Un millón de botellas de sidra y 3,5 millones de unidades de compango: los productos asturianos en las estanterías de Mercadona

La cadena de supermercados Mercadona colaboró en 2025 con más de 180 proveedores de Asturias, a los que hizo compras por un valor total de 230 millones de euros. Entre las adquisiciones a proveedores figuran más de 3,5 millones de unidades de compango, 50 toneladas de arándanos o más de un millón de botellas de sidra asturiana.

Según ha indicado la compañía valenciana en un comunicado, esas cifras reflejan "la apuesta decidida de Mercadona por el sector agroalimentario asturiano". Así, han destacado que la inversión de Mercadona en Asturias también "ha sido una constante" en 2025, ya que ha ascendido a 17,5 millones de euros, destinados a su red de tiendas y a la implantación de la nueva sección "Listo para Comer".

En cuanto a la red en Asturias, la compañía ha abierto dos supermercados y ha cerrado uno por no cumplir los estándares requeridos por la compañía, todos ellos ubicados en Gijón. A cierre de 2025, Mercadona contaba en el Principado con 25 supermercados, 22 de los cuales respondían al modelo eficiente de la compañía (denominado internamente como "Tienda 8") y tenían la sección "Listo para Comer" y 18 disponían de puntos de carga para vehículos eléctricos.

En términos de empleo, Mercadona dispone de una plantilla compuesta por más de 1.200 personas. Entre las mejoras que la empresa ha destacado se incluyen la mejora de la jornada laboral, con una semana más de vacaciones; la consolidación del poder adquisitivo, con el incremento de IPC; y su política de retribución variable con las primas por objetivos (concretamente dos mensualidades a los trabajadores con menos de cuatro años y tres mensualidades a los que superan esta antigüedad).

La empresa ha destacado que en el marco de sus estrategias de prevención del desperdicio alimentario, la compañía ha donado en la región 305 toneladas de alimentos aptos para el consumo a las siete entidades sociales con las que colabora diariamente en Asturias, lo que equivale a más de 5.000 carros de la compra.

La apuesta de Mercadona por el sector primario español "le ha permitido consolidar su compromiso de disponer de producto origen nacional en sus más de 1.600 supermercados en España siempre que por estacionalidad, calidad y por cultivo sea viable". Así, destacan que más del 85% del surtido de Mercadona es de origen nacional, con productos cultivados, pescados, elaborados o transformados en España, como el 100% del aceite de oliva, que es español, y todos los cítricos en temporada.

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En 2025 las compras de Mercadona en España alcanzaron los 30.200 millones de euros, un 4% más que al año anterior.