Asturias, con el simulador más avanzado del país, será uno de los cinco polos cuánticos de España: "Va a traer cosas que solo vemos en la ciencia ficción"

Asturias da un paso firme hacia el futuro tecnológico. La región se ha consolidado como uno de los cinco polos emergentes en tecnologías cuánticas en España, un ámbito considerado como estratégico por su enorme capacidad para transformar sectores como la industria, la salud o la ciberseguridad.

Así lo destacó este lunes Susana de Prado Hernández, directora de la Oficina para la España Digital durante un encuentro organizado por el Centro Tecnológico de la Información y la Comunicación (CTIC) con motivo del Día Mundial de la Cuántica.

Según explicó, este posicionamiento "no es casualidad", sino el resultado de una apuesta sostenida en el tiempo, el talento local y el respaldo institucional para impulsar estas capacidades. Más allá de la teoría, Asturias ya está llevando la computación cuántica a la práctica. El CTIC, que dispone del simulador cuántico más avanzado del país, trabaja en el desarrollo de soluciones aplicadas que demuestran el impacto real de esta tecnología.

Uno de los ejemplos más claros es FresQia, una herramienta orientada al sector agrícola que permite detectar enfermedades en cultivos de forma precoz mediante inteligencia artificial cuántica. Su principal ventaja es que necesita hasta diez veces menos datos que los sistemas tradicionales, lo que abre nuevas posibilidades en entornos donde la información es limitada.

Este avance ilustra el potencial de la computación cuántica para resolver problemas hasta ahora difíciles de abordar, especialmente en ámbitos como la salud o la defensa, donde la falta de grandes bases de datos ha sido una barrera. El desarrollo cuántico en Asturias se apoya en un modelo de colaboración entre instituciones que abarca desde la investigación básica hasta la aplicación empresarial.

En este ecosistema destacan tres pilares: el propio CTIC, el Centro de Investigación en Nanomateriales y Nanotecnología (CINN-CSIC) y la Universidad de Oviedo, cuyo grupo de investigación en computación cuántica es un referente internacional en el desarrollo de algoritmos. Esta cercanía entre entidades facilita la transferencia tecnológica, es decir, que los avances científicos se conviertan en soluciones concretas para empresas y ciudadanos.

Uno de los proyectos más ambiciosos es la instalación en Asturias del primer ordenador cuántico desarrollado y fabricado íntegramente en España. "La cuántica va a traer cosas que solo vemos en la ciencia ficción", asegura el investigador Luis Meijueiro.

Este hito situará a la región en una posición destacada no solo como usuaria, sino también como productora de tecnología avanzada. "Esto no hará que desaparezcan los ordenadores tradicionales, pero sí conseguirá un sistema mixto que agilizará las cosas", asegura el informático de la Universidad de Oviedo José Ranilla. Las obras para albergar esta infraestructura ya han comenzado en las instalaciones del CINN, marcando un antes y un después en la capacidad tecnológica nacional.

Nuevas necesidades en la formación

La expansión del sector cuántico también está generando nuevas necesidades de formación. En respuesta, la Universidad de Oviedo y CTIC han puesto en marcha programas de microcredenciales en computación cuántica e inteligencia artificial.

El objetivo es formar rápidamente a profesionales capaces de responder a la creciente demanda de este perfil en el mercado laboral, anticipándose a un cambio que ya empieza a ser visible.

Asturias forma parte de la estrategia nacional en tecnologías cuánticas, que contempla una inversión de hasta 808 millones de euros hasta 2030. A esto se suman iniciativas específicas para el desarrollo de aplicaciones prácticas en empresas, con proyectos que movilizan millones de euros adicionales.

Este respaldo económico busca garantizar la soberanía digital y reforzar el tejido industrial, situando a España (y en particular a Asturias) en una posición competitiva a nivel internacional.

La computación cuántica, todavía desconocida para gran parte de la sociedad, empieza a dejar de ser una promesa lejana para convertirse en una realidad tangible. Desde mejorar la detección de enfermedades hasta optimizar procesos industriales o proteger datos, sus aplicaciones son cada vez más cercanas.