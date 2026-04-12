La Ley que llega mañana al Parlamento asturiano y que trata de prohibir que los menores puedan acudir a los toros: "Ningún niño tiene trauma por esto"
La modificación de la ley de Espectáculos Públicos fue presentada en abril de 2024 con el apoyo de todos los grupos de izquierda, aunque la ponencia se paralizó hasta que Sumar consiguió reanudarla
"Toda la vida los niños han ido a los toros y ninguno tuvo ningún trauma". Son las palabras de Maritina Medio, presidenta de la Federación Taurina de Asturias al ser preguntada por la reforma de la Ley de Espectáculos, que regresará este lunes a la Junta General del Principado tras un año parada.
La nueva norma plantea, entre otras medidas, la prohibición de que los menores puedan acudir a los toros. "Lo bonito de este espectáculo es que pase de generación en generación", explica Medio, que cree que la medida quiere "acabar con el arraigo" de una tradición "muy nuestra". "Es un espectáculo popular que forma parte de nuestra cultura y en el que no hay ningún tipo de violencia", asegura Medio.
La modificación de la ley de Espectáculos Públicos fue presentada ante la Junta General del Principado en abril de 2024 con el respaldo de todos los grupos parlamentarios de la izquierda (PSOE, Convocatoria y Covadonga Tomé). Sin embargo, las ponencias se paralizaron poco después. Motivo por el que el diputado de Sumar Xabel Vegas denunció hace unas semanas que el Partido Popular tenía "secuestrada" la tramitación, ya que es el parlamentario Luis Venta (PP) quien preside la comisión.
La reanudación se hizo oficial este viernes cuando Vegas celebró haber "conseguido desbloquear" una situación que califica de "injustificable" y que, según denuncia, "estaba frenando el funcionamiento normal de la Cámara". Desde Sumar aseguran que la convocatoria de la ponencia supone "un paso importante para garantizar que una iniciativa ya registrada pueda continuar su recorrido". La ponencia será el paso previo antes de que la reforma pueda dar el salto al Pleno para su posible aprobación. Según Vegas, la proposición de ley "cumple todos los requisitos reglamentarios" y "no existía ningún motivo para mantener paralizados sus trabajos durante tanto tiempo".
Posición del Ministerio
El pasado mes de enero, el Ministerio de Juventud e Infancia anunció que contempla, en la propuesta de ampliación de la Ley de Protección de la Ley Orgánica de Protección Integral a la Infancia y la Adolescencia frente a la Violencia (Lopivi), que no se permita ni la participación «ni la asistencia de las personas menores de edad en actividades, eventos o espectáculos en los que se ejerza violencia contra los animales».
Una medida que va en la línea de la que plantea el Principado. Según explicó el Ejecutivo central, la normal se basa en una recomendación del Comité de los Derechos del Niño de la ONU, que reprendía a España por este motivo.
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