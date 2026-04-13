Ni patinetes ni bicis eléctricas: Alsa prohibirá esta semana el acceso a sus autobuses
La medida entra en vigor este miércoles
Ni patinetes ni bicis eléctricas. Ninguno de estos vehículos de movilidad personal podrán entrar a partir de esta semana en autobuses Alsa. Así lo anunció hace unos días la compañía asturiana con el objetivo, dicen, de "salvaguardar la seguridad" de sus clientes. La medida entrará en vigor este miércoles, día a partir del cual cualquier cliente que intente subir al bus con un patinete o una bicicleta con motor quedará directamente apeado.
El auge en España y en Asturias de estos dos vehículos es claro. Cada vez más municipios, entre ellos Oviedo, están poniendo límite al "boom" del patinete, con nuevas normas y, en consecuencia, sanciones. A esta necesidad de regulación se ha sumado Alsa con la prohibición de "cualquier tipo de dispositivo dotado de baterías" a sus servicios regionales. La compañía asturiana atesora varias rutas entre concejos de la región.
Las sillas de ruedas motorizadas
Según el comunicado hecho público por Alsa, la restricción no afecta, no obstante, a las sillas de ruedas motorizadas, garantizando así el acceso a sus autobuses de las personas de movilidad reducida.
La empresa explica que la decisión responde a la necesidad de “salvaguardar la seguridad de los clientes”, en un contexto en el que el transporte de dispositivos con baterías —especialmente de litio— ha generado preocupación en distintos ámbitos del transporte público por posibles incidentes.
El aviso concluye solicitando la colaboración de los pasajeros y recordando la importancia de respetar las indicaciones del personal, con el objetivo de asegurar un servicio seguro para todos los viajeros.
Esta medida podría afectar a un número creciente de usuarios que utilizan vehículos de movilidad personal en sus desplazamientos diarios, especialmente en trayectos interurbanos donde el autobús actúa como complemento habitual. A partir de mediados de abril, estos viajeros deberán buscar alternativas para transportar sus dispositivos o modificar sus rutinas de desplazamiento.
Adiós a sus icónicos colores
Alsa está en pleno proceso de cambios, pues en próximas fechas los autobuses de sus rutas nacionales dirán adiós al gris y al azul, sus históricos colores, para teñirse de turquesa, tras la decisión tomada por el Gobierno de unificar la estética de toda la flota nacional. Se ponen así fin a más de cien años de historia.
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