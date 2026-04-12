Agenda: qué hacer hoy domingo 12 de abril en Asturias

Oviedo

Un espectáculo familiar en el teatro Campoamor

El teatro Campoamor acoge a las 12.30 y 17.00 horas "CantaJuegos 20 años: La Gira", un espectáculo familiar de 80 minutos que celebra el aniversario del popular proyecto infantil con personajes como Coco, Pepe y Buby, con localidades entre 15 y 25 euros.

Cartel del 20.º aniversario de CantaJuegos. / LNE

RADAR

El Teatro Filarmónica acoge a las 19.00 horas, la proyección de "Cuatro páginas de la vida", dirigida por Henry Hathaway, Howard Hawks, Henry King, Henry Koster y Jean Negulesco, dentro del ciclo de cine RADAR, en una sesión gratuita de esta película estadounidense de 1952 con una duración de 117 minutos.

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Matadero Uno

La librería Matadero Uno acoge a las 12.30 horas la presentación de "El desencanto de los revolucionarios", de Violeta Serrano, que estará acompañada por Jaime Izquierdo y Xuan Cándano.

Kuivi Almacenes

Kuivi Almacenes acoge a las 14.00 horas, el concierto de Musgo2, un proyecto de electrónica experimental de acceso libre que mezcla ruido, pop y texturas sonoras de inspiración lo-fi.

Divina Providencia

La Catedral de Oviedo acoge hoy la Fiesta de la Divina Misericordia, instituida por San Juan Pablo II para el segundo domingo de Pascua. Los actos comienzan a las 18.00 horas con el rezo de la Coronilla, seguida de una eucaristía cantada y la imposición de medallas de la Divina Misericordia.

Plus Ultra

La Delegación de Defensa en el Principado de Asturias acoge durante todo el mes de abril una exposición conmemorativa por el centenario del histórico vuelo del hidroavión Plus Ultra, que en 1926 unió España y América. La muestra, inaugurada el 30 de marzo de 2026 en Oviedo (plaza España, 4), pone en valor esta hazaña de la aviación española mediante paneles informativos, maquetas y material audiovisual, y sirve además de apoyo al concurso educativo "Carta a un militar español" bajo el lema "Plus Ultra: la audacia que cruza horizontes". La exposición puede visitarse gratuitamente de 10.30 a 13.30 horas.

Catedral

Visitas a la Catedral. La visita al conjunto catedralicio incluye el recorrido por el interior del templo, la Cámara Santa, el Museo de la Iglesia y el claustro. La entrada general tiene un precio de 9 euros, aunque hay descuentos para estudiantes, niños, desempleados, jubilados y peregrinos. El horario es de lunes a sábados, de 10.00 a 13.00 y de 16.00 a 17.00 horas. Por otro lado, la torre de la Catedral también está abierta a las visitas. Son acompañadas, pero no guiadas. Las visitas, con una duración aproximada de una hora, están disponibles de lunes a sábado, con 20 personas en cada turno y tienen un precio de 10 euros; no incluyen el acceso al resto del conjunto catedralicio ni están incluidas en el abono de socios de la Catedral.

Gijón

"Miradas cruzadas en la colección de arte contemporáneo"

La Fundación Museo Evaristo Valle acoge hoy una visita guiada que lleva por título "Miradas cruzadas en la colección de arte contemporáneo del Museo Evaristo Valle", con la historiadora Carmen Estrada Fernández como introductora, que llevará a los visitantes por el museo a través de un diálogo entre obras, artistas y espectadores. Será a las 12.30 horas.

Museo Barjola

El Museo Barjola acoge la exposición "El Palacio Habitado", de Juan Díaz- Faes en diálogo con Juan Barjola. Estará abierta hasta el 16 de agosto. Está organizada por el Museo Barjola, colabora SOLO y son comisarias Laura Gutíerrez y Lydia Santamarina. El museo abre de martes a sábado: Mañanas 11.30 a 13.30 y tardes de 17.00 a 20.00h. Domingos y festivos, de 12.00 a 14.00 horas.

Jardín Botánico

Conducido por el Grupo Ornitológico Carbayera del Tragamón, como añadido con el precio de la entrada general, hoy a las 10.30 horas se ofrece una visita guiada que se titula "Las aves del Botánico", para conocer y aprender a identificar las más de 90 especies de aves que viven y anidan en este espacio.

Teatro Jovellanos

El "Colectivo Ostatua" llega hoy al ciclo "Encaja2" del Jovellanos. Se trata de un concierto-grabación del proyecto "12/12/12", que explican como "12 canciones de 12 sujetos individuales fundidos en un objeto de 12 pulgadas de acetato de celulosa común". Será a las 20.00 horas, con aforo reducido y precio de la entrada de 6 euros.

Paraninfo de la Laboral

Dentro del festival In-Edit de documentales musicales, hoy se proyecta a las 12.30 en el Paraninfo de la Laboral "Hombre bala (Mikel Erentxun)", de Anuska Ariztimuño. La película retrata al músico y además intervienen Mikel Erentxun, Eva Amaral, Luz Casal, Enrique Bunbury, Iván Ferreiro, Diego Vasallo, Juanra Viles, Usua Erentxun, Itziar Erentxun o Leire Erentxun, entre otros. En la presentación estará la directora, Anuska Ariztimuño.

Patioh! de la Laboral

En el Patioh! de la Laboral hoy habrá sesión vermú con "The Goodmen" el dúo asturiano, que versionará los temas más conocidos del pop de los 80 y 90. Será de 13.30 horas a 15.30 horas.

Paraninfo de la Laboral

El ciclo de FICX Plus tiene hoy una cita a las 19:00 horas en el Paraninfo de la Laboral Ciudad de la Cultura, con la proyección de "La imperfección y la paciencia", de Álex Zapico. Un trabajo filmado en el taller de los hermanos Campal, una familia de maestros sastres artesanos, lo que permite al director hacer una reflexión sobre el modelo productivo imperante.

Teatro de la Laboral

"El Show de la Fantasy House" (18.00 horas) es una inmersión en el universo del Team Fantasy, compuesto por los exitosos Youtubers Animalize21, AlesGF, PabletePablitor y los diferentes personajes que encarnan en sus vídeos, como El Rulas, El Ruso y Pablete, entre otros. Un espectáculo de comedia que llega hoy al teatro de la Laboral recomendado para todos los públicos. El precio de la entrada es de 28 euros.

Zig Zag Danza-El Huerto

Dentro del ciclo El Huerto en familia, en el espacio escénico de Zig Zag Danza (Calle Severo Ochoa 91, bajo), hoy se ofrece a la 12.30 horas y a las 18.00 horas el montaje "Rondajes, cuentos fantásticos", de la compañía balear Estudi Zero Teatre. El espectáculo, basado en la narración oral y el misterio de las leyendas populares, está recomendado para espectadores mayores de 4 años, y tiene una duración de 55 minutos.

Museo Casa Natal de Jovellanos

Hoy concluye en la Casa Natal de Jovellanos la exposición de la instalación del artista Juan Gomila titulada "Cajas-ambiente, paisajes urbanos". Una pieza fundamental en la trayectoria del artista y que constituye una de las primeras experiencias en Asturias de integración del espectador en la obra.

Agrupación Artística Gijonesa

Hoy domingo, a partir de las 13.30 horas, se sube al escenario del salón de la agrupación el grupo "Algo voltaje". La entrada es libre. A las 19.00 horas la actuación será la del músico Ángel.

Palacio de Revillagigedo

La exposición "Convivium. Arqueología de la dieta mediterránea" explora la construcción de la dieta mediterránea desde la evidencia arqueológica y las investigaciones más recientes. Podrá visitarse hasta el 12 de julio. Los horarios son de martes a domingo, de 11.00 a 14.00 y de 17.00 a 20.00 horas. Además, los sábados y domingos habrá visitas guiadas, en concreto los sábados a las 18.00 horas, y los domingos a las 12.30.

Avilés y comarca

Marcha contra el cáncer

La ciudad acoge este domingo la VI Edición de "Avilés en marcha contra el cáncer", con salida a las 11.00 horas desde la plaza del Ayuntamiento y recorrido por el centro (Rivero, Ferrera, Galiana o San Francisco, entre otras calles). Inscripción: 8 euros.

Feria vintage en La Magdalena

Último día de la Feria de Desembalaje de Antigüedades, Coleccionismo y Vintage en el pabellón de Exposiciones y Congresos de La Magdalena. Abre de 10.30 a 20.00 horas. La entrada cuesta 4 euros.

Festival de cine LGTBI

El XI Festival de Cine LGTBI ofrece este domingo, a las 18.00 horas, la sesión de cortos "Miradas" en la sala de cine del Centro Niemeyer. La Sección Oficial de largometrajes del XI Festival de Cine LGTBI se despide este domingo con la proyección de "Between Goodbyes" a las 20.00 horas en la sala de cine del Centro Niemeyer. Entradas a 5 euros, en taquilla y web del centro.

Exposición permanente del Museo Marítimo de Asturias, en Luanco

El centro acoge una muestra permanente con interesantes apartados como la biología marina, la carpintería de ribera, la pesca artesanal y la historia de la navegación, entre otras temáticas. Se puede visitar de lunes a sábado, de 11.00 a 14.00 horas y de 17.00 a 20.00 horas, y domingos y festivos, de 11.00 a 14.00 horas.

Exposición "El Víbora" en la Sala de Cómic

Hasta el 17 de mayo, en la Sala de Cómic de Avilés se puede visitar la exposición "25 años de contracultura", sobre la revista que marcó un antes y un después en la historia del cómic español. La revista se consolidó como un espacio de libertad creativa donde los autores experimentaron con el lenguaje gráfico, transformando la historieta en una herramienta de crítica, denuncia y reflexión. Abre de martes a viernes de 10.30 a 13.30 horas y de 16.00 a 20.00 horas Los sábados, de 11.00 a 13.30 horas y de 16..00 a 20.00 horas. Y, domingos y festivos, abrirá en horario de 11.00 a 13.30 horas.

Las Cuencas

Festival de cerveza en Langreo

Langreo despide hoy su Festival Internacional de la Cerveza Artesano d’Asturies en los jardines de la Pinacoteca Eduardo Úrculo. A las 12.00 será la apertura del recinto (acceso libre). A esa misma hora habrá un minifestival de arte, a las 12.30 juegos infantiles con "Trastaes" y a partir de las 13.30, conciertos con "Los Juanes" y "Triple Malta".

Fiestas de la Flor en Lena

Lena disfruta estos días de sus fiestas de La Flor. Hoy la música en la calle animará el bulevar, la calle Vicente Regueral y el parque Infantil. También sigue el mercado tradicional y habrá verbena.

Museo de la Minería en El Entrego

El Museo de la Minería y de la Industria de Asturias (Mumi) está construido en los terrenos de la escombrera de la emblemática Mina de San Vicente, en la zona denominada El Trabanquín, en el corazón de la cuenca carbonífera del Nalón. Abre de martes a sábado, de 10.00 a 14.00 y 16.00 a 19.00, y domingos, de 10 a 14 horas.

Centro de Interpretación de Redes

Situado en Campo de Caso, el centro de recepción de Redes está abierto toda la semana, con una exposición permanente que hace un recorrido por la fauna, flora y etnografía de los concejos de Caso y Sobrescobio. Abre de martes a sábado y festivos, de 9.00 a 14.00 y de 16.00 a 18.00 horas, y los domingos, de 9.00 a 14.00 horas.

Hospital de la Fauna

Situado en El Castrín (Sobrescobio), puede visitarse de miércoles a domingo, de 10.00 a 14.00 horas y de 15.00 a 18.00 horas. La instalación cuenta con un pequeño centro de interpretación en el que un veterinario cuenta el proceso de recuperación y reintroducción en el medio natural de los animales que son tratados en el complejo.

Murales al aire libre

En los exteriores de la pinacoteca Eduardo Úrculo, en Langreo, se puede ver una colección de murales (reproducidos en vinilo) del artista langreano. Se trata de reproducciones de los trabajos recuperados por el Ayuntamiento langreano, que se encontraban en la antigua librería Belter y en el portal de un edificio ubicado en la calle Alonso Nart de Sama.

Ecomuseo Minero Valle de Samuño (Langreo)

El Ecomuseo abre de miércoles a viernes, de 9.00 a 14.00 y de 15.00 a 18.00 horas, y sábados, domingos, puentes y festivos, de 10.00 a 14.15 y de 15.15 a 19.30 horas. La visita comienza subiendo a un auténtico tren minero que sale de la estación de El Cadavíu y recorre el viejo camino del carbón, adentrándote en las entrañas de la tierra por una galería de mina real para salir a la superficie en el Pozo San Luis de La Nueva, uno de los mejores ejemplos del patrimonio industrial de Asturias.

Pozo Sotón de Hunosa

La visita al pozo Sotón, en San Martín del Rey Aurelio, puede constar de diversas experiencias. Desde bajar a la mina en un largo recorrido de cinco horas, a más de 500 metros de profundidad, a visitar el rico patrimonio industrial de la instalación, participar en juegos de "escape room" y de visitas teatralizadas. Hay que reservar previamente. Gestión de cancelaciones, a través del teléfono 630 11 96 42 (horario de atención de 8.00 a 14.00 de martes a viernes).

Centro

Exposición "Carraques y matraques: pa ruxir", en Pola de Siero

En el marco de la XLV Selmana del Folclor Astur, el grupo folclórico "El Ventolín" organiza en La Pola de Siero la exposición "Carraques y matraques: pa ruxir", que podrá visitarse hasta el 17 de abril en la sala de exposiciones de la Casa de Cultura. La muestra cuenta con la colaboración de Fernando De la Puente Hevia, profesor técnico en baile y danza tradicional e investigador de la Escuela de Música Tradicional del Ayuntamiento de Oviedo. El horario de visita es de lunes a viernes, de 17.00 a 20.00 horas, y sábados, de 10.00 a 13.00 horas. Entrada libre.

"Es tiempo de romería", en la Casa de los Hevia (Villaviciosa)

La Casa de los Hevia (Villaviciosa) acoge hasta el 26 de abril la exposición "Es tiempo de romería: una visión contemporánea a través del arte", un proyecto de la asociación Espacio de Creación y Didáctica. La muestra reúne a artistas asturianos de los siglos XX y XXI –entre ellos Gonzalo Juanes, Virginia López, Benjamín Menéndez y Maite Centol– en una propuesta colectiva y multidisciplinar que, desde las artes plásticas, ofrece una mirada contemporánea sobre un rasgo festivo, popular y social de la cultura asturiana: las romerías o fiestas de prao. Horario de visita: de miércoles a sábado, de 10.00 a 14.30 y de 15.30 a 18.00 horas, y domingos, de 10.00 a 14.30 horas. El espacio permanece cerrado lunes y martes.

Ajedrez en Grado

El corredor de la Casa de Cultura de Grado (en horario de apertura del centro, de 10.00 a 14.00 y de 15.00 a 20.45 horas) se convierte todos los domingos en un espacio para disfrutar de la práctica del ajedrez.

Visitas culturales en Santo Adriano

El colectivo "La Ponte-Ecomuséu" organiza la salida "Las minas de Castañeo del Monte" a las 11.00 horas, el itinerario interpretativo "Viaje a los orígenes del Arte", con visita a la cueva del Conde y al Abrigo de Santo Adriano, a las 16.00 horas, y una visita guiada a la iglesia prerrománica de Tuñón, a las 18.00 horas. Es imprescindible la reserva previa en el teléfono 985761403.

Mercado en Grado

La villa moscona celebra los domingos y los miércoles su tradicional mercado al aire libre, instalado por todo el centro urbano con puestos de ropa, calzado, menaje, bisutería... Pero lo más destacado son los puestos de los agricultores de toda la comarca, famosos por sus productos cultivados en las vegas del Nalón y del Cubia. De 8.30 a 14.30 horas aproximadamente.

Parque de la Prehistoria de Teverga

Es un equipamiento cultural que tiene como objetivo dar a conocer el arte del Paleolítico Superior en Europa. El Parque de la Prehistoria abre de miércoles a viernes, de 10.00 a 17.00 horas, y fines de semana y festivos de apertura, de 10.30 a 18.30 horas. Lunes y martes, cerrado.

Museo Etnográfico y de Historia de Grado

El palacio Fontela de Grado es la sede del Museo Etnográfico y de Historia de Grado, que acoge las colecciones "Villa ya mercáu"; "Historia de la fotografía", de Corsino Fernández, y "Acordeones", de Felipe Rubial. La visita, con entrada libre y gratuita, puede realizarse, de miércoles a viernes, de 10.00 a 15.00; sábados, de 11.00 a 17.00 horas, y domingos, de 11.00 a 13.00 horas. Posibilidad de visitas guiadas para grupos en otro horario reservando en el teléfono 636909088. La sede de La Cardosa, s/n, dedicada a la cultura tradicional y a la colección de la Guerra Civil, abre los miércoles de 16.00 a 18.30 horas.

Museo de la Sidra de Asturias, en Nava

Ubicado a poco más de 20 minutos de Oviedo, este espacio expositivo tiene como objetivo dar a conocer y promocionar la bebida tradicional asturiana. Se puede visitar de martes a viernes, de 11.00 a 14.00 y de 16.00 a 19.00 horas; sábados, de 11.00 a 15.00 horas y de 16.30 a 20.00 horas. Domingos, de 11.00 a 14.00. Lunes, cerrado.

Museo Antón, en Candás

El Centro de Escultura de Candás (Museo Antón) muestra de forma permanente una colección de piezas escultóricas realizadas por Antón Rodríguez García entre 1928 y 1936. Con estas obras se exhiben también algunos dibujos, acuarelas y piezas pictóricas. Completa la exposición una vitrina con herramientas, documentos y objetos personales. El horario de visitas al museo es de martes a viernes, de 17.30 a 19.30 horas; sábados, domingos y festivos, de 12.00 a 14.00 y de 17.30 a 19.30 horas. Entrada gratuita.

Oriente

Exposición en el Museo del Oriente, en Porrúa

El Museo del Oriente, en Porrúa, acoge desde el 2 de abril hasta el 22 de agosto la exposición "Retrato y sociedad", una selección de 42 fotografías y un autorretrato realizados por Daniel Álvarez Fervienza fechados entre 1885 y 1892. Álvarez Fervienza, de Somiedo, compaginó su trabajo como maestro con el oficio de fotógrafo, gracias al que podemos entender cómo se miraba y cómo se representaba una sociedad entera a finales del siglo XIX. El horario de visita del museo es: de martes a jueves, domingos y festivos, de 11.00 a 13.30 horas. Viernes y sábados, de 11.00 a 13.30 y de 17.00 a 19.00 horas.

Exposición en Llanes: "Indumentaria tradicional del Oriente de Asturias... Por la pinta son de Llanes"

La exposición de indumentaria tradicional titulada "Indumentaria tradicional del Oriente de Asturias… Por la pinta son de Llanes", se puede visitar de martes a sábado en la Casa Municipal de Llanes, en horario de 11.00 a 14.00 y de 17.30 a 20.00 horas, y los sábados, de 11.00 a 14.00 horas. La misma, surge fruto de la colaboración entre la Asociación de Amigos de la Indumentaria Tradicional, la colección Javier Emperador y el Ayuntamiento de Llanes. La exposición cuenta con varios apartados sobre distintos tipos de indumentaria: trajes para el ramu, trajes de uso cotidiano, trajes de cristianar, trajes de labor, complementos y piezas de joyería, etcétera, así como material gráfico, fotografías en su mayor parte. La mayoría de las piezas en exposición son trajes de finales del siglo XIX y comienzos del siglo XX.

Espacio Joven de Llanes: ocio juvenil

El Espacio Joven de Llanes es un programa municipal de ocio alternativo dirigido a público de 12 a 18 años. Funciona los viernes y fines de semana durante todo el año en el paseo de Las Marismas de 18.00 a 22.00 horas; los domingos, hasta las 20.00 horas. Dispone de dos plantas con ping-pong, futbolín, billar, consolas y juegos de mesa, entre otros recursos. El acceso es libre y gratuito, con monitores y talleres específicos cada fin de semana.

Museo de la Emigración de Colombres

Ubicado en la Quinta Guadalupe, sus interiores despliegan un interesante programa iconográfico referido al fenómeno de la emigración a América y el viaje ultramarino. La exposición permanente es el resultado de un trabajo de campo acerca de los emigrantes y de las sociedades de emigrantes, que han aportado a la Fundación Archivo de Indianos la práctica totalidad de sus contenidos. Abre de martes a domingo, de 10.00 a 14.00 y 16.00 a 20.00 horas.

Dinosaurios en Colunga

El Museo del Jurásico de Asturias (MUJA) acoge una de las muestras más completas y didácticas del mundo sobre estos fascinantes reptiles. El museo abre miércoles, jueves y viernes, de 10:00 a 14:30 horas y de 15:30 a 18:00 sábados, domingos, festivos y periodos vacacionales (del 12 al 14 de octubre, del 1 al 4 de noviembre y del 6 al 9 de diciembre) de 10:30 a 14:30 y de 16:00 a 19:00 h. Lunes y martes cerrado.

Arte Rupestre en Ribadesella

El Centro de Arte Rupestre es un equipamiento dedicado a la divulgación de los conjuntos artísticos de la cueva de Tito Bustillo, en el que los visitantes pueden conocer cuándo se produjo el descubrimiento de la cueva, quiénes la habitaron o cómo son las muestras de arte rupestre que conserva en su interior. Se puede visitar de miércoles a viernes, de 9.45 a 17.30 horas, y sábados, domingos y festivos de apertura, de 9.45 a 18.30 horas. Lunes y martes, cerrado. Además, hasta el 28 de octubre se puede visitar la cueva de Tito Bustillo, de miércoles a domingo, de 10.15 horas (primer pase) a 17.00 horas (último pase).

Occidente

Museo del Calamar Gigante en Luarca

Este espacio expositivo, ubicado en la calle Nicanor del Campo, 35, de Luarca, contiene la mayor colección del mundo de una especie fantástica que genera mitos y leyendas a lo largo de todo el planeta. En el nuevo museo se pueden ver ahora seis calamares gigantes, además de doce especies de profundidad, 35 ejemplares de otros grandes cefalópodos y seis huesos de algunos de estos animales marinos: dos vértebras, una mandíbula y parte de los cráneos de las especies "Globicephala melas" "Balaneoptera physalus" y "Physeter macrocephalus". La visita tiene una duración aproximada de 45 minutos. Horario: de miércoles a viernes, de 16.30 a 19.30; sábados y domingos, de 10.30 a 13.30 y de 16.30 a 19.30 horas. Lunes y martes, cerrado.

Ecomuseo de Somiedo

El centro se reparte en dos sedes: en Caunedo, con una muestra dedicada a los oficios y la trashumancia, y en Veigas, con la casa como protagonista con tres cabañas de tejado vegetal de escoba, conocidas como "teitos". Están abiertos de miércoles a viernes de 11.00 a 14.00 horas; sábado, de 11.00 a 14.00 y de 16.00 a 19.00 horas, y domingo, de 11.00 a 14.00 y de 16.00 a 18.00 horas.

Museo de Arte Sacro de Tineo

La Fundación Valdés-Salas organiza visitas guiadas para conocer la colección ubicada en la iglesia parroquial, en horario de 11.00 a 14.00 y de 16.00 a 19.00 horas.

Museo del Prerrománico de San Martín de Salas

En la capilla del palacio de los Valdés Salas se muestra un conjunto de piezas y lápidas epigráficas de la última iglesia del estilo artístico del prerrománico asturiano, a 800 metros de la villa salense. Destaca la conocida como Cruz de Salas. Abre de miércoles a sábado por turnos a las 11.00, a las 12.15 y a las 17.00 horas y los domingos a las 11.00 y a las 14.00 horas, con entrada gratuita. Es preferible pedir cita previa a través del correo electrónico museosalas@prerromanicosanmartin.com o en el teléfono 985830988.

El Museo Etnográfico de Grandas inaugura "En el umbral del olvido", de Analía Pello

El Museo Etnográfico de Grandas de Salime "Pepe el Ferreiro" acoge hasta el 31 de marzo la exposición "En el umbral del olvido", de la fotógrafa asturiana Analía Pello, un proyecto documental centrado en oficios tradicionales en peligro de extinción. La muestra reúne imágenes de 14 oficios y retrata a artesanos como Friedrich Bramsteidl (ferreiro en Mazonovo), Tete (redera en Llastres) o Selito, el último alfarero de Faro, además de documentar el proceso de elaboración de las piezas. Un testimonio visual que funciona también como llamada de atención sobre la necesidad de preservar este patrimonio ligado a la historia y las tradiciones de Asturias. La exposición puede visitarse en el horario habitual del museo: de martes a sábado, de 11.00 a 14.30 y de 16.00 a 19.30 horas, y los domingos y festivos, de 11.00 a 15.00 horas. El acceso es gratuito con la entrada al Museo.

Museo del Vino de Cangas del Narcea

El Museo del Vino cuenta con dos edificios: uno de construcción moderna que alberga la exposición permanente de piezas y se puede visitar sin reserva de martes a viernes, de 11.00 a 14.00 y de 16.00 a 18.30 horas, y los sábados de 16.00 a 18.30 horas, y otro de carácter etnográfico: la bodega tradicional Lagar de Santiso, que ofrece visitas guiadas de martes a viernes a las 12.30 y a las 17.00 horas y los sábados a las 17.00 horas, para las que se recomienda reservar. En la visita guiada, de una duración aproximada de 30 minutos, se explica el proceso de elaboración del vino por la sociedad tradicional y se puede ver el funcionamiento de una prensa de viga.

Museo del Oro de Navelgas

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Ubicado en la solariega casona Capalleja, acoge una exposición única dedicada al oro, a su valor y al de la historia de los hombres que desde hace siglos han luchado contra la naturaleza para obtener de ella el preciado metal. Puede visitarse de martes a viernes, de 11.00 a 14.00 y de 16.00 a 18.00 horas (los martes solo en horario de mañana); los sábados, de 11.00 a 14.00 y de 16.00 a 19.00 horas, y los domingos, de 11.00 a 14.00 horas. El tercer fin de semana de cada mes, el museo permanecerá cerrado. Reservas en info@museodeloro.es o 985806018.