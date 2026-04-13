El mejor cachopo de España (elaborado con ternera asturiana): "L’auténticu", con jamón de Tineo y toque especial de queso

La asturiana Pilar Meana, del restaurante La Cantina de Villalegre (Avilés), se alzó esta tarde con el primer premio del concurso “En busca del mejor cachopo elaborado con Ternera Asturiana”, celebrado en el marco del Salón Gourmets 2026, que se celebra en Ifema (Madrid). El certamen, uno de los más esperados de la feria, volvió a poner en valor uno de los platos más emblemáticos de la gastronomía asturiana.

El cachopo ganador, bautizado como “L’auténticu”, destaca por su apuesta por el producto y la tradición. “Tiene de especial una buena ternera asturiana, de lo bueno y lo mejor; utilicé la parte de la tapa”, explica Meana. La elaboración se completa con ingredientes también vinculados al territorio: “Jamón de Tineo, queso de los Oscos y una crema de queso hecha desde cero”.

La cocinera subraya además el componente personal de la receta: “Tengo el recuerdo de mi suegra haciendo crema de queso”, señala, en una propuesta que define como “la vuelta al origen del cachopo tradicional”, acompañada de una guarnición clásica de patatas y pimientos. “Mucho cariño y mucha ilusión”, resume.

El segundo premio fue para el restaurante Dmomento, de Granada, mientras que el tercero recayó en el restaurante La Escollera, de San Juan de la Arena. El concurso repartió 1.200 euros para el primer clasificado, 500 para el segundo y 300 para el tercero.

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El certamen se celebró en el marco del Salón Gourmets, donde la IGP Ternera Asturiana volvió a ser uno de los grandes reclamos con degustaciones y demostraciones en directo. El concurso confirma el tirón del cachopo como uno de los grandes embajadores de la cocina asturiana. Al concurso final llegaron 12 restaurantes.