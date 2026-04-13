Oferta especial: accede por poco más de 7 euros al mes a la copia digital de la edición impresa de LA NUEVA ESPAÑA

La mejor información ahora, al mejor precio. Suscríbete hoy a la edición impresa digital de LA NUEVA ESPAÑA por solo 22 euros durante 3 meses (antes 44 euros) y accede sin límites a todas las noticias. Una oportunidad para disfrutar de todas las ventajas de los contenidos web, acceder a la versión digital del periódico diario y a los contenidos de los suplementos.

Así, al suscribirte tendrás acceso a la mejor información, la última hora y los reportajes y análisis de nuestro equipo, con todas las ventajas de formar parte de nuestra comunidad de lectores. Pero no solo vas a estar informado.

Además en los últimos meses el periódico ha actualizado el catálogo de newsletters que, de forma periódica, harán que las firmas más prestigiosas del diario lleguen directamente a tu correo electrónico a través de boletines especializados. Ya hay cuatro operativas: Noticias del día (un resumen matinal de las informaciones más relevantes), Opiniones del día (para recibir antes que nadie las opiniones de los mejores articulistas), La semana política (una guía semanal para entender lo que está pasando en la política asturiana de la mano del redactor jefe de LA NUEVA ESPAÑA Vicente Montes) y un boletín especializado de ocio que te permite conocer (antes que nadie) la agenda cultural del día en Asturias.

Pero aún hay más. Gracias a tu suscripción tambiénl podrás disfrutar de los nuevos pasatiempos de la web, tendrás acceso a una app renovada y más premium y a un club con descuentos y ofertas exclusivos.

Noticias relacionadas

Pero aún hay más. Gracias a tu suscripción también podrás disfrutar de los nuevos pasatiempos de la web, tendrás acceso a una app renovada y más premium y a un club con descuentos y ofertas exclusivos.