La selección de vinos semanal del periodista y crítico gastronómico Luis M. Alonso

Galiana de Limés 2024

Nueva añada en la estela de las anteriores del tinto asturiano de Casa Manunca pero dentro de un ciclo más favorecedor. Elaborado con cuatro variedades: mencía, carrasquín, albarín y verdejo negras. Crianza de seis meses en depósitos de acero y cuatro de permanencia en botella. Color picota oscuro, aun en su juventud se aprecian la fruta roja y el eucalipto, toques de pimiento verde, recuerdos de cuero y regaliz. Darle un tiempo en botella no es mala idea para comprobar cómo crece la calidad potencial que ahora se presiente. La botella cuesta en torno a los 20 euros.

El Muelle de Olaso 2024

Vino gaditano de pasto de Luis Pérez. El pequeño de los blancos de la familia, si no me equivoco. Elaborado con uvas de la variedad palomino fino cultivadas en el más interior de los cuatro grandes pagos jerezanos, a 20 kilómetros del mar. Precioso color dorado. En la nariz se perciben los aromas frescos de fruta blanca, manzana verde y pera, recuerdos de piña y de albaricoque. En la boca se encuentran los sabores característicos de la albariza pero sin la salinidad de otros primos suyos de otros pagos menos distantes de las costa. Sabroso y redondo, por momentos sorprendente. El precio de la botella ronda los 13 euros.

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GG Ried Hofgärten Grüner Veltliner 2022

Interesante blanco elaborado con la variedad grüner veltliner por la bodega Gmeinbök Posydorf en la Baja Austria. Muy equilibrado, con un ligero toque dulce sobre la acidez, pero complementándose a la perfección. En la nariz, destacan la frescura y la fruta de hueso. Con un agradable y prolongado regusto en la boca a miel intensa que perdura muchísimo. No es tanta su complejidad como la calidad que se percibe desde el primer sorbo. Imagínese melocotón y miel como nunca hubiera imaginado. Alrededor de 35 euros la botella.