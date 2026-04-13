Agenda: qué hacer hoy lunes 13 abril en Asturias

Oviedo

Pablo Rodríguez hablará en LA NUEVA ESPAÑA de los cambios que trae la inteligencia artificial dentro de la XI Semana de la Ciencia "Margarita Salas"

Pablo Rodríguez, director de Innovación de Google y fellow del IEEE y la ACM, inaugura hoy, a las 19.30 horas, la XI Semana de la Ciencia "Margarita Salas" de LA NUEVA ESPAÑA con la charla titulada "La Inteligencia Artificial y la Ciencia", en la que plantea una reflexión imprescindible: cómo la IA está transformando no solo la tecnología, sino también la manera en la que investigamos.

Fundación Gustavo Bueno

El Salón de Actos de la Fundación Gustavo Bueno acoge a las 17.00 horas, la conferencia de Íñigo Ongay de Felipe titulada "Sobre el ambientalismo y el innatismo: análisis materialista de un problema metodológico de las ciencias de la conducta".

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RIDEA

El Real Instituto de Estudios Asturianos (RIDEA) acoge a las 19.00 horas la jornada "40 años de España en la Unión Europea. Balance, encrucijada y retos", presentada por Leopoldo Tolivar Alas, jurista, catedrático emérito de la Universidad de Oviedo y presidente de la Real Academia de Jurisprudencia de Asturias y del Movimiento Europeo del Principado, y en la que intervendrán: Gustavo Palomares Lerma, profesor de la UNED y de la Escuela Diplomática, catedrático europeo "Jean Monnet", politólogo especialista en relaciones internacionales e integración europea y en política exterior de EE UU y director del Instituto General Gutiérrez Mellado, y David Ordóñez Solís, magistrado, presidente de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Asturias, doctor en Derecho y miembro de la Red Judicial de Especialistas en Derecho de la Unión Europea. José Ramón Patterson, periodista y miembro correspondiente del RIDEA, será el moderador.

Plus Ultra

La Delegación de Defensa en el Principado de Asturias acoge durante todo el mes de abril una exposición conmemorativa por el centenario del histórico vuelo del hidroavión Plus Ultra, que en 1926 unió España y América. La muestra, inaugurada el 30 de marzo de 2026 en Oviedo (plaza España, 4), pone en valor esta hazaña de la aviación española mediante paneles informativos, maquetas y material audiovisual, y sirve además de apoyo al concurso educativo "Carta a un militar español" bajo el lema "PLUS ULTRA: la audacia que cruza horizontes". La exposición puede visitarse gratuitamente de 10.30 a 13.30 horas.

Catedral

Visitas a la Catedral. La visita al conjunto catedralicio incluye el recorrido por el interior del templo, la Cámara Santa, el Museo de la Iglesia y el claustro. La entrada general tiene un precio de 9 euros, aunque hay descuentos para estudiantes, niños, desempleados, jubilados y peregrinos. El horario es de lunes a sábados, de 10.00 a 13.00 y de 16.00 a 17.00 horas. Por otro lado, la torre de la Catedral también está abierta a las visitas. Son acompañadas, pero no guiadas. Las visitas, con una duración aproximada de una hora, están disponibles de lunes a sábado, con 20 personas en cada turno y tienen un precio de 10 euros; no incluyen el acceso al resto del conjunto catedralicio ni están incluidas en el abono de socios de la Catedral.

Gijón

Antiguo Instituto

A las 19.30 horas, primera cita del ciclo de conciertos del Conservatorio Superior de Música del Principado de Asturias Eduardo Martínez Torner (CONSMUPA). Se titulará "El repertorio de música de cámara para saxofón" y lo protagonizarán Julia Segovia y Guillermo Rodríguez, profesores de saxofón, y Jorge Diego Fernández, profesor pianista repertorista.

Escuela Politécnica de Ingeniería

A las 12.00 horas, en el Aula Magna del Aulario Sur, la Escuela Politécnica de Ingeniería de Gijón recibe la visita del ingeniero de Telecomunicación Pablo Rodríguez, que impartirá la charla "El viaje por la innovación y la IA", una cita imprescindible para quienes quieran entender hacia dónde se dirige la tecnología y el papel de la ingeniería en ese camino.

Paseo de Begoña

Por el paseo gijonés se puede ver, en paneles explicativos, la exposición "El chocolate en la villa de Jovellanos".

Galería Llamazares

Hasta el 22 de mayo se podrá visitar la exposición "El ojo que no perdona", de Fernando Barrios Benavides. Los horarios de visita son de lunes tarde a sábado mañana, de 11.30 a 14.00 y de 17.30 a 20.30 horas.

Galería Bea Villamarín

Hasta el 4 de abril se podrá ver una exposición colectiva con obras de varios artistas. Los horarios de la galería son de lunes a viernes, de 11.00 a 14.00 y de 17.30 a 20.30 horas, y los sábados, de 11.00 a 14.00 horas.

Avilés y comarca

Mercado semanal en Avilés

Los lunes por la mañana se celebra el tradicional mercado semanal, uno de los más concurridos de la región, que fue instituido hace más de quinientos años por concesión de los Reyes Católicos, complementado con notables privilegios comerciales para la ciudad, que había sido asolada por un gran incendio. Situado en la plaza de Hermanos Orbón, una de las más singulares de Avilés (mediados del siglo XIX), permite contemplar y adquirir los productos frescos de la región, así como artículos de textil, calzado, artesanía, marroquinería y productos culturales y de ornato; productos autóctonos: legumbres, verduras, hortalizas, frutas, flores, mercado semanal en Avilés. Los puestos permanecen abiertos de 9.00 a 14.00 horas, aproximadamente.

Festival de cine LGTBI

El XI Festival de Cine LGTBI ofrece este domingo, a las 18.00 horas, la sesión de cortos "Miradas" en la sala de cine del Centro Niemeyer. La Sección Oficial de largometrajes del XI Festival de Cine LGTBI se despide este domingo con la proyección de "Sandbag Dam" a las 20.00 horas en la sala de cine del Centro Niemeyer. Entradas a 5 euros, en taquilla y web del centro.

Exposición permanente del Museo Marítimo de Asturias, en Luanco

El centro acoge una muestra permanente con interesantes apartados como la biología marina, la carpintería de ribera, la pesca artesanal y la historia de la navegación, entre otras temáticas. Se puede visitar de lunes a sábado, de 11.00 a 14.00 horas y de 17.00 a 20.00 horas, y domingos y festivos, de 11.00 a 14.00 horas.

Las Cuencas

Fiestas de la Flor en Lena

Lena disfruta estos días de sus fiestas de La Flor con una variada programación. Hoy, lunes, se celebra el día grande con la tradicional subida al prau de la ermita de la Flor, el reparto del bollu, la misa (11.30 horas), la procesión (12.30) con la puya’l ramu y la romería, que estará amenizada por David Payares, poniendo el broche a una cita que cada primavera abre la temporada de fiestas de prau en Asturias.

Charla en Mieres sobre incineración de residuos

Mieres acoge hoy la charla-coloquio: "Efecto de la incineración sobre el medio ambiente y la salud", con Adán Abajo Chic, doctor en Biología por la Universidad de Oviedo, y Marcelino García Noriega, pediatra del Hospital valle del Nalón. Será a las 19.00 horas en el salón de actos de la Casa de Cultura Teodoro Cuesta, con entrada libre hasta completar aforo.

Exposición con pinturas de María Jesús Coro en Moreda (Aller)

El Centro Cultural de Moreda alberga hasta el día 24 de abril una exposición con pinturas de María Jesús Coro. El horario de visita es, los días laborables, de 16.00 a 21.00 horas.

Muestra pictórica de María F. Coto y Ana Blanco en Laviana

Nueva exposición pictórica en el Cidan (Centro de Innovación y Desarrollo del Alto Nalón), en Pola de Laviana, bajo el título "María y Ana", con obras de las pintoras locales María F. Coto y Ana Blanco. La exposición puede visitarse hasta el 30 de abril, en horario de lunes a viernes, de 9.00 a 14.00 horas, y los jueves también por las tardes, de 16.00 a 20.00 horas.

Centro

Collages de Carmen Santamarina en Cabranes

En la Casa de Cultura de Cabranes puede visitarse hasta el 30 de abril la exposición "Libro de oraciones", de la collagista Carmen Santamarina, una propuesta que continúa su indagación a partir de la lectura y el estudio de poetas con un discurso femenino y feminista. A partir de versos de sor Juana Inés de la Cruz –escritora en una sociedad de valores culturales masculinos–, Santamarina construye un relato visual con sus materiales habituales: fotografías antiguas en impresión giclée y técnicas mixtas (pintura, pan de oro y objetos). Horario de visita: de lunes a viernes, de 8.00 a 19.00 horas.

Exposición "Carraques y matraques: pa ruxir", en Pola de Siero

En el marco de la XLV Selmana del Folclor Astur, el grupo folclórico "El Ventolín" organiza en La Pola de Siero la exposición "Carraques y matraques: pa ruxir", que podrá visitarse hasta el 17 de abril en la sala de exposiciones de la Casa de Cultura. La muestra cuenta con la colaboración de Fernando De la Puente Hevia, profesor técnico en baile y danza tradicional e investigador de la Escuela de Música Tradicional del Ayuntamiento de Oviedo. El horario de visita es de lunes a viernes, de 17.00 a 20.00 horas, y sábados, de 10.00 a 13.00 horas. Entrada libre.

Oriente

Taller de lectura

La Casa de Cultura de Cangas de Onís acoge a partir de las 18.30 horas un taller de lectura titulado "Marcas de nacimiento" a cargo de Mariví.

Mercadillo en Infiesto

En el entorno de la plaza del Mercado se instalan los puestos con productos de alimentación, como frutas, quesos, repostería y verduras, y artículos de tipo generalista, en horario aproximado de 8.00 a 14.00 horas.

Exposición "Sidra 2025", en Peñamellera Alta

La Casa de Cultura de Ruenes (Peñamellera Alta) expone hasta el 17 de abril "Sidra 2025", un proyecto de Ediciones Patanegra que rinde homenaje a la sidra desde la creación cultural. La muestra reúne a 17 poetas y 15 artistas grabadores, y pone en valor este producto asturiano al fusionarlo con obra literaria y plástica contemporánea, con autores de la región y también de fuera de ella. El objetivo no es solo celebrar la cultura sidrera, sino también mostrar distintas interpretaciones, miradas y estilos de representación gráfica, técnica y artística en torno al tema. Horario de visita: de lunes a viernes, de 9.00 a 14.00 y de 17.00 a 20.00 horas.

Occidente

Bosque-Jardín de la Fonte Baxa

El Bosque-Jardín de la Fonte Baxa es un espacio natural situado en Luarca, sobre lo alto de un acantilado, que ofrece la posibilidad de disfrutar de impresionantes vistas desde sus miradores. El horario de apertura es de 10.00 a 19.00 horas para el abono anual y entradas online (con horario de taquilla de lunes a viernes, de 11.00 a 13.00 horas, y sábados y domingos, de 10.00 a 15.00 horas). El precio de la entrada general es de 5 euros.

Mercado en Tapia

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La capital tapiega acoge su mercado semanal con todo tipo de productos, que se celebra en la plaza de Campogrande (junto al Ayuntamiento).