El RIDEA acoge una conferencia sobre el futuro de España en la Unión Europea: "Hay que dar un paso al frente en defensa"

"El motor político de la Unión Europea está en la Europa de la Defensa". Esa es la idea principal sobre la que girará la intervención de Gustavo Palomares Lerma, politólogo especialista en relaciones internacionales e integración europea y en política exterior de Estados Unidos que participará el lunes a las 19.00 horas en un acto en el Real Instituto de Estudios Asturianos (RIDEA) con motivo de los 40 años de España (y Asturias) en la Unión Europea.

El encuentro, cuya presentación correrá a cargo de Leopoldo Tolivar Alas, catedrático emérito de la Universidad de Oviedo y presidente de la Real Academia de Jurisprudencia de Asturias y del Movimiento Europeo del Principado, contará también con la presencia de David Ordóñez Solis, magistrado y presidente de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Asturias, especialista en Derecho de la Unión Europea.

Durante su intervención, Palomares centrará su análisis en el papel actual de España dentro de la Unión Europea y en la necesidad de reforzar su posición en materia de defensa. Según explica, "igual que en 1986 España tuvo impulso político dentro de la Unión Europea, a día de hoy tiene que hacer lo mismo para poder ser la Europa de la Defensa", subrayando que "en este tiempo no hemos avanzado lo suficiente en política internacional y política de defensa".

El politólogo advierte de que "hoy, igual que hace 40 años, es necesario dar un paso adelante" en un contexto internacional complejo: "Estamos en una situación crítica y no podemos dejar nuestra defensa y nuestra seguridad en manos de Estado Unidos, y más concretamente de la Administración Trump". En este sentido, insiste en que "el poder político de la Unión Europea está en la Europa de la defensa" y que "España debe apoyar esta idea para poder tener autonomía estratégica".

Palomares también reconoce los avances logrados en las últimas décadas, señalando que "en estos años hemos avanzado en coordinación y en efectivos; también Investigación, Desarrollo e Innovación (I+D+i) dirigida al ámbito de la defensa, pero hace falta más", y termina apelando a la planificación a futuro: "La apuesta debe ser a medio-largo plazo".

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El acto, moderado por el periodista José Ramón Patterson, se presenta como una oportunidad para analizar el pasado, presente y futuro del proyecto europeo desde una perspectiva académica y estratégica, con especial atención al papel que España y Asturias están llamadas a desempeñar en los próximos años.