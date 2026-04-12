PSOE y PP se enzarzan por la crisis minera y se acusan mutuamente de "politizar" el accidente de Cerredo: "¿A quién protegía el Gobierno, al empresario o a los trabajadores?", replican los populares

La crisis minera que envuelve al Gobierno de Asturias firmó este domingo un nuevo episodio. La Federación Socialista Asturiana (FSA), siguiendo el discurso marcado por Adrián Barbón el sábado, acusó al Partido Popular de “exculpar a los verdaderos culpables” del accidente de Cerredo (el entramado familiar encabezado por Chus Mirantes), en su "obsceno afán por sacar provecho político del siniestro". Y la oposición respondió volviendo a pedir la dimisión de Adrián Barbón: “Lo asturianos le decimos con toda claridad, por dignidad, 'váyase señor Barbón'”.

El secretario de Organización de la FSA, Luis Ramón Fernández Huerga, afirmó que el PP "siempre desvía la atención de la empresa" que, “de forma ilegal y clandestina, y en condiciones de trabajo inaceptables, sacaba carbón en Cerredo". Además, afeó a los populares que “se olvidan deliberadamente de que existe una investigación judicial en marcha en el juzgado de Cangas de Narcea por responsabilidad penal en la que está imputada la empresa”.

“La pregunta que nos hacemos los socialistas, y que creemos se hacen los asturianos, es por qué el PP exculpa a los verdaderos responsables. Creemos que es una pregunta lógica viendo la actitud de los populares en Asturias. Y sobre esto les tenemos que decir que sobre esta actitud también buscaremos la verdad”, apuntó Huerga, que no hizo alusión alguna sobre si alguien en el Ejecutivo socialista debe asumir responsabilidades por lo sucedido.

Frente a esta cuestión, el portavoz adjunto del PP, Luis Venta, señaló que a lo largo de estos años “se utilizaron autorizaciones administrativas como los Proyectos de Investigación Complementarios (PIC) para acabar extrayendo carbón ilegal; se recortaron los servicios de inspección minera; y desde la Consejería se filtraban a la empresa avisos sobre denuncias que llegaban sobre la extracción ilegal”.

En resumen, añadió, “extracción de carbón ilegal, menos inspecciones y chivatazos ante denuncias”. “¿A quién protegía el Gobierno, al empresario o a los trabajadores? ¿Alguien duda de que existía una auténtica trama para que estos empresarios se enriqueciesen con una actividad ilegal, pero consentida por el Gobierno?”, se preguntó Venta.

El diputado del PP cargó directamente contra Adrián Barbón, presidente del Principado y secretario general de la FSA. “Tiene que dar la cara. El respeto a la familia minera pasa por actuar con transparencia y responsabilidad, no por intentar acusar a la oposición de hechos de los que solo son responsables quienes ostentan el Gobierno. Lamentablemente, tenemos un presidente que no da la cara, que se esconde en las redes sociales y en su búnker presidencial, y que esquiva al Parlamento”, lamentó.

Y añadió: “Barbón es un como un boxeador grogui, que se tambalea, noqueado por sus propias decisiones, pero que, una vez más, trata de confundir a los asturianos, señalando a personas y partidos que no gobiernan”.

Luis Ramón Fernández Huerga también cargó contra el PP recordando que "los populares son los mismos que aplaudieron a Mazón en Colunga poco después de la dana, con su portavoz Álvaro Queipo al frente”. El mismo, continuó Huerga, que también aplaudió “los protocolos de la vergüenza de Madrid en manos de su presidenta Isabel Díaz Ayuso”.

A esto también contestó Venta calificando de “inaceptable” que la FSA “acuse a la oposición de esta tragedia”. “Es tan infame que mientras que todos los partidos políticos, organizaciones sindicales y la sociedad asturiana están pidiendo que el Gobierno asuma responsabilidades políticas, este se dedica a hablar de Mazón o de Madrid”, censuró.