Ángel Simón desembarca en Indra tras la dimisión de Escribano para buscar la paz con Santa Bárbara

"¿Criteria invertirá en defensa? No está en nuestros planes". Esta fue la carta de presentación de Ángel Simón (Manresa, 1957) al frente de CriteriaCaixa durante la presentación de su plan estratégico en junio de 2024. Solo unos meses después, en abril de 2025, casi cuando estaba a punto de ser cesado como consejero delegado del brazo inversor de la Fundación La Caixa, abrió la puerta a invertir en el sector, al matizar que defensa "no es estrictamente armamento" y poner el radar en ciberseguridad. Pragmatismo en tiempos de guerra.

El ingeniero catalán tomó esta semana las riendas de Indra, la principal compañía española del sector, que cuenta con presencia e importantes proyectos industriales en Asturias. Uno de los objetivos de Simón es tender puentes con el resto de la industria de defensa y, sobre todo, intentar que Santa Bárbara-General Dynamics (con una fábrica en Trubia) retire el recurso que presentó ante el Tribunal Supremo para paralizar la construcción de medio millar de obuses en la nueva factoría de Indra en Gijón. El Ministerio de Defensa no quiere bajo ningún concepto que el proceso se complique en los tribunales y el nuevo embajador estadounidense, Benjamín León Jr., también se ha fijado entre sus principales metas el entendimiento entre Indra y Santa Bárbara.

En este contexto, Simón llega a la presidencia no ejecutiva de la multinacional después de una crisis de gobernanza que concluyó con la dimisión de Ángel Escribano en plena Semana Santa. El madrileño, que controla junto a su hermano Javier el 14,3% del capital de Indra, aguantó hasta dos pulsos del Gobierno, que a su vez controla al principal accionista, la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), con el 28% de los títulos.

Escribano, elegido por Moncloa en enero de 2025 para liderar la fusión con su compañía familiar –Escribano Mechanical & Engineering (EM&E)–, fue sacrificado por el "conflicto de interés" existente, al ser comprador y vendedor en una operación llamada a consolidar a Indra como el campeón nacional de la defensa. La SEPI exigió la salida de Escribano para salvar la integración y al día siguiente EM&E replicó con la ruptura de la fusión. Una lucha sin cuartel que terminó el Jueves Santo a las 3:29 horas de la madrugada con el anuncio por parte de la cotizada del nombramiento de un nuevo presidente.

Indra ya ha vivido situaciones similares en el pasado, cuando en mayo de 2021 la SEPI forzó la destitución del entonces presidente Fernando Abril-Martorell, sustituido por Marc Murtra, y que concluyó con el cese en junio de 2022 de los cinco consejeros independientes que desafiaron a la SEPI y se aliaron junto al hijo del exministro de UCD. El balance de Indra con el Gobierno de Pedro Sánchez (en el poder desde 2018) es de cuatro presidentes, 35 consejeros y 30 directivos.

¿Hacia dónde se dirige la nueva Indra? La tecnológica tratará de ganar tamaño y acelerar su rol como tractor del sector nacional de la defensa, una mayor interlocución con el Ejecutivo y pacificar sus relaciones con la competencia, como Santa Bárbara o la vasca Sapa, que además es su tercer máximo accionista, con el 7,94%. Fuentes de Indra trasladan un mensaje de tranquilidad, pese al ruido mediático de los últimos dos meses y la pérdida de 2.500 millones de valoración bursátil. "El único cambio sustancial es que tenemos un nuevo presidente no ejecutivo, que va a compartir la gobernanza con un consejero delegado –José Vicente de los Mozos–, al estilo de lo que ya ocurre en Repsol", explican.

Otras fuentes del sector trasladan sus dudas con los conocimientos sobre el sector de la defensa que pueda tener Simón, que acumula más de 40 años de trayectoria en sectores como infraestructuras, medio ambiente, energía y servicios públicos. Inició su carrera en el ámbito público vinculado a la transformación urbana de Barcelona y, desde 1995, desarrolló la mayor parte de su carrera en Agbar (Aguas de Barcelona), donde fue consejero delegado desde 2002 y presidente ejecutivo desde 2010. Además, asumió responsabilidades internacionales en Suez y Veolia y fue consejero delegado de CriteriaCaixa entre 2024 y 2025.

Junta de accionistas

Desde Indra indican que todavía es pronto para redefinir la estrategia de la compañía, aunque adelantan que trabajan para presentar la actualización de su plan estratégico en junio, antes de su junta de accionistas. En ese enclave, que se espera sea tenso por la salida de Escribano, se ratificará a Simón por parte de fondos y pequeños inversores.

El catalán presidirá los mismos órganos de los que formaba parte Escribano: el consejo de administración y las comisiones delegada ejecutiva y de estrategia. Pese a no tener el cargo de presidente ejecutivo, su rol no será meramente simbólico ni representativo, ya que la comisión delegada ejecutiva es un órgano que se centra en la aprobación de operaciones con un importe inferior a 25 millones, supervisa la actividad comercial y los proyectos de la compañía. Pese a estas competencias, su poder tendrá el gran contrapeso de De los Mozos, que en los últimos meses chocó con Escribano por los recelos entre uno y otro. El segundo sostiene en público que De los Mozos fue desleal al trabajar junto a la SEPI para desbancarlo.

En la primera reunión de Simón ante la comisión de nombramientos, el ingeniero mostró su desacuerdo por no tener el cargo de presidente "ejecutivo" y por su salario, que alcanzará los 300.000 euros anuales, por debajo de la nómina percibida por Escribano y Murtra. Sus emolumentos pueden alcanzar hasta 460.000 euros gracias a los programas de incentivos a medio plazo, frente a los cerca de 3 millones de euros en su anterior cargo en CriteriaCaixa.

Su cercanía al presidente de la Generalitat catalana, Salvador Illa, le presupone un diálogo fluido con el Gobierno español, que prevé invertir 23.000 millones hasta 2030 a través de los programas de modernización de la defensa.

A diferencia de Escribano, Simón sabe moverse bien en la Administración y entre los políticos tras sus años en Agbar. Escribano siempre se ha reivindicado como un "industrial" frente al pasado político de los últimos presidentes de la cotizada. "La bicefalia con José Vicente de los Mozos va a continuar y quien crea que Simón va a jugar un papel testimonial se equivoca, va a querer tener mando en plaza, aunque se espera que sea conciliador", añade una fuente que conoce el estilo de gestión del directivo barcelonés. En el debe que se le achaca a Simón está su abrupta salida de CriteriaCaixa, que tan solo duró 15 meses tras el caos en Celsa.

El catalán ya ha mantenido sus primeros encuentros con el equipo directivo de Indra en una primera toma de contacto con la multinacional. En las próximas semanas se espera que defina sus siguientes pasos y su papel al frente de órganos clave, antes de iniciar también el contacto con la plantilla de la multinacional. También ha contratado los servicios de la firma de cazatalentos catalana Seeliger & Conde para encontrar nuevos perfiles directivos y relevar a los fieles que llegaron junto a Ángel Escribano.

EM&E tiene muchos novios Escribano Mechanical & Engineering (EM&E) se ha convertido en una de las pequeñas joyas industriales del sur de Europa con capacidad técnica para desarrollar torretas para tanques, cañones, portamorteros, sistemas de guiado, electroópticos y robótica militar. Su rápido crecimiento en los últimos años y sus instalaciones en Alcalá de Henares (Madrid), Córdoba, Binéfar (Huesca) y Paterna (Valencia) y su proyecto de aterrizar en Reino Unido en 2030 con una nueva fábrica han hecho que el gigante alemán de la defensa Rheinmetall se haya interesado en adquirirla después de la ruptura de la fusión con Indra. Sin embargo, la salida de Ángel Escribano de la cotizada, la presión de los fondos y la estrategia de Moncloa por tener un "campeón nacional" en el sector han reactivado las conversiones para intentar, de nuevo, el entendimiento entre la tecnológica participada por el Estado y la industrial que controlan los hermanos Escribano. Valorada en 2.300 millones de euros no se antoja una operación fácil.