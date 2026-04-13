El Aeropuerto de Asturias, ejemplo de puntualidad (y el mejor de España): más del 80% de sus vuelos despegan a tiempo en 2026

El transporte aéreo en España empeora sus niveles de puntualidad en el arranque de 2026, pero el aeropuerto de Asturias Asturias se desmarca como el aeropuerto más fiable del país. Según datos del portal especializado AirHelp, el 81,6% de los vuelos con salida desde el aeropuerto asturiano despegaron en hora durante el primer trimestre, situándolo como el más puntual entre los aeródromos con más de 200 operaciones mensuales.

Este dato contrasta con la situación general del país, donde uno de cada tres vuelos (34,4%) sufrió retrasos o cancelaciones, afectando a cerca de nueve millones de pasajeros de los más de 27 millones registrados en el periodo. La compañía señala además un “grave” empeoramiento respecto a 2025, cuando el número de viajeros perjudicados fue aproximadamente la mitad (4,6 millones).

En este contexto de deterioro, Asturias lidera el ranking de puntualidad, por delante de los aeropuertos de Granada-Jaén (79,7%) y Eivissa (74,6%), que completa el podio. Precisamente, el aeródromo balear se sitúa como el tercero más puntual del país, con cerca de tres de cada cuatro vuelos saliendo a su hora.

Pese al elevado volumen de incidencias, AirHelp destaca como dato llamativo que solo 185.000 pasajeros tuvieron derecho a indemnización, una cifra reducida en comparación con el total de afectados.

Un inicio por todo lo alto

Un inicio de año por todo lo alto, nunca mejor dicho. El Aeropuerto de Asturias ha empezado 2026 superando las cifras de pasajeros del año pasado. En este primer trimestre fueron más de 437.000 pasajeros los que pasaron por las instalaciones de Santiago del Monte (Castrillón), en concreto 437.374 viajeros. Esta cifra representa un incremento del 4,1% con respecto al mismo periodo de 2025, según Aena.

En el desglose de datos se aprecia que de los 436.167 pasajeros que utilizaron vuelos comerciales, 350.240 lo hicieron con origen o destino nacional (un 5% más), mientras que 85.927 correspondieron a tráfico internacional, un 0,7% más que en el mismo periodo del año anterior.