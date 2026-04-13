Pablo Rodríguez, director de Innovación de Google a nivel mundial, en la inauguración de la XI Semana de la Ciencia: "La IA derriba límites, pero está lejos de la magia de las personas"

El langreano director de Innovación de Google a nivel mundial, director de Innovación de Google a nivel mundial y miembro de la Asociación Americana de Científicos e Ingenieros, generó ayer una expectación que rebasó con creces la capacidad del Club LA NUEVA ESPAÑA. Y en una apasionante intervención –que combinó contenidos teóricos y prácticos– expuso las principales aportaciones que la inteligencia artificial (IA) ha ofrecido hasta la fecha, entre las que destacó dos por su enorme impacto. Por una parte, la IA está democratizando hasta el extremo –ya no hace falta ser un especialista en programación– la capacidad de diseñar herramientas y aplicaciones informáticas de todo tipo. Por otra, la irrupción de esta herramienta ya imprescindible "está modificando un método científico consolidado durante siglos", al punto de que avances y conocimientos que hasta hace poco tiempo requerían el trabajo de decenas de científicos a lo largo de varios años pueden ahora culminarse en cuestión de horas o incluso de minutos.

En el tramo final de su intervención, el ponente demostró esta realidad ensayando, sin ser médico ni biotecnólogo, el diseño de una proteína que alumbre un medicamento eficaz frente a las alergias primaverales.

Y ante la inquietante pregunta de si habrá máquinas que superen al ser humano, Pablo Rodríguez reflexionó en largo: "Sigo teniendo mucho respeto por el humano. Es una comparativa que no me atrevo a hacer. En cada momento descubro magia en las relaciones con las personas, y esto no sé cómo se puede codificar en un algoritmo. Lo cual no quiere decir que no vayamos a tener herramientas muy capaces y que nos permitan hacer grandes descubrimientos, y acelerar muchos procesos. Pero intento distanciarlo de ese concepto de ‘inteligencia general’, porque le tengo mucho respeto al humano, como individuo, y a la sociedad, y al vínculo y a la relación, y creo que estamos muy lejos".

El interés que suscitó la conferencia quedó plasmado en la cola de persona que no pudieron acceder al salón por estar completo su aforo de más de 200 plazas.

"El límite ahora no es lo que podamos hacer, sino lo que podemos soñar", proclamó el ingeniero e informático nacido en La Felguera (1972) en la primera sesión de la XI Edición de la Semana de la Ciencia "Margarita Salas" que organiza este periódico y que se extenderá hasta este viernes.

Durante cinco jornadas consecutivas –de ayer lunes al jueves en el Club LA NUEVA ESPAÑA, a las 19.30 horas, y el viernes, a las 18.00 horas en el Acuario de Gijón–, la Semana de la Ciencia permitirá al público asomarse a algunos de los grandes retos del presente y del futuro. La actividad está patrocinada por el Ayuntamiento de Oviedo, Ayuntamiento de Gijón, Instituto Oftalmológico Fernández-Vega, Veolia, Bayer, Universidad Alfonso X el Sabio, Ieducae, Fertiberia y Química del Nalón, además de contar con la colaboración de Idonial y la subvención de la Consejería de Ciencia, Innovación y Universidad del Principado. En la jornada de hoy, martes, intervendrá el médico y catedrático Corsino Rey Galán, director del área de gestión clínica de Infancia y Adolescencia del Hospital Universitario Central de Asturias (HUCA), con la conferencia titulada "Lo que no se ve de una UCI Pediátrica: Investigación para la supervivencia".

Compromiso con la ciencia

La sesión de ayer fue abierta por Ángeles Rivero, directora general de LA NUEVA ESPAÑA, con un discurso marcado por el compromiso con la divulgación y el reconocimiento al trabajo de los investigadores. Desde el inicio, expresó su "orgullo y enorme satisfacción" por consolidar esta cita como parte de la agenda pública científica y educativa de Asturias. Rivero subrayó el propósito esencial del encuentro: "La ciencia merece reconocimiento y presencia social", enfatizó. Asimismo, dio realce al esfuerzo de los investigadores, a menudo invisible, destacando que su labor "ensancha el conocimiento, mejora nuestra vida cotidiana y abre oportunidades de futuro".

A continuación tomó la palabra el consejero de Ciencia, Innovación y Universidad del Principado, Borja Sánchez, quien aseveró que la actividad científica "debe acercarse a la sociedad y explicarse con claridad". Durante su intervención, insistió en la necesidad de hacer comprensible el conocimiento: "La ciudadanía tiene que saber para qué sirve la ciencia y en qué se emplean los recursos que aportan", subrayó, reivindicando la divulgación como pieza clave del ecosistema científico. El titular de Ciencia destacó la importancia de seguir apostando por la inversión: "Hay que invertir más en I+D, hay que invertir más en innovación", al tiempo que reafirmó que foros como el impulsado por este periódico permiten reforzar ese mensaje y conectar a los expertos con la sociedad.

Inauguración de la XI Semana de la Ciencia "Margarita Salas" / Miki López

De presentar al ponente se encargó el científico y divulgador Amador Menéndez, coordinador de la Semana de la Ciencia, quien celebró que la nueva década del certamen promovido por LA NUEVA ESPAÑA –esta es su undécima edición– fuera abierta por un asturiano del máximo nivel: "Pablo Rodríguez imagina el futuro y luego lo construye. Es un disruptor con mayúsculas, que se mueve en la frontera de la ciencia y la tecnología", remarcó.

La charla llevaba por título "Inteligencia Artificial y Ciencia" y su contenido, perfectamente comprensible para todo tipo de público, ilustró cómo la IA está transformando no solo el sector de la tecnología, sino también la manera en la que se trabaja e investiga. "La inteligencia artificial se está poniendo al servicio de la ciencia y nos ayudará a buscar nuevos materiales, a encontrar nuevas medicinas", destacó el ponente. Pablo Rodríguez subrayó la "ruptura de hilos" disciplinares para dar lugar a nuevos espacios multidisciplinares que "aceleran los procesos científicos hasta unos niveles que no podemos imaginar".

Replantear el método

En esos nuevos espacios de creación, unos actores novedosos, llamados "agentes de IA", asumen el papel protagonista: "Trabajan entre ellos, prueban hipótesis, organizan competiciones para probar qué tipo de terapias pueden funcionar, cuáles no, cuáles se pueden llevar al mercado, cuáles se pueden patentar, cuáles tienen oportunidad de negocio, cuáles tienen más visos de tener éxito…".

Con el advenimiento de este nuevo paradigma, toca "replantearse el método científico". Y eso conlleva "ver el rol que desempeña el científico en todo esto". Un futuro en el que el investigador "probablemente tendrá que usar más su criterio para poder tomar un camino u otro dentro de la investigación científica". O podrá "tener en cuenta aspectos éticos, o determinar sobre qué temáticas hay que investigar y cuáles conviene aparcar".

En esta dinámica que se abre camino, "la evaluación va a ser muy importante". Gran parte de los desarrollos de programación correrán a cargo de la IA, pero resultará indispensable "un experto que los evalúe", lo que dará lugar a un reposicionamiento del científico.

A juicio de Pablo Rodríguez, "vivimos un cambio de época". Con los nuevos paradigmas, "es probable que lo que nos ha traído hasta aquí no sea lo que nos lleve a la próxima etapa". El ingeniero langreano se considera "un privilegiado" por disponer de "estas herramientas que la IA ha puesto a mano de todo el mundo, también de los jóvenes estudiantes". Instrumentos que transforman el ámbito del trabajo, por supuesto, pero que emergen como "herramientas que aceleran el descubrimiento de una manera nunca vista".