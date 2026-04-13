Dura queja del Principado contra el Ayuntamiento de Gijón por pedir sus ediles que dimitan Roqueñí y Barbón: "Moriyón debe decir si respalda esas exigencias"

El Gobierno del Principado cargó este lunes contra el Ayuntamiento de Gijón por las declaraciones realizadas por el portavoz del gobierno local, el forista Jesús Martínez Salvador, y por la vicealcaldesa, la popular Ángela Pumariega, a cuenta del accidente de Cerredo. Ambos ediles exigieron la dimisión de la presidenta del Puerto de Gijón, Nieves Roqueñí, y del presidente del Principado, Adrián Barbón.

El portavoz del Principado, Guillermo Peláez, acusó al gobierno gijonés de hacer un “uso partidista” de un asunto “muy serio” utilizando el nombre del ayuntamiento gijonés. El portavoz del Ejecutivo autonómico, Guillermo Peláez, señaló de forma expresa a la alcaldesa gijonesa, Carmen Moriyón, y le pidió que aclare si respalda las manifestaciones realizadas por su vicealcaldesa, Ángela Pumariega.

“No solo salió el segundo teniente de alcalde a solicitar el relevo de Nieves Roqueñí, sino que salió la vicealcaldesa Ángela Pumariega a pedir la dimisión del presidente del Principado”, afirmó el portavoz, que calificó el episodio de “muy grave”.

El también consejero recalcó que el Gobierno asturiano quiere saber si esas palabras cuentan con el aval de la regidora gijonesa. “Queremos hacer un llamamiento también a la alcaldesa del Ayuntamiento de Gijón: ¿Esas declaraciones de su vicealcaldesa están respaldadas por ella? ¿Ella dio la orden, qué piensa ella?”, planteó Peláez en su comparecencia posterior al Consejo de Gobierno. Peláez sostuvo que resulta “muy grave utilizar una institución como el Ayuntamiento de Gijón para hacer un uso partidista de la misma”.

El portavoz del Ejecutivo autonómico vinculó además la posición del gobierno local con la estrategia de la oposición autonómica y mostró su sorpresa por el papel de Foro Asturias en esta ofensiva. “Nos parece un poco triste la actitud de Foro Asturias en este sentido”, dijo.

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Peláez aseguró que el diputado de Foro en la Junta General actúa como “muleta del Partido Popular” y extendió esa crítica al ámbito municipal. “Nos sorprende que ahora también la alcaldesa de Gijón entre a hacerle juego al Partido Popular utilizando la institución que ella preside”, añadió.