Inicio de año por todo lo alto en el Aeropuerto de Asturias: crecen los pasajeros en el primer trimestre y ya superan los 437.000

Un inicio de año por todo lo alto, nunca mejor dicho. El Aeropuerto de Asturias ha empezado 2026 superando las cifras de pasajeros del año pasado. En este primer trimestre fueron más de 437.000 pasajeros los que pasaron por las instalaciones de Santiago del Monte (Castrillón), en concreto 437.374 viajeros. Esta cifra representa un incremento del 4,1% con respecto al mismo periodo de 2025, según Aena.

En el desglose de datos se aprecia que de los 436.167 pasajeros que utilizaron vuelos comerciales, 350.240 lo hicieron con origen o destino nacional (un 5% más), mientras que 85.927 correspondieron a tráfico internacional, un 0,7% más que en el mismo periodo del año anterior.

En cuanto al movimiento de aeronaves, en el primer trimestre del año operaron en el aeropuerto un total de 3.393 (un 2,4% más que en 2025). De esas operaciones, 3.284 tuvieron carácter comercial, un 3,6% más que entre enero y marzo de 2025.

El mejor marzo de la historia

Durante el mes pasado, 166.813 pasajeros utilizaron las instalaciones del Aeropuerto de Asturias, un 5,8% más que en el mismo periodo de 2025, lo que hace que haya sido el mejor marzo de su historia. Los vuelos operados en marzo fueron 1.253, un 2,9% más que los movimientos de aterrizaje y despegue registrados en el mismo mes de 2025. De esas operaciones, 1.209 tuvieron carácter comercial, un 4,6% más que en marzo del año anterior.

Está por ver cómo evolucionan las cifras a partir de ahora, ya a finales de marzo dejó de operar en Asturias la compañía Iberia, tras casi 60 años. Ha dejado en manos de su filial Air Nostrum sus vuelos en la región.

Todo esto después de cerrar un 2025 para la historia con más de 2,05 millones de pasajeros y un hito que no se había alcanzado nunca, el de superar la barrera de los 2 millones en un solo año. El balance anual confirma el tirón del aeródromo asturiano: 2.051.342 pasajeros utilizaron la infraestructura en 2025, el mayor registro de su historia y un 2,9% más que en 2024. Con este dato, el aeropuerto encadena su tercer récord histórico anual consecutivo.