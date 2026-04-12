El "pastor del osu": así es la raza de perro que solo existe en Asturias y que es un "superguardián" de rebaños

Lo llaman "pastor del osu", porque existe la leyenda de que es cruce de perro y de oso, y es único de Asturias. En la región (y en todo el mundo, por tanto) solo hay cien ejemplares de esta raza que funciona como un "superguardián de rebaños". Todos los ganaderos lo quieren, porque es el único perro al que temen lobos y osos. "Llega a sitios imposibles para otros perros como el mastín español porque, aunque es más grande, este tiene las patas más largas y eso los hace más rápidos, ligeros y ágiles, lo que resulta clave para alcanzar a los depredadores. Parecen perros de gimnasio", explica Lisardo García, ganadero de Teverga con un rebaño de más de 300 cabras bermeyas y ocho mastines asturianos.

El "pastor del osu" es una variedad que recibe distintos nombres según la zona, desde los Oscos hasta los Picos de Europa. La denominación elegida responde a criterios mediáticos. "Existía la leyenda de que era un cruce de oso y perro. Había que escoger un nombre y el más mediático era ese", explica el veterinario Xabiel González. La raza está en pleno proceso de recuperación y esta misma semana se produjo un avance sustancial. Nacieron diez cachorros de "pastor del osu", cinco hembras y cinco machos.

El Pastor del Osu, así es el mastín tradicional asturiano que mantiene la fauna salvaje a raya / Sara Arias

Diez nuevos cachorros

La camada, fruto de la inseminación artificial practicada a "Lola", hembra primeriza avilesina, con esperma de "Brezu", macho de Gozón, supone un importante avance en los esfuerzos por consolidar la raza. Los diez cachorros, que crecen con buena salud gracias a la suplementación alimentaria de la madre, han despertado ya una elevada demanda entre quienes siguen los pasos de esta raza de perro. La asociación que agrupa a los criadores de pastor del oso, que preside Francisco Soto Ampudia, logró el año pasado su clasificación como grupo étnico, paso previo a la declaración como raza pura, y trabaja actualmente en la recopilación de material genético para establecer comparaciones con otras razas afines.

Lisardo García con un mastín asturiano / LNE

Actualmente, se estima que hay cerca de un centenar de ejemplares, de los cuales unos setenta están catalogados. El objetivo inmediato es comparar el ADN de estos perros con los del mastín del Pirineo, el mastín español o leonés y el "cao de gado transmontano" de Portugal, una raza, esta última, que presenta gran similitud morfológica y ocupa territorios vinculados a pastores astures en épocas romana y prerromana. En el caso de "Brezu" y "Lola" se empleó la inseminación artificial porque la hembra, primeriza, rechazaba la monta natural.

Muy valientes

El "pastor del osu" tiene unas aptitudes morfológicas únicas que lo distinguen de otros perros de vigía, ya que su cuerpo está más adaptado al terreno, consiguiendo acceder a riscos y peñas difíciles para otras razas. "Nunca los ves tumbados, están siempre atentos y saben bien lo que tienen qué hacer en todo momento, además son muy valientes de cara a los depredadores y no le temen a nada", dice Lisardo García.

Este ganadero, que preside la Asociación de Criadores de Cabra Bermeya, también señala que, pese a la fiereza en la defensa de la ganadería, al mismo tiempo son perros "muy nobles, sociables y más fáciles de enseñar que a un mastín español, por ejemplo, porque están siempre pendientes de todo".