Más de 1.300 médicos optan a 80 plazas de especialista hospitalario y 35 de médico de familia convocadas por el Sespa

Un total de 1.310 médicos se han inscrito a las convocatorias de concurso-oposición para 115 plazas del Servicio de Salud del Principado (Sespa) publicadas el pasado mes de enero. De esa cifra total de puestos, 80 son de especialistas hospitalarios y 35 de médicos de familia.

Los contingentes más numerosos corresponden a las especialidades en las que la sanidad pública asturiana registra más necesidades o se están produciendo más jubilaciones. Se trata de medicina interna, con 12 plazas; hematología, con 7; y medicina física y rehabilitación, con 6 plazas.

No ha trascendido cuántos candidatos proceden de fuera de Asturias. Lo que sí se sabe es que, con esta oferta de plazas, la Administración sanitaria aspira a mitigar la escasez de profesionales que determinadas especialidades médicas sufren en el Principado.

El Sespa presume de celeridad

Según el Sespa, Asturias se sitúa “a la vanguardia nacional” en la gestión de sus ofertas públicas de empleo. En el marco de un plan de “consolidación masiva", entre 2022 y 2025, el Servicio de Salud del Principado “ha ofertado y convocado un total de 1.442 plazas para personal facultativo”. Además, el pasado mes de noviembre se realizaron exámenes para cubrir 717 plazas.

La oferta del pasado enero se enmarca en la oferta pública de empleo de 2025. En las convocatorias difundidas a través del Boletín Oficial del Principado (BOPA), el Sespa precisa que, “en atención tanto al número de procesos que han de ejecutarse de forma simultánea, como a la necesidad de velar por el cumplimiento y aplicación de los principios de eficacia, racionalización y agilidad de los procedimientos administrativos, así como de las actividades materiales de gestión”, se llevará a cabo “un único examen de modalidad teórico práctico con el objetivo de evitar retrasos y dilaciones que causen perjuicios a los candidatos”.

Reducir la tasa de temporalidad

Estas convocatorias de plazas médicas se derivan de un acuerdo del Consejo de Gobierno del pasado 22 de diciembre por el que se aprobó la oferta de empleo público para 2025. Ese acuerdo quedó reflejado en el BOPA del 29 de diciembre e implica una oferta de 582 plazas estatutarias del Servicio de Salud del Principado (Sespa). De ellas, 364 en turno libre y 218 de promoción interna.

“Todo este esfuerzo administrativo sin precedentes tiene como objetivo técnico reducir la tasa de temporalidad por debajo del 8 por ciento, ofreciendo seguridad jurídica y profesional a nuestros médicos”, enfatiza el Sespa.

Refuerzo de la red de atención primaria

De otra parte, y con motivo de la celebración, como cada 12 de abril, del Día de la Atención Primaria, el Gobierno de Asturias difundió ayer un comunicado en el que subraya el refuerzo de la red de centros de salud en este año 2026 "con la incorporación de 120 nuevos profesionales y un presupuesto récord de 698 millones".

Según el Ejecutivo autonómico, se trata de "una apuesta que subraya el papel de este nivel asistencial como base del sistema sanitario público y garantía de equidad en todo el territorio".

Este pasado viernes, ante varios centros de salud de la región, profesionales de la sanidad, usuarios, organizaciones sindicales y sindicatos se concentraron en señal de protesta por las deficiencias de la asistencia primaria en Asturias, con datos como "más de cinco días" para obtener una consulta médica.

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La Consejería de Salud enmarca este refuerzo en "una estrategia integral que combina inversión sostenida, estabilidad laboral, fortalecimiento de los equipos multidisciplinares y modernización tecnológica".