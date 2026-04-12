Día de la Atención Primaria
El Gobierno de Asturias responde a las concentraciones de protesta: se incorporan este año 120 nuevos profesionales a los centros de salud
La Consejería de Salud destaca su apoyo a este nivel asistencial con "un presupuesto récord de 698 millones"
Con motivo de la celebración, como cada 12 de abril, del Día de la Atención Primaria, el Gobierno de Asturias ha difundido este domingo un comunicado en el que subraya el refuerzo de la red de centros de salud en este año 2026 "con la incorporación de 120 nuevos profesionales y un presupuesto récord de 698 millones".
Según el Ejecutivo autonómico, se trata de "una apuesta que subraya el papel de este nivel asistencial como base del sistema sanitario público y garantía de equidad en todo el territorio".
Respuesta a las concentraciones de protesta
Este pasado viernes, ante varios centros de salud de la región, profesionales de la sanidad, usuarios, organizaciones sindicales y sindicatos se concentraron en señal de protesta por las deficiencias de la asistencia primaria en Asturias, con datos como "más de cinco días" para obtener una consulta médica.
La Consejería de Salud enmarca este refuerzo en "una estrategia integral que combina inversión sostenida, estabilidad laboral, fortalecimiento de los equipos multidisciplinares y modernización tecnológica".
El presupuesto destinado a Atención Primaria en el presente ejercicio supone "el 28% del gasto total del Servicio de Salud del Principado de Asturias (Sespa)", indica el Gobierno autonómico. El incremento, superior al crecimiento global del presupuesto sanitario, "permite mantener su peso específico dentro del sistema y dedicar más recursos a la gestión directa de los centros, al equipamiento y, especialmente, al personal, con el objetivo de garantizar plantillas estables y adecuadamente dimensionadas", agrega.
El aumento de la plantilla se concreta en 30 plazas de medicina de familia, 30 de enfermería comunitaria, 15 de trabajo social, 30 de psicología clínica y cinco de personal auxiliar administrativo. La política de estabilidad laboral ha situado la temporalidad estructural por debajo del 8%.
Asistente virtual
En el ámbito de la modernización, el Sespa ha incorporado el asistente virtual Noa, diseñado para agilizar la gestión de citas y trámites administrativos. Esta herramienta facilita una comunicación más fluida con el sistema sanitario y permite que los canales telefónicos y presenciales se concentren en la atención clínica de mayor valor.
A esta iniciativa se suman otras mejoras tecnológicas, como el pilotaje de herramientas de inteligencia artificial en el diagnóstico, especialmente en teledermatología, para acelerar la detección de patologías y evitar derivaciones innecesarias; la automatización de procesos administrativos para reducir cargas burocráticas; y la optimización del Canal Ciudadano, que facilita a la población un acceso más sencillo y transparente a su agenda sanitaria y a su historia clínica.
Mejora de las infraestructuras
El plan de inversiones incluye la renovación de centros de salud en todas las áreas del Principado. A lo largo de 2026 se licitarán las obras de los centros de Boal (1,1 millones), Cangas del Narcea (800.000 euros), Tapia de Casariego (710.000 euros) y La Manjoya (380.000 euros), en Oviedo, donde también se abordará el Centro de Alta Resolución de Urgencias de Atención Primaria de La Lila, con una inversión de 254.800 euros.
Estas actuaciones se suman a las obras ya en marcha en Vega-La Camocha, con 3,1 millones previstos en 2026. Además, se destinarán más de cuatro millones de euros a actuaciones de mejora de la eficiencia energética y la accesibilidad en centros y consultorios como Luanco, Cudillero, El Entrego, San Tirso de Abres, San Juan de Beleño o Santuyano.
La Consejería de Salud mantiene el objetivo de que la Atención Primaria "continúe siendo el pilar del sistema sanitario, capaz de responder a los retos del envejecimiento y la cronicidad mediante la innovación y el refuerzo continuado de una sanidad pública de calidad", indica al Ejecutivo regional.
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