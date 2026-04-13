El gran argumento de la lucha contra el mieloma para el premio "Princesa de Asturias": la supervivencia ha pasado de dos años a más de quince
En el Grupo Español de Mieloma, candidato a Cooperación Internacional, desempeñan un protagonismo notable varios hematólogos del HUCA y de Cabueñes
Quizá el mayor argumento que puede aportar un grupo de médicos que trata tumores es un aumento significativo de la supervivencia de sus pacientes. Pues bien: ésta es una de las grandes bazas que el Grupo Español de Mieloma (GEM) pondrá los próximos 19 y 20 de mayo sobre la mesa del jurado del premio "Princesa de Asturias" de Cooperación Internacional. La candidatura del GEMha sido presentada por la International Myeloma Society, a través de su presidente, Philippe Moreau.
El mieloma múltiple es un tipo de cáncer de la sangre que comienza en las células plasmáticas en la médula ósea. Se trata del segundo cáncer hematológico más frecuente, con 5 casos nuevos por cada 100.000 personas al año.
"En Asturias se diagnostican entre 100 y 110 casos nuevos al año, y actualmente tenemos a unos 900 pacientes en tratamiento", explica Esther González, jefa del servicio de Hematología del Hospital de Cabueñes (Gijón) y miembro de la mesa del Grupo Español de Mieloma. Aunque la enfermedad generalmente se diagnostica en pacientes mayores de 65 años, esta neoplasia maligna también aparece en personas menores de 40 años.
Notable protagonismo asturiano
En el Grupo Español de Mieloma desempeñan un protagonismo notable varios hematólogos del Hospital Universitario Central de Asturias (HUCA, Oviedo) y de Cabueñes.
Esta propuesta al premio Princesa pone el foco no solo en una trayectoria científica de referencia, sino en un modelo de colaboración internacional nacido en España que ha conectado continentes y transformado la supervivencia del mieloma múltiple. La red cooperativa del GEM, integrada por más de 100 hospitales españoles, actúa además como plataforma vertebradora en Europa, América, Asia y Oceanía.
A lo largo de tres décadas, el GEM ha impulsado avances que han permitido unificar criterios diagnósticos y terapéuticos a escala global. "Gracias a este trabajo, la supervivencia del mieloma múltiple ha pasado de dos o tres años a superar la década y a alcanzar incluso los 17 años", señala Esther González.
Ángel Ramírez Páyer, jefe de sección de Hematología Clínica del HUCA, pone de relieve que la candidatura del Grupo Español de Mieloma "significa proyectar a nivel internacional el hecho de que, en España, el código postal de cada ciudadano no impacta en el diagnóstico ni en el tratamiento de la enfermedad", ya que "se ha conseguido equidad para todos los pacientes".
Ofrecer "la máxima innovación"
Entre las contribuciones más destacadas del Grupo Español de Mieloma figuran los Criterios Internacionales de Respuesta al Tratamiento (1998), la estandarización de la Enfermedad Mínima Residual —hoy referencia regulatoria internacional— y la incorporación de la biopsia líquida. Su participación en ensayos clínicos multinacionales ha sido determinante para la aprobación de nueve de los 18 nuevos tratamientos desarrollados en los últimos veinte años, incluyendo terapias innovadoras como los anticuerpos biespecíficos y las CAR T.
A juicio de Ana Pilar González, hematóloga del HUCA y profesora titular de Medicina de la Universidad de Oviedo, los especialistas españoles en mieloma "tratamos de ofrecer a los pacientes la máxima innovación y las mejores alternativas terapéuticas, y eso podemos hacerlo gracias a la colaboración en el grupo".
El testimonio de un paciente de Cabueñes
"Escuchar aquel diagnóstico fue un tortazo que me dejó un tiempo medio grogui". Con estas palabras recuerda Abel Amado Meana lo que sintió al recibir en junio de 2022 su diagnóstico de mieloma múltiple, una enfermedad con la que convive gracias a la atención recibida en el Hospital Universitario de Cabueñes por la jefa de Hematología, Esther González, y el resto de su equipo.
Abel Amado trabajó como médico en Traumatología de Urgencias de Cabueñes desde 1991. Fue un dolor en las costillas lo que le llevó a hacerse una radiografía en Carreño, localidad de la que es vecino. "Salió que tenía una costilla rota y no tenía recuerdo de haberme dado ningún golpe", señala Amado, quien añade que "al hacerme una analítica apareció que tenía mieloma".
En aquellos momentos, Amado recordó que, cuando terminó de estudiar Medicina, el mieloma múltiple era una enfermedad que conllevaba el fallecimiento del paciente en pocos años. Sin embargo, los avances de los tratamientos han permitido que pacientes como él puedan convivir con ella. "Al ser un tipo de tumor que no es operable, ya he pasado por cuatro tratamientos de quimioterapia. Con el primero llegué a adelgazar 20 kilos y después llegó el autotrasplante, que me tuvo tres semanas aislado en la habitación. Ahora estoy con quimioterapia por vía oral a diario y me siento bien. Eso sí, tienen que realizarme pruebas de forma continuada y ya no monto en bicicleta como antes para evitar caídas, ya que las heridas tardarían mucho en curarse al tener esta enfermedad", desarrolla Amado, quien ha sustituido la bici por la elíptica, el bádminton y los paseos para "minimizar riesgos".
Además, también es uno de los pacientes que participa en el proyecto de "fútbol andarín". "Entrenar dos días a la semana y hacer deporte nos mejora mucho nuestra condición física, que es algo relevante porque el mieloma disminuye la masa muscular. Y entrenando nos vigilan si está todo bien para avisar a la doctora en caso de problemas", añade.
Tras estos años como paciente de Hematología, Amado agradece que "el trato que me han dado es extraordinario". "Son profesionales increíbles, te lo solucionan todo muy rápido", comenta. Respecto a la posibilidad de que al Grupo Español de Mieloma (GEM) le concedan el premio Princesa de Asturias de Coooperación Internacional, este paciente remarca que "parecen palabras mayores, pero están haciendo una labor muy importante y es vital que la sociedad sepa valorar su trabajo". "El GEM es la vida entera para los pacientes. Gracias a eso recibimos unos tratamientos que están totalmente consensuados por muchos especialistas", culmina Amado.
Suscríbete para seguir leyendo
- Nacen diez pastores del osu en un parto clave para salvar la única raza de perro asturiana: 'Son increíbles
- Los padres de Mael, el niño gijonés de 3 años al que tuvieron que amputarle manos y piernas, crean una asociación para ayudar a los demás
- Atención conductores: la autopista A-66 permanecerá cortada durante dos semanas a su paso por Oviedo
- ArcelorMittal aprovecha el 'boom' de la Defensa: los nuevos buques de la Armada Española se fabricarán con acero asturiano
- Atención conductores, la Guardia Civil vigila el número mínimo de ocupantes: multado con 200 euros por no respetar la nueva señal de tráfico azul con rombo blanco
- En el concejo de Asturias con menos mujeres: 'En mi pueblo viven mi marido y tres solteros
- Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para hacerse con el potente microondas que es el más barato: por solo 39,99 euros
- Capgemini, con un millar de empleos en Langreo, anuncia plan de despidos en su plantilla en España por el impacto de la Inteligencia Artificial