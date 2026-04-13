Corsino Rey: "Es una pena que en el examen MIR no haya herramientas que evalúen la empatía"

Corsino Rey Galán, nacido en La Bustariega (Somiedo), catedrático de Pediatría de la Universidad de Oviedo y director del área de gestión clínica de Infancia y Adolescencia del HUCA, disertará hoy, a las 19.30 horas en el Club LANUEVAESPAÑA, en el marco de la Semana de la Ciencia «Margarita Salas», sobre «Lo que no se ve de una UCI Pediátrica: investigación para la supervivencia». Corsino Rey, impulsor del área de cuidados intensivos infantiles del HUCA en 1995, pondrá el acento en el papel crucial de la investigación. La cita científica está organizada por el periódico con el patrocinio del Ayuntamiento de Oviedo, Ayuntamiento de Gijón, Instituto Oftalmológico Fernández-Vega, Veolia, Bayer, Universidad Alfonso X el Sabio, IEDUCAE, Fertiberia y Química del Nalón, y cuenta con la colaboración de IDONIAL y la subvención de la Consejería de Ciencia, Industria y Empleo del Principado.

–Impulsó la creación de la UCI pediátrica en el HUCA en 1995. ¿Qué retos recuerda de aquellos inicios y cómo ha evolucionado esta atención especializada?

Ya han pasado 30 años y parece que fue ayer… El reto fundamental fue ponerla en marcha con unos recursos humanos limitados en personal médico, con tres pediatras, y de enfermería, con una enfermera y una auxiliar por turno, que rápidamente hubo que duplicar. El cambio más importante no ha sido tecnológico, sino humano: pasar de una UCI pediátrica cerrada con dos visitas familiares al día a una UCI pediátrica abierta donde las familias pueden permanecer las 24 horas. Esto fue posible con el cambio al nuevo HUCA, ya que en el viejo HUCA, el espacio reducido no permitía atender correctamente al niño con la familia dentro del box.

Combina la práctica clínica con la docencia en la Universidad de Oviedo. ¿Qué le aporta cada una de estas facetas ?

La docencia, cuando contribuyes a que los alumnos sean grandes profesionales, me aporta felicidad. La práctica clínica, como un proceso de ayuda a niños enfermos y sus familias, es otra de esas actividades que aportan felicidad. La asistencia enriquece a la docencia porque tu actividad en el hospital facilita la transmisión de conocimientos y experiencia asistencial actualizada. La figura de profesor de Universidad vinculado nació con este objetivo.

Desde joven sintió vocación por la pediatría. ¿Hubo algún momento o experiencia concreta que marcara definitivamente esa decisión?

La vocación docente y sanitaria me viene desde la cuna, con una madre maestra y un padre enfermero. Esas vocaciones pasaron a mi hija, pediatra, y a mi hijo, profesor de matemáticas. Me inclinaron hacia la pediatría los profesores de la asignatura en la Universidad de Oviedo, liderados por Manuel Crespo. Me hubiera sentido realizado en cualquier especialidad. De hecho, ejercí como nefrólogo pediátrico en mis primeros años y, tras obtener la plaza de profesor vinculado, surgió el encargo de crear la UCI Pediátrica, lo que me obligó a formarme como intensivista.

Habla de la empatía como una «medicina más». ¿Cómo se enseña esa capacidad a los futuros médicos y por qué es tan importante ?

La empatía ha sido y será siempre importante en las relaciones humanas. Un buen médico debe tener los conocimientos y habilidades necesarios para tratar con los pacientes de forma empática, a la vez que competencias comunicativas. Como todo en la vida, la mejor forma de enseñarla es el ejemplo. Tenemos problemas importantes de comunicación por no saber ejercer la empatía con nuestros compañeros. Es una pena que en el MIR no haya herramientas para evaluar competencias relacionadas con la empatía.

Tras casi tres décadas al frente de la UCI Pediátrica, ¿qué avances médicos o tecnológicos considera que han sido más determinantes?

Los avances que más vidas salvan son las medidas preventivas de la enfermedad y los que se producen en relación con las vacunas y la inmunización.

Dirige el área de gestión clínica pediátrica del HUCA. ¿Cuáles son los principales desafíos?

La urgencia pediátrica del HUCA suponía un desafío estructural importante, ya que su diseño arquitectónico dificultaba la confidencialidad y la circulación ordenada de los pacientes. Hemos conseguido poner en marcha la reforma arquitectónica de esta zona, lo que supondrá una mejora para los profesionales y para los pacientes.

También desarrolla una intensa labor investigadora. ¿Qué líneas de investigación en pediatría le parecen más prometedoras en la actualidad?

Los diagnósticos y terapias génicas, el conocimiento y manejo de la microbiota, la medicina regenerativa, la ingeniería robótica y la inteligencia artificial podrían considerarse líneas de investigación con mayor impacto global en la medicina actual. Pero la investigación en aspectos preventivos, en manejo de infecciones, en calidad de vida de niños enfermos y sus familias deben seguir siendo una prioridad.

¿Qué cualidades deben tener los equipos médicos para ofrecer una atención realmente humanizada?

Lo primero es tratar de humanizar las relaciones dentro del equipo. Es difícil ofrecer una atención humanizada si no valoras el trabajo de tu compañero. Todos somos importantes en la atención a un paciente y el éxito es conseguir ayudarle. Esta alegría compartida ocurre, por ejemplo, cuando un niño en situación crítica sale adelante tras días complicados. El apoyo que el equipo sanitario ofrece a niño y familia durante el proceso de muerte es uno de los actos más trascendentales de nuestra profesión.

En el marco de la Semana de la Ciencia, ¿qué mensaje le gustaría transmitir a los jóvenes que están pensando en dedicarse a la medicina o a la investigación en salud?

La medicina tiene tres pilares: investigación, asistencia y docencia. Los tres son apasionantes. Me dicen que soy demasiado optimista en mi visión de la vida, y quizás sea así. Van a dedicarse a una actividad con máximo nivel de exigencia, pero que les va a permitir sentirse tremendamente útiles y, por tanto, realizados profesionalmente.