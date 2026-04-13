Hallado muerto en un pedrero de la costa de Cudillero un hombre al que su familia buscaba desde hace dos días

Bomberos del Servicio de Emergencias del Principado de Asturias (SEPA) han localizado el cuerpo sin vida de un varón cuya familia alertó de su desaparición este mediodía tras no haberse presentado en su puesto de trabajo.

La Guardia Civil localizó el coche del desaparecido en las inmediaciones de Cabo Vidio y el SEPA activó un dispositivo de rastreo movilizando bomberos del parque de Valdés, Unidad de Drones y Unidad Canina, Grupo de Rescate con helicóptero multifunción y Equipos de Respuesta Inmediata de Cruz Roja acuática y psicosocial y el jefe de zona del noroccidente al frente del dispositivo.

Un miembro del Grupo de Rescate del SEPA durante el rescate. / SEPA

Tras llegar al lugar la aeronave de bomberos con el Grupo de Rescate y sobrevolar la zona localizaron al desaparecido en un pedrero hacia al oeste de Cabo Vidio. Tras confirmar el médico-rescatador su fallecimiento y para evitar que fuese arrastrado por el mar se le trasladó a zona segura a la espera de recibir las correspondientes autorizaciones para su evacuación.

El Centro de Coordinación de Emergencias del 112 Asturias recibió el aviso a las 13.01 horas. En la llamada realizada por un familiar indicaban que llevaba desaparecido 48 horas. Desconocían donde se podía encontrar. No les constaba que se encontrase con familiares y amigos. No se había presentado al trabajo.

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La Sala 112 pasó a la llamada a la Guardia Civil que a las 14.03 horas informó de la localización del vehículo en las inmediaciones de Cabo Vidio en Cudillero. En ese momento se movilizó el dispositivo de rastreo a cuyo frente está el jefe de zona del noroccidente de Bomberos de Asturias y que dio con la localización del hombre tras sobrevolar la zona el Grupo de Rescate con la aeronave de SEPA.