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Un mujer, herida tras sufrir una salida de vía en Celorio (Llanes)

El accidente se ha producido en la carretera a Ribadesella

Un guardia civil.

Un guardia civil. / Guardia Civil

Luis Ángel Vega

Luis Ángel Vega

Oviedo

Una mujer de 35 años, L. C. H., ha resultado herida este mediodía en una salida de vía registrada en la carretera de Ribadesella a Llanes (AS-379), entre las localidades de Poo y Celorio, en el municipio llanisco. La mujer, que presentaba dolor cervical, ha sido trasladada al Centro de Salud de Llanes, donde ha sido asistida.

El accidente se producido por razones que se están investigando.

A la zona han acudido medios del SAMU y de la Guardia Civil de Tráfico, lo que ha generado cierta alarma entre los conductores.

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Afortunadamente, este accidente no ha causado retenciones reseñables de tráfico.

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