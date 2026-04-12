El motivo por el que la Guardia Civil está pidiendo a los asturianos que caminen por la parte interior de las aceras

"Camina por la parte interior de la acera y cuida tu bolso". Es una de las advertencias que hace la Guardia Civil a toda la población para evitar ser víctima de una estafa y, en definitiva, de un robo. Son cientos los hechos delictivos que se producen todos los días en España y hay varias cosas que podemos hacer para evitarlas. La receta general no es otra que ser precavidos.

Los robos están a la orden del día. Tanto en la calle como en nuestras pantallas. De hecho, una de las últimas estafas sobre las que alerta este domingo la Guardia Civil es por el envío de jugosas (pero falsas) ofertas de trabajo a través de WhatsApp. "¡Cuidado! ¿Te ha llegado una oferta de trabajo por WhatsApp prometiendo dinero fácil solo por dar "likes"? ¡No caigas! Es una estafa", explica la Guardia Civil a través de sus redes sociales. "Bloque el número y reporta inmediatamente. ¡Que no te engañen!", agregan los agentes.

Eso es el "smishing". Se trata de una estafa muy frecuente que consiste en usar mensajes SMS falsos, suplantando a bancos, empresas de mensajería o instituciones, para robar datos bancarios o instalar malware.

Pero los robos también son frecuentes en la calle. Los cacos aprovechan sobre todo la indefensión de las personas de avanzada edad para actuar, máxime cuando van solos. Para evitarlo, el primer consejo de la Guardia Civil es "caminar siempre por el interior de la acera y llevar el bolso del lado de la pared para una mayor seguridad". El segundo, optar por bolsos con asa o sin correa, ya que "así evitarás tirones inesperados". Es una buena forma de tener bien agarradas tus pertenencias personales, sin dejar casi margen para actuar a los ladrones. Y tercera, "evita la ostentación de joyas u objetos que puedan llamar la atención".

No obstante, la Guardia Civil recoge en su página web un gran número de consejos. Son todos estos:

En la vía pública

En la calle, camine por la parte interior de la acera, colocando el bolso en el lado de la pared. Utilice preferentemente bolsos de asa o que no lleven correa.

Evite hacer ostentación de joyas u otros objetos de valor y proteja su bolso o cartera en las grandes aglomeraciones.

No acepte ninguna propuesta que le ofrezcan por la calle, por ventajosa que le parezca. Normalmente será una estafa.

En su domicilio

No abra la puerta de su casa o el portero automático a personas desconocidas. Si no tiene mirilla, instálela.

Desconfíe siempre de quien llame a su puerta ofreciéndole la venta de cualquier cosa o que diga representar a un organismo público o asociación humanitaria. La delincuencia utilizará cualquier excusa para entrar en su casa.

Desconfíe de los servicios técnicos que no hayan sido solicitados por usted o por su familia.

Identifique a los empleados que, aún con su autorización, deban efectuar reparaciones, revisiones o cobros en su domicilio.

En el banco

Si tiene que utilizar un cajero automático, no lleve anotadas las claves de sus tarjetas, procure memorizarlas. Vigile siempre los alrededores y no saque grandes cantidades de dinero.

Si es posible, domicilie sus pagos mensuales para evitar salir a la calle con dinero.

Procure ir acompañado cuando tenga que firmar documentos, tenga que realizar cobros o pagos de cierta importancia.

En sus viajes

No olvide nunca su documentación personal.

Cuando viaje, intente llevar únicamente lo necesario.

Mantenga siempre vigilado su equipaje y pertenencias personales.

No confíe sus maletas a personas desconocidas o que no estén debidamente acreditadas. Nunca acepte llevar maletas de personas que no conozca.

En internet