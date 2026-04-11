De la playa a la nieve y caída "extraordinaria" de las temperaturas con 17 grados menos: la AEMET pone en alerta naranja a Asturias, que vuelve al invierno

En pocos días (e incluso horas), Asturias ha pasado de estar en verano a retroceder de nuevo al invierno. Ha pasado de estar en la playa a 30 grados y de manga corta a coger el paraguas, el chubasquero y las botas de agua. Este sábado y mañana, domingo, serán días claramente invernales, como ya había advertido la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET). "Pasaremos de temperaturas altas para la época el jueves y viernes a un ambiente invernal el fin de semana", avisaba el ente estatal a mediados de semana. Dicho y hecho.

Este sábado en Asturias no solo ha amanecido lluvioso, sino también fresco y con nieve. Como si los casi 30 grados alcanzados ayer en Pola de Somiedo hubieran sido un espejismo. Los termómetros han sufrido "un descenso extraordinario". Como ejemplo: Somiedo, que hoy no supera los 13 grados. Son 17 grados menos que este viernes. En general, la AEMET no prevé para el fin de semana máximas superiores a los 15 grados, rondando la mayoría de zonas los 12- 13 grados.

Cierto es que las temperaturas que llevaba registrando la región desde Semana Santa no eran normales para la época del año, siendo más propias de un mes de agosto que de marzo, pero las máximas actuales, explica la AEMET, tampoco son las esperables para la primavera. "El ambiente es más frío de lo habitual", puntualiza. ¿El causante? Un frente atlántico, que ha puesto a Asturias en alerta naranja.

Alerta por olas de hasta seis metros

En concreto, toda la costa regional entrará en aviso amarillo por fenómenos costeros a las 15.00 horas. La situación de la mar empeorará mañana, domingo, pasando a ser la alerta naranja (riesgo importante) por olas de hasta 6 metros. Lejos de mejorar, el tiempo empeorará mañana, con temperaturas aún más bajas y la lluvia, a partir de los 1.000 metros, será en forma de lluvia.

¿Cómo empezará la semana?

La inestabilidad continuará a principios de semana. La AEMET prevé para el lunes "nuboso o cubierto, probables lluvias y chubascos, de nieve por encima de 1000-1200 metros. Temperaturas mínimas en ascenso ligero a moderado; máximas con pocos cambios. Viento del oeste y suroeste moderado tendiendo a flojo variable". Los termómetros rondarán los 15 grados.

La buena noticia es que a partir del martes, la primavera vuelve a Asturias, con ascenso de los termómetros. Se regresará a los 20 grados, aunque el cielo estará encapotado.