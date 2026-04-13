El fallecido en el cabo Vidio, un conocido vecino de Pravia, conductor del Principado, que practicaba atletismo, ciclismo y rally

El fallecido al precipitarse a un pedrero en el cabo Vídio es un vecino de Pravia de 49 años, cuya identidad se corresponde con las iniciales P. F. B, conductor del Parque Móvil del Principado, pero muy conocido por su actividad deportiva, que abarcaba desde el atletismo al ciclismo, pasando por el rally. La noticia ha causado una gran sorpresa y consternación en Pravia y entre sus compañeros de trabajo en Oviedo.

Hace dos días, sus compañeros de trabajo le echaron en falta, después de que no se presentase en su puesto. Fue entonces cuando su familia comenzó a buscarle, aunque no fue hasta la una de la tarde de este lunes cuando denunciaron su falta.

La Guardia Civil localizó el coche del desaparecido en las inmediaciones de Cabo Vidio y el SEPA activó un dispositivo de rastreo movilizando bomberos del parque de Valdés, Unidad de Drones y Unidad Canina, Grupo de Rescate con helicóptero multifunción y Equipos de Respuesta Inmediata de Cruz Roja acuática y psicosocial y el jefe de zona del noroccidente al frente del dispositivo.

Rastreo del cadáver. / SEPA

Tras llegar al lugar la aeronave de bomberos con el Grupo de Rescate y sobrevolar la zona localizaron al desaparecido en un pedrero hacia al oeste de Cabo Vidio. Tras confirmar el médico-rescatador su fallecimiento y para evitar que fuese arrastrado por el mar se le trasladó a zona segura a la espera de recibir las correspondientes autorizaciones para su evacuación.

El Centro de Coordinación de Emergencias del 112 Asturias recibió el aviso a las 13.01 horas. En la llamada realizada por un familiar indicaban que llevaba desaparecido 48 horas. Desconocían donde se podía encontrar. No les constaba que se encontrase con familiares y amigos. No se había presentado al trabajo.

La Sala 112 pasó a la llamada a la Guardia Civil que a las 14.03 horas informó de la localización del vehículo en las inmediaciones de Cabo Vidio en Cudillero. En ese momento se movilizó el dispositivo de rastreo a cuyo frente está el jefe de zona del noroccidente de Bomberos de Asturias y que dio con la localización del hombre tras sobrevolar la zona el Grupo de Rescate con la aeronave de SEPA.

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Traslado del cadáver. / SEPA

A la seis de la tarde de este lunes, se levantó el cadáver y se trasladó al Instituto de Medicina Legal, donde está previsto que se le haga la autopsia en la mañana de este martes.