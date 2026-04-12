La FSA insiste en acusar al PP de querer sacar "provecho político" del accidente de Cerredo, "exculpando a los verdaderos culpables"

La Federación Socialista Asturiana (FSA) acusó este domingo al Partido Popular de "exculpar a los verdaderos culpables" del accidente de Cerredo, en su "obsceno afán por sacar provecho político del siniestro". El partido denunció a través de su secretario de Organización, Luis Ramón Fernández Huerga, lo que consideran un “intento deliberado de convertir una tragedia humana en un instrumento de confrontación política”.

Huerga afirmó que el PP "siempre desvía la atención de la empresa" que, “de forma ilegal y clandestina, y en condiciones de trabajo inaceptables, sacaba carbón en Cerredo". E insistió en que el accidente se podría haber evitado "si la empresa Blue Solving no hubiera iniciado una explotación ilegal de carbón en condiciones insufribles". "Nunca lo olvidemos: se estaba sacando carbón de forma ilegal, ocultada deliberadamente", enfatizó.

El socialista, que no entró sobre si se deben depurar o no responsabilidades políticas en el seno del gobierno socialista de Adrián Barbón, afeó a los populares que “se olvidan deliberadamente de que existe una investigación judicial en marcha en el juzgado de Cangas de Narcea por responsabilidad penal en la que está imputada la empresa”.

“La pregunta que nos hacemos los socialistas, y que creemos se hacen los asturianos, es por qué el PP exculpa a los verdaderos responsables. Creemos que es una pregunta lógica viendo la actitud de los populares en Asturias. Y sobre esto les tenemos que decir que sobre esta actitud también buscaremos la verdad”, apuntó Huerga.

En esta crítica a la oposición, el político recordó que "los populares son los mismos que aplaudieron a Mazón en Colunga poco después de la DANA, con su portavoz Álvaro Queipo al frente”. El mismo,continuó Huerga, que también aplaudió “los protocolos de la vergüenza de Madrid en manos de su presidenta Isabel Díaz Ayuso”. “De estas personas estamos hablando”, sentenció.

Vox ve al Gobierno "acorralado"

La presidenta y portavoz de Vox Asturias, Carolina López, también se manifestó este domingo asegurando que tanto Adrián Barbón como su Gobierno están "acorralados". Afirmó, además, que el socialismo "tiene los días contandos" y no podrá "sobrevivir" al accidente de Cerredo.

"En Vox hemos sido escrupulosos, respeutosos y muy serios con este accidente. Siendo los primeros en pedir una comisión de investigación, que el propio Barbón rechazaba, y también los primeros en pedir la dimisión del propio Presidente como máximo responsable de este desgobierno", recordó López a través de un vídeo publicado. Petición de dimisión también verbalizada ya por el Partido Popular.

Para López, esta situación ha puesto a los socialistas "nerviosos". Los acusa de querer "desviar la atención" y "manipular la información" haciendo ver que desde su partido habían tachado a los centros asturianos de "chiringuitos", algo que niegan totalmente. "En Vox lo que hemos criticado es el uso partidista que hace este Gobierno de los recursos públicos, como la Escuela de Asturianía. En vez de utilizarla para transmitir nuestras verdaderas tradiciones y cultura, la utiliza para enseñar la llingua. Una lengua que los propios asturianos no conocemos. Solo la conocen los cuatro que viven de ello a costa de los impuestos de los demás", afirmó López.

La diputada también hizo referencia a un vídeo compartido por Adrián Barbón de una comisión parlamentaria en el que "hacen ver que desde Vox odiamos a los asturianos en el exterior". Acusación de la que López se defendió: "Nosotros queremos que vuelvan aquí. El que odia a los asturianos es Barbón, y todo su Gobierno, que con sus políticas lo que están haciendo es expulsar a los jóvenes de asturias por falta de oportunidades".