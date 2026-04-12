Pablo Rodríguez, director de Innovación de Google, abre la XI Semana de la Ciencia "Margarita Salas" de LA NUEVA ESPAÑA

La XI Edición de la Semana de la Ciencia "Margarita Salas" vuelve a convertir a LA NUEVA ESPAÑA en punto de encuentro entre el conocimiento y la ciudadanía. Se celebrará desde mañana, 13 de abril, al viernes 17, con una vocación clara: acercar los grandes temas de la ciencia contemporánea al público general, sin renunciar al rigor ni a la actualidad. Durante cinco jornadas consecutivas, el ciclo reunirá a destacados expertos que ofrecerán una panorámica accesible de algunos de los desafíos actuales más relevantes. La Semana de la Ciencia está organizada por LA NUEVA ESPAÑA con el patrocinio del Ayuntamiento de Oviedo, Ayuntamiento de Gijón, Instituto Oftalmológico Fernández-Vega, Veolia, Bayer, Universidad Alfonso X el Sabio, Ieducae, Fertiberia y Química del Nalón; con la colaboración de Idonial y con la subvención de la Consejería de Ciencia, Innovación y Universidad del Principado,

Mañana, a las 19.30 horas, Pablo Rodríguez, director de Innovación de Google, figura destacada en el ámbito tecnológico internacional, hablará de "La Inteligencia Artificial y la Ciencia". El ingeniero langreano abordará cómo la IA no solo acelera los procesos de investigación, sino que también transforma la manera en que formulamos preguntas científicas. Desde el análisis de grandes volúmenes de datos hasta la automatización de experimentos, su intervención invitará a pensar en una ciencia cada vez más asistida por algoritmos. El martes 14, Corsino Rey Galán, catedrático de Pediatría de la Universidad de Oviedo y director del área clínica de infancia y adolescencia del HUCA, disertará sobre "Lo que no se ve de una UCI Pediátrica: investigación para la supervivencia". Su intervención pondrá el acento en el papel crucial de la investigación en los cuidados intensivos infantiles. El miércoles 15, Patricia López Vicente, directora general del Centro Tecnológico IDONIAL, acercará al público el mundo de los materiales avanzados, con su conferencia "La era de los materiales que ‘piensan’". Explorará una nueva generación de materiales capaces de responder a estímulos externos. La sostenibilidad será la protagonista del jueves 16, con Gloria Rodríguez Donoso, catedrática de Ciencia e Ingeniería de Materiales. Su conferencia, "Energía solar concentrada para procesar materiales: hacia una industria sostenible", abordará cómo transformar los procesos industriales para hacerlos compatibles con la transición energética.

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El ciclo, coordinado por Amador Menéndez, investigador del Centro Tecnológico Idonial, se cerrará el viernes 17 en el Acuario de Gijón con una mirada a la salud ocular de la mano del especialista Luis Fernández-Vega Cueto-Felgueroso, del Instituto Oftalmológico Fernández-Vega y profesor asociado de la Universidad de Oviedo. Con su ponencia "Ciencia que ilumina: curiosidades y futuro de la salud ocular", el médico recorrerá los avances más recientes en cirugía y terapias visuales. Desde técnicas mínimamente invasivas hasta nuevas líneas de investigación, su charla permitirá comprender cómo la ciencia mejora la capacidad de la vista. El 22 de abril, en el Palacio de Congresos y Exposiciones de Oviedo, Luis Couceiro Martínez, doctor e ingeniero de Caminos, Canales y Puertos, Rector de la Universidad Alfonso X el Sabio (UAX) Mare Nostrum, con sede en Málaga, analizará la relación entre ingeniería e inteligencia artificial. La sesión estará especialmente dirigida a jóvenes estudiantes, con el objetivo de impulsar vocaciones científicas.