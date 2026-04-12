Si vives en Asturias en uno de estos 53 concejos, pagarás menos en la declaración de la renta

La campaña de la renta de este año ya está en marcha y el número de declaraciones que saldrán a pagar en Asturias se reducirá, según las previsiones de Hacienda. Serán un 1% menos que el año anterior. Sin embargo, los importes a pagar subirán en 17 millones, hasta 367 millones de euros, debido al incremento de las bases liquidables y a otros factores como el incremento de las ganancias patrimoniales, sobre todo las derivadas de ventas de inmuebles y de acciones, dos activos cuya valoración ha aumentado, según destacó Soledad Fernández, directora general de la Agencia Tributaria.

Hacienda espera recibir en Asturias 597.457 declaraciones durante la campaña del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF). Es un 2,3% de declaraciones más que en el año anterior. Del total, 508.791 declaraciones serán individuales (un 2,9% más) y 88.666 conjuntas (un 0,7% menos).

El número de declaraciones que saldrán a devolver aumentará un 3,5%, hasta 393.114, con un importe estimado de 437 millones de euros, lo que supone un aumento del 14,2%. A ingresar habrá 166.477 declaraciones, el 1% menos, pero el importe a abonar de estas últimas se incrementa el 4,8%, hasta los 367 millones de euros.

En Asturias, debes saber que si vives en uno de los 53 concejos considerados en riesgo de despoblación, pagarás menos en la renta. Es una de las deducciones que aplica el Principado. En concreto, es un 5% del gasto anual y un 10% si se trata de jóvenes de hasta 35 años, familias monoparentales y familias numerosas, todo ello si se tiene vivienda habitual en concejos en riesgo de despoblamiento o crisis demográfica. Todos estos territorios abarcan una población de 212.949 habitantes, que son los beneficios directos de esta medida.

¿Y cuáles son esos 23 concejos? Allande, Aller, Amieva, Belmonte de Miranda, Bimenes, Boal, Cabrales, Cabranes, Candamo, Cangas del Narcea, Caravia, Caso, Castropol, Colunga, Cudillero, Degaña, Grado, Grandas de Salime, Ibias, Illano, Laviana, Lena, Morcín, Muros de Nalón, Navia, Onís, Peñamellera Alta, Peñamellera Baja, Pesoz, Piloña, Ponga, Pravia, Proaza, Quirós, Las Regueras, Ribadedeva, Ribadesella, Riosa, Salas, San Martín de Oscos, San Martín del Rey Aurelio, San Tirso de Abres, Santa Eulalia de Oscos, Santo Adriano, Somiedo, Soto del Barco, Tapia de Casariego, Taramundi, Teverga, Tineo, Valdés, Vegadeo, Villanueva de Oscos, Villayón y Yernes y Tameza.