El debut de "Ramones" cumple 50 años: siete músicos asturianos analizan qué queda ahora del punk y del legado de la famosa banda

Hace cincuenta años (el 23 de abril de 1976) los "Ramones" lanzaron aquel disco que se abría al grito de "Hey ho, let’s go". Canciones cortas buenas, rápidas y eficaces para allanar el camino de otras bandas que apenas empezaban a subirse a los escenarios, como "Sex Pistols", y de las que llegarían luego, como "The Clash". Medio siglo después del álbum que certifica el nacimiento discográfico del punk, siete músicos asturianos de distintas generaciones se preguntan y se responden qué queda hoy de aquel movimiento y de aquella banda, un legado icónico que se extiende por la historia de la música y las camisetas de las tiendas de moda y que dejó, sobre todo, coinciden la mayoría, actitud y buenas canciones.

El guitarrista y cantante Igor Paskual, entiende hoy el punk como "energía, intensidad, una forma de sentir, una combustión distinta a la de otros estilos o maneras de pensar". Ese punto de vista específico lo sitúa "en la periferia". "Es un pensamiento de guerrilla, una guerrilla musical y una guerrilla de pensamiento, más guerrilla que ejército". De esa forma, analiza, hoy en día se pude hablar de "géneros, estilos o maneras de tocar que han pasado por el punk, alejada del centro, y de los que no".

Los "Ramones", explica dejaron como semilla principal "la importancia de la canción"." Su fuerza no estaba solo en la energía, sino en dejar claro el poder de una buena canción. Una buena canción de dos o tres minutos sigue siendo absolutamente insuperable. Da igual el estilo: la canción es la unidad básica más importante del rock and roll". Segunda lección, que el rock and roll permite "a todos los raros, los distintos". "El líder de los ‘Ramones’ era justo el que no componía, un tipo como Joey, con esa pinta, ¿qué hubiera sido de él si no cantara en una banda de rock?".

Paskual desmonta o da la vuelta a uno de los lugares comunes del punk, el hazlo tú mismo. "Cuando mucha gente vio a los ‘Ramones’ pensó ‘yo también puedo hacerlo’. Pero, en realidad, enseñan que no todo el mundo puede hacerlo: todo el mundo puede intentarlo, pero no hacerlo de verdad. Eran una banda muy engrasada, eficaz y en apariencia simple, pero nada fácil de imitar; ese sonido es muy difícil de conseguir".

Xune Elipe, histórico líder de "Dixebra" destaca que el punk "introduxo un principiu que güei consideramos obviu na cultura dixital: el failo tú mesmu". "Enantes de qu’esistieren plataformes d’autopublicación o redes sociales, los punks yá taben produciendo los sos propios conteníos. El punk recuérdanos que la cultura nun ye un productu que s’alquier, sinón un procesu nel que se participa. Que la educación nun ocurre namás nes aules oficiales, sinón en cualquier espaciu onde daquién tresmite conocimientu con xenerosidá. Que la rebeldía puede ser una forma de cuidáu colectivu". Admite, no obstante, que "el sistema punxo en funcionamientu la so vioya receta y alcontró-y al punk un sitiu dientro", pero se felicita de que "la güelga qu’esti dexó tovía puede rastrexase en bien de campos artísticos, sociales y hasta políticos".

Sobre las bandas, Xune Elipe distingue entre los clásicos: "Los ‘Sex Pistols’ representaron el paradigma de lo punk: exhibicionismu, escándalu y autodestrucción; ‘Los Clash’ foron la rama más politizada; mentanto los ‘Ramones’ encarnaron la versión más llúdica". La banda neoyorquina, profundiza, "descubrieron que, ensin formación académica y con tres acordes podíen facese canciones imperecederes". La primera vez que Xune los vio fue en La Real, en Oviedo, y muchos años después, coincidió "Dixebra" y Joey Ramone en un festival en Villarreal (Castellón) y llegó a charlar un poco con él.

El promotor discográfico Pablo Humo contempla el punk como una escuela. "El punk fue para mí un aprendizaje y una influencia vital, sobre todo en la parte más ligada a la autogestión. No haría lo que hago de no ser por haber sido un adolescente obsesionado con la idea de que ser punk era mejor que ser cualquier otra cosa. Hoy soy más flexible y en gran medida me ha dejado de interesar, supongo que es lo que tiene hacerse mayor, pero me sigue pareciendo importante que haya una razón ética detrás de lo que haces". Sobre los "Ramones" (él siempre fue más de "Sex Pistols"), pese a que no les ve la misma relevancia, destaca "su indiscutible importancia histórica". "Su influencia está tan integrada en el lenguaje del rock que puede pasar desapercibida. Muchos grupos jóvenes no son conscientes de que están influenciados por ellos, pero en realidad lo están porque beben de otras bandas que sí lo estaban. Supongo que simplemente quedan ya demasiado lejos".

Pablo "Senator", antes en "Desakato", gran referencia del punk nacional, sigue considerando el punk "algo muy importante". "Es una música que tiene como un compromiso social muy importante, muy vigente, y eso es algo que otras músicas no tienen. Lo que hace realmente especial al punk es, eso, la contracultura, ir en contra de lo establecido". En los "Ramones" ve, también, la virtud de la canción rápida. "Supieron transmitir un montón de ideas a través del minimalismo. Canciones con dos acordes que se convirtieron en auténticos himnos. Eso es algo que muy pocas bandas pueden hacer. Y realmente el sonido de los Ramones crudo, orgánico, marcó una tendencia muy importante del rock".

Elena del Frade, recién ganadora del concurso de maquetas del Instituto de la Juventud, es, con veinte años, una de las últimas promesas de la escena musical asturiana. "El punk", razona, "surge como un espacio de creación sin recursos, que defendía que no hacía falta un conocimiento exhaustivo del arte para poder crearlo". Hoy en día, explica, "punk son todas aquellas obras que se resisten a la especialización y a la exigencia de habilidad técnica, aquellas hechas por gente que se están grabando con un móvil o que ni siquiera apuntan las notas de sus canciones en un papel". De ahí a los "Ramones"

En los "Ramones" vio "un paso que te abre un nuevo mundo". Ella los descubrió por rebeldía. "En mi casa el punk no se escuchaba, pese a que a mis padres les encantaba la música. Para mí fue la perfecta excusa para que el punk fuese aún más punkii. Se convirtió en mi acto rebelde, aún así enriquecedor". Después vino, cuenta, una pequeña decepción: "Recuerdo ver por primera vez en mi instituto a una de mis compañeras con una camiseta de ‘Los Ramones’. Mi ilusión era tan grande que no pude evitar caer en la desesperación cuando me confesó que en realidad no sabía quiénes eran, sino que tan solo le había gustado el diseño. Para mí fue la antítesis del punk, ser visto como un icono del marketing, en vez de su música. Creo que ahí aprendí por primera vez las contradicciones que tienen las ideologías, al entender el punk en una camiseta del Bershka con el logo de los ‘Ramones’".

Mar Álvarez, pionera en las bandas de rock de chicas en España con "Undershakers", mitad de "Pauline en la playa" y con la academia Sonidópolis en Gijón ve en el punk "un hito en la historia de la música". "Es muchas cosas, es el do it yourself y son los ‘Ramones’, una banda que lo que tenían era canciones, canciones y canciones, era casi más un grupo de pop, pop con actitud, es una cosa mágica que hizo que la historia de la música cambiara". Una banda, concluye, icónica, "como Madonna o como Elvis", que ella escuchó mucho en La Foli, en Gijón. "Ponían más punk inglés, pero también ponían a los ‘Ramones’ porque le gustaba mucho a Baro, el batería de ‘Doctor Explosión’; y alguien dijo una vez, ‘joder, este puto grupo, que siempre, parece la misma canción’, y dijo Baro, ‘buah, pero es que es una canción buenísima’".

Otro clásico del punk asturiano, Maxi, de "Fe de ratas", encontró en el género "el estilo de música que encajó con mi personalidad, con el que me identifiqué desde mi adolescencia". "Aunque conozco a mucha gente a la que se la arruinó, ya de mayorcito me di cuenta de que el punk a mí me salvó la vida".

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Los "Ramones" no fue uno de sus grupos preferidos nunca, pero reconoce que fueron de los primeros. "Los hayamos escuchado más o menos, influyeron a posteriori en la escena punk a nivel mundial. Recuerdo de chaval que me gustaba el tema ‘Pet Sematery’. Debió ser lo primero que oí de ellos, por lo menos de forma consciente. Ahora veo sus camisetas en las tiendas de ropa y me da un poco de grima. El espectáculo debe continuar, ¿no?".