El Gobierno asturiano considera "delirantes" los ataques de Trump al papa León XIV
Barbón recalca en sus redes sociales que el presidente de Estados Unidos "ha traspasado todos sus límites" y acusa indirectamente al PP de respaldarlo
El Ejecutivo destaca el resultado electoral en Hungría y ve en ellos un ejemplo de "fortaleza democrática" de Europa
El Gobierno del Principado trasladó este lunes una posición de claro rechazo a las críticas de Donald Trump al papa León XIV. El portavoz del Ejecutivo, Guillermo Peláez, calificó de “absolutamente delirante” la actitud del expresidente de Estados Unidos por arremeter contra el pontífice a raíz de sus llamamientos al fin de la guerra y de las hostilidades. Peláez expresó esta posición del Ejecutivo en la comparecencia tras la reunión semanal del Consejo de Gobierno, como una reflexión del Ejecutivo al hilo de la actualidad
Peláez explicó que el asunto fue abordado en la reunión del Consejo de Gobierno dentro de un bloque de valoraciones de contenido político sobre la situación internacional. “Denunciar nuevamente la actitud absolutamente delirante de Donald Trump, que se ha metido ya directamente con el papa León XIV por una cuestión tan de sentido común como es pedir el fin de la guerra y el fin de las hostilidades”, afirmó.
El portavoz enmarcó esa reflexión en las consideraciones realizadas por el Ejecutivo asturiano sobre distintos asuntos de actualidad internacional, a las que sumó el análisis del resultado de las elecciones de Hungría. “Hemos hecho una valoración positiva por el hecho de que en Hungría haya ganado las elecciones una fuerza política europeísta y abiertamente liberal y demócrata frente a las posiciones de Viktor Orbán más cercanas a Trump o a Putin”, afirmó Peláez.
Peláez señaló que el Gobierno asturiano interpreta que Europa está enviando señales de fortaleza democrática. En ese sentido, aludió también a los resultados de las municipales francesas y al referéndum en Italia como ejemplos de un clima político que, a juicio del Principado, refuerza el compromiso europeo.
La crítica del Ejecutivo asturiano al reproche de Trump al Papa fue enfatizada por el Presidente, Adrián Barbón, en sus redes sociales. Barbón señalí que "ante el furibundo y amenazador ataque que Trump ha dirigido al Papa León XIV, por defender la Paz y hacer un llamamiento a finalizar la guerra de Irán y la agresión al Líbano, es momento de tomar partido". "Se confunde Trump si cree que el Papa está solo. Somos miles de millones los que apoyamos al Papa en su grito a favor de la Paz y la concordia. Trump ha pasado todos los límites", aseguró el presidente asturiano.
Barbón concluyó su mensaje considerando "lamentable" que "aún haya personas que, en España y Asturias, lo defiendan. Y los silencios son más elocuentes que nunca…". Se trataba de un dardo dirigido al Partido Popular, al que el líder socialista considera tibio en su posición de rechazo al ataque de Estados Unidos a Irán.
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