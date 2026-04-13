El gran argumento de la lucha contra el mieloma para el premio "Princesa de Asturias": la supervivencia ha pasado de dos años a más de quince

Quizá el mayor argumento que puede aportar un grupo de médicos que trata tumores es un aumento significativo de la supervivencia de sus pacientes. Pues bien: ésta es una de las grandes bazas que el Grupo Español de Mieloma (GEM) pondrá los próximos 19 y 20 de mayo sobre la mesa del jurado del premio "Princesa de Asturias" de Cooperación Internacional. La candidatura del GEMha sido presentada por la International Myeloma Society, a través de su presidente, Philippe Moreau.

El mieloma múltiple es un tipo de cáncer de la sangre que comienza en las células plasmáticas en la médula ósea. Se trata del segundo cáncer hematológico más frecuente, con 5 casos nuevos por cada 100.000 personas al año.

"En Asturias se diagnostican entre 100 y 110 casos nuevos al año, y actualmente tenemos a unos 900 pacientes en tratamiento", explica Esther González, jefa del servicio de Hematología del Hospital de Cabueñes (Gijón) y miembro de la mesa del Grupo Español de Mieloma. Aunque la enfermedad generalmente se diagnostica en pacientes mayores de 65 años, esta neoplasia maligna también aparece en personas menores de 40 años.

Notable protagonismo asturiano

En el Grupo Español de Mieloma desempeñan un protagonismo notable varios hematólogos del Hospital Universitario Central de Asturias (HUCA, Oviedo) y de Cabueñes.

Esta propuesta al premio Princesa pone el foco no solo en una trayectoria científica de referencia, sino en un modelo de colaboración internacional nacido en España que ha conectado continentes y transformado la supervivencia del mieloma múltiple. La red cooperativa del GEM, integrada por más de 100 hospitales españoles, actúa además como plataforma vertebradora en Europa, América, Asia y Oceanía.

A lo largo de tres décadas, el GEM ha impulsado avances que han permitido unificar criterios diagnósticos y terapéuticos a escala global. "Gracias a este trabajo, la supervivencia del mieloma múltiple ha pasado de dos o tres años a superar la década y a alcanzar incluso los 17 años", señala Esther González.

Ángel Ramírez Páyer, jefe de sección de Hematología Clínica del HUCA, pone de relieve que la candidatura del Grupo Español de Mieloma "significa proyectar a nivel internacional el hecho de que, en España, el código postal de cada ciudadano no impacta en el diagnóstico ni en el tratamiento de la enfermedad", ya que "se ha conseguido equidad para todos los pacientes".

Ofrecer "la máxima innovación"

Entre las contribuciones más destacadas del Grupo Español de Mieloma figuran los Criterios Internacionales de Respuesta al Tratamiento (1998), la estandarización de la Enfermedad Mínima Residual —hoy referencia regulatoria internacional— y la incorporación de la biopsia líquida. Su participación en ensayos clínicos multinacionales ha sido determinante para la aprobación de nueve de los 18 nuevos tratamientos desarrollados en los últimos veinte años, incluyendo terapias innovadoras como los anticuerpos biespecíficos y las CAR T.

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A juicio de Ana Pilar González, hematóloga del HUCA y profesora titular de Medicina de la Universidad de Oviedo, los especialistas españoles en mieloma "tratamos de ofrecer a los pacientes la máxima innovación y las mejores alternativas terapéuticas, y eso podemos hacerlo gracias a la colaboración en el grupo".

Abel Amado Meana. / Marcos León