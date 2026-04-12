Atención conductores asturianos, la Policía instala nuevos controles en estas carreteras esta semana: "Una velocidad de 30 km/h"

Entre los días 13 a 19 de abril, la Policía Local de Avilés, en colaboración con la Dirección General de Tráfico (DGT), desarrollará una nueva campaña de vigilancia y control de la velocidad en el casco urbano. El objetivo principal de esta actuación es reforzar el cumplimiento de los límites de velocidad en ciudad, mejorar la seguridad vial y reducir el riesgo de accidentes de tráfico, especialmente aquellos que afectan a peatones y ciclistas.

Recuerda el Ayuntamiento avilesino que la velocidad es un factor determinante en la gravedad de los accidentes de tráfico. En entornos urbanos, especialmente en caso de atropello, sus consecuencias pueden ser graves. A partir de 80 km/h es prácticamente imposible que un peatón no fallezca en un atropello, mientras que a una velocidad de 30 km/h el riesgo de muerte se reduce aproximadamente un 10%.

Además de su impacto directo en la seguridad vial, la velocidad excesiva también influye negativamente en la calidad de vida en las zonas urbanas, el consumo de combustible y la contaminación ambiental.

Por este motivo, durante toda la semana la Policía Local intensificará la vigilancia sobre el cumplimiento de los límites de velocidad en vías urbanas.

Y eso no es todo. La Direción General de Tráfico (DGT) ha instaladi nuevos radares (20 fijos y 13 de tramo) que están ubicados en carreteras de Andalucía, Aragón, Asturias, Canarias, Cantabria, Castilla-La Mancha, Castilla y León, Comunidad Valenciana, Comunidad de Madrid, Comunidad Valenciana, Galicia y Murcia.

En el caso de Asturias, se han puesto en marcha dos radares fijos en la AS-116 (3+200 D) y en la AS-377 (1+150 C). Se trata de dos radares en carreteras donde la velocidad máxima permitida es de 90 kilómetros por hora. Los cinemómetros instalados son el nuevo modelo Cirano 670, un sistema que supone una evolución profunda respecto al conocido Cirano 500, el cual se carga con energía solar, gracias a dos paneles solares que tienen instalados en la parte superior del aparato. Pero, ojo. El radar más "multón" de Asturias ya no está en la Autovía del Cantábrico (A-8), a la altura de Quintueles (Villaviciosa). Ha sido adelantado por otro ubicado en Ribera de Arriba, que caza al día una media de 54 conductores con multas de 100 euros como mínimo (sin contar la reducción por pronto pago). Son algo más de 2 sanciones cada hora.

En total, en Asturias hubo 58.082 multas en 2024, un 23,1% menos que en 2023. La Dirección General de Tráfico (DGT) tiene instalados en la región 53 radares fijos, móviles y de tramo, colocados tantos en autopistas y autovías como en carreteras secundarias. La A-8, por su longitud, es la que más dispositivos suma con un total de once, incluido el que mide la velocidad en el puente Los Santos, en la frontera entre el Principado y Galicia. Al radar de El Caleyo le sigue el ubicado en el kilómetro 13 de la misma vía, justo antes de que la A-66 se bifurque en la A-8 en la 'Y'. Este equipo registró 7.468 multas, mientras que en 2023 fueron 6.866.