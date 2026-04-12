De diciembre a abril (y lo que queda): la autopista de peaje del Huerna sigue en obras y el Ministerio no da explicaciones ni plazos

Cuatro meses de retraso y sin explicaciones públicas. Esa es la situación en la que se encuentran las obras que ejecuta el Ministerio de Transportes en los túneles de la autopista del Huerna (AP-66), una actuación destinada a modernizar las infraestructuras y reforzar la seguridad vial con una inversión de 68 millones de euros. Las molestias para conductores y transportistas se estan perpetuando mientras el precio del peaje de la autopista no solo no se ha reducido, sino que subió a comienzos de año situándose en 16,20 euros.

Los trabajos, que afectan a los siete túneles de la vía, comenzaron en julio de 2025 y desde entonces han condicionado de forma notable la circulación, con cortes de carril, desvíos y limitaciones de velocidad. La previsión oficial del Ministerio apuntaba a que las afecciones se prolongarían “hasta finales de diciembre”. Sin embargo, ya entrado abril, las obras siguen sin concluir y el retraso acumulado se acerca a los cuatro meses.

Aunque actualmente ya no se registran cortes de carril en ninguno de los dos sentidos, la normalidad está lejos de haberse recuperado. Persisten limitaciones de velocidad de 60 kilómetros por hora en varios tramos, y en los túneles siguen visibles las marcas provisionales en amarillo, más estrechas de lo habitual. Esta circunstancia genera inseguridad y desconcierto entre los conductores, especialmente entre los profesionales del transporte, que denuncian una circulación más incómoda y menos previsible. A día de hoy, no hay ningún túnel en el que se circule en condiciones completamente normales.

El impacto de esta situación se deja notar especialmente en los momentos de mayor intensidad de tráfico. En episodios recientes, como la operación salida de Semana Santa, se han producido retenciones recurrentes, con largas colas de vehículos avanzando a velocidad reducida. A ello se suma, según denuncian los usuarios, una señalización insuficiente en algunos puntos, lo que incrementa la sensación de inseguridad.

Por el momento, no hay una fecha clara para la finalización de los trabajos. El Ministerio de Transportes evita concretar nuevos plazos. Consultado por LA NUEVA ESPAÑA, el departamento se ha limitado a no ofrecer una previsión sobre cuándo estarán plenamente operativos los túneles.

La autopista del Huerna está gestionada por la concesionaria Aucalsa, pero estas obras —financiadas con fondos europeos— dependen directamente del Ministerio. Durante los meses de verano se desarrollaron actuaciones de gran calado para adaptar las infraestructuras a los requisitos de seguridad de la red transeuropea de carreteras. Entre ellas, destacan la construcción de dos galerías de conexión en el túnel del Pando, otra en el de Oblanca, así como la ejecución del canal caz en Negrón II, en sentido Asturias, y parte de Negrón I, en sentido León. También se llevaron a cabo mejoras en drenaje, cableado e instalaciones en el conjunto de los túneles.

A partir de octubre, los trabajos se intensificaron en las galerías de Negrón, Entrerregueras, Pando, Vegaviesga y Oblanca, con nuevos cortes de carril e incluso restricciones en la calzada en sentido Oviedo. Aunque esas limitaciones más severas ya han desaparecido, las afecciones continúan.

El malestar entre el sector del transporte es evidente. “La obra debería haber concluido, pero no sabemos nada. El Ministerio no mira para Asturias”, lamenta Manuel Ángel García, presidente de la patronal Cesintra. En la misma línea, Ovidio de la Roza, presidente de Asetra, denuncia la falta de información: “No tenemos ninguna comunicación, ni de Aucalsa ni del Ministerio”.

A esta situación se suma otro frente abierto en la AP-66: las obras derivadas del gran argayo registrado en noviembre de 2024 en el concejo de Lena. En este caso, los trabajos, que ejecuta Aucalsa, tienen como horizonte el verano para su finalización. La coincidencia de ambas actuaciones prolonga la sensación de una autopista en obras permanentes, con efectos directos sobre la movilidad entre Asturias y la Meseta.

Guerra abierta con el Principado

Precisamente el cobro del precio íntegro del peaje pese a acumular meses de molestias en el servicio por las obras del argayo y las de los túneles ha sido un tema candente a lo largo de esta semana que termina. El Principado ha endurecido su discurso desde la consejería que lidera Ovidio Zapico (IU), de la que dependen las competencias de Consumo. Esta dirección general ha abierto un expediente a Aucalsa, empresa concesionaria, que podría desembocar en una sanción administrativa al no respectar los derechos de los usuarios de la autopista por cobrar el peaje sin reducir su precio pese a no poder prestar el servicio público en condiciones adecuadas y con múltiples limitaciones por las obras.

Aucalsa recurrió pidiendo el cierre del citado expediente, pero el Principado se ha mantenido firme y le ha dado un ultimátum de 15 días para que responda aportando documentación. A ello hay que añadir varios procesos abiertos -uno de ellos también del Principado- para declarar nulo el peaje del Huerna en base al dictamen de la UE que sugiere que la prórroga de la concesión de la autopista en la época del gobierno de José María Aznar, con Francisco Álvarez-Cascos en el ministerio, fue ilegal.