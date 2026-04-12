Alerta general de la Guardia Civil sobre la última estafa que está llegando a los móviles por WhatsApp: "Bloquea el número"

Todos los días (o casi todos) nos llegan mensajes a nuestro teléfono móvil. La mayoría son publicitarios e inofensivos. Pero otros muchos son falsos y peligrosos. Y si pinchas en ellos, puedes acabar siendo estafado. Así lo alerta una vez más la Guardia Civil, que en esta ocasión advierte sobre último método que están utilizando los ciberdelincuentes para que piques a través de WhatsApp.

¿Hay algo más jugoso en estos tiempos que ofrecerte un trabajo? Pues es precisamente con eso con lo que juegan los ladrones de la red, utilizando la técnica del "smishing". Se trata de una estafa muy frecuente que consiste en usar mensajes SMS falsos, suplantando a bancos, empresas de mensajería o instituciones, para robar datos bancarios o instalar malware. En Asturias ya se conoce un caso reciente de estafa: un avilesino que perdió más de 10.000 euros de su cuenta bancaria.

"¡Cuidado! ¿Te ha llegado una oferta de trabajo por WhatsApp prometiendo dinero fácil solo por dar "likes"? ¡No caigas! Es una estafa", explica la Guardia Civil a través de sus redes sociales. "Bloquea el número y reporta inmediatamente. ¡Que no te engañen!", agregan los agentes.

Para no ser víctima de una estafa...

Para evitar caer en la trampa, la Guardia Civil ha difundido una serie de recomendaciones. En primer lugar, dice el Instituto Armado, "mantente informado para prevenir estafas y comprueba la identidad de desconocidos y solicita facturas por escrito". Evita llevar grandes sumas de dinero en efectivo y utiliza tarjetas de crédito. De igual modo, "camina por la parte interior de la acera y cuida tu bolso".

Más recomendaciones. "Ten precaución con sorteos y regalos, y desconfía de ofertas demasiado buenas. Busca el consejo de médicos y asesores de confianza. Destruye recibos y cierra cuentas o tarjetas innecesarias. No confíes en personas no confiables para hablar de inversiones. Ten precaución al sacar dinero y protege tu número secreto".

También, pide la Guardia Civil, "desconfía de técnicos sin previo aviso y verifica su identidad; protege tu información personal, evita compartir datos en sitios sospechosos y ten precaución con mensajes y archivos desconocidos". Y en caso de delito, "denuncia y brinda información a la autoridad correspondiente".