciencia "Margarita Salas" regresa del 13 al 17 de abril con una propuesta que combina rigor científico, actualidad y afán divulgativo. Durante cinco jornadas consecutivas (de lunes a jueves en el Club LA NUEVA ESPAÑA a las 19.30 horas y el viernes, a las 18.00 horas, en el Acuario de Gijón), el público podrá asomarse a algunos de los grandes retos del presente y del futuro, con expertos que traducirán conceptos complejos en ideas cercanas.

La Semana de la Ciencia "Margarita Salas" está organizada por LA NUEVA ESPAÑA, con el patrocinio del Ayuntamiento de Oviedo, Ayuntamiento de Gijón, Instituto Oftalmológico Fernández-Vega, Veolia, Bayer, Universidad Alfonso X el Sabio, Ieducae, Fertiberia, Química del Nalón, y la colaboración de Idonial. Cuenta, además, con la subvención de la Consejería de Ciencia, Innovación y Universidad del Principado. El lunes 13 abre el ciclo Pablo Rodríguez, director de Innovación de Google. Su charla, "La Inteligencia Artificial y la Ciencia", plantea una reflexión imprescindible: cómo la IA está transformando no solo la tecnología, sino también la manera en la que investigamos.

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El martes 14 el foco estará en la medicina, con Corsino Rey Galán, catedrático de Pediatría de la Universidad de Oviedo y director del área clínica de infancia y adolescencia del HUCA. En su intervención –"Lo que no se ve de una UCI Pediátrica: investigación para la supervivencia"– mostrará cómo la investigación es clave en la mejora de la supervivencia infantil. El miércoles 15, Patricia López Vicente, directora general del Centro Tecnológico Idonial, llevará al público a la innovación industrial con "La era de los materiales que ‘piensan’", referida a materiales que responden a estímulos o incluso "recuerdan" estados previos. El jueves 16, Gloria Rodríguez Donoso, catedrática de Ciencia e Ingeniería de Materiales, centrará su exposición en la sostenibilidad con la charla "Energía solar concentrada para procesar materiales: hacia una industria sostenible", que conecta ciencia básica y transición energética. Y el viernes 17, el ciclo se cierra en el Acuario de Gijón, a las 18.00 horas y de la mano del oftalmólogo Luis Fernández-Vega Cueto-Felgueroso, especialista del Instituto Oftalmológico Fernández-Vega y profesor asociado de la Universidad de Oviedo. En la charla, titulada "Ciencia que ilumina: curiosidades y futuro de la salud ocular", el oftalmólogo explicará los avances más recientes en cirugía y terapias visuales.