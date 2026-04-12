Las razones del furor extranjero por la vivienda en Asturias se resumen en una: "No hay un lugar mejor"

En la ciudad de Seattle, en la esquina noroeste de Estados Unidos, existe un fenómeno conocido como "Seattle Freeze", que describe las presuntas dificultades que existen para hacer amistades por el carácter frío de sus habitantes. De allí es Jeremy (nombre ficticio), quien ha encontrado en Oviedo, donde vive con su familia desde hace cuatro años, un ambiente que considera opuesto al de su ciudad natal: "Tengo más amigos aquí que allí, es preciosa la facilidad para entablar relaciones sociales en Asturias". Jeremy es uno de los que han contribuido a que la compra de vivienda por parte de extranjeros esté disparada en la región. El año pasado, fue la comunidad autónoma donde más aumentó: lo hizo un 18,3% respecto a 2024, según los datos del Consejo General del Notariado. El dato consolida una tendencia al alza registrada en los últimos años.

Cuando estalló la pandemia, Jeremy y su esposa, también estadounidense, consideraron que había llegado el momento de hacer las maletas y mudarse a otro país. A ello también contribuyó un clima social y político que la familia juzgaba cada vez más inhóspito. En cualquier caso, el trabajo de ambos les permitía establecerse en el extranjero. Desde el primer momento España destacó como opción. Y, en concreto, Asturias, tierra de origen del bisabuelo de Jeremy, que emigró de Oviedo a Argentina. "Mi padre y mi abuelo son argentinos, y yo ahora regreso a Oviedo, de donde salió mi antepasado, así que se cierra el ciclo", explica el estadounidense, que en noviembre de 2022 llegó a Asturias con su mujer y sus dos hijos. Nunca antes habían estado en el país.

Cada uno de los foráneos que en los últimos años han adquirido una vivienda en Asturias (tanto en las principales ciudades como en zonas costeras) lo han hecho por diferentes razones. Pero existen circunstancias que, según los expertos del sector inmobiliario, han incentivado el fenómeno. "El público está descubriendo muchas cualidades del territorio, como el clima equilibrado (la gente huye del calor, el sol ya no es el primer factor para la segunda o tercera residencia), el teletrabajo y una gran calidad de vida", destaca José Mier, director en Asturias de la agencia Engel & Völkers, especializada en el segmento de alta gama.

El caso de Jeremy encaja como un guante en esa explicación. El clima le encanta: "Soy escritor y me gusta la lluvia, si siempre hiciese sol nunca trabajaría". Su profesión, como se ha indicado, le permite trabajar a distancia. Pero, sin duda, lo que más le ha encandilado es el estilo vital que ofrece la región. "La vida en Estados Unidos era muy dura, era como estar en una olla con agua hirviendo. Aquí todo transcurre con menos estrés, disponemos de tiempo para nosotros", argumenta Jeremy. Sus dos hijos acuden a un colegio inglés, lo cual ha facilitado su integración.

El norteamericano prefiere relacionarse con asturianos que con otros extranjeros recién instalados en la región. No obstante, en los últimos años han proliferado grupos más o menos formales de expatriados que han decidido vivir en Asturias. Un ejemplo es Global Vibes, formado por más de 700 personas procedentes de una veintena de países que se reúnen una vez al mes en Oviedo.

En un informe publicado esta semana, Engel & Völkers señaló que en 2025 el 40% de los que compraron inmuebles en el Principado eran extranjeros. Entre las procedencias despuntaron América (tanto del norte como del sur) y Europa Central.

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Quizá muchos estén de acuerdo con Jeremy: "Si pienso en el futuro del mundo, no se me ocurre un mejor lugar para vivir que Asturias".