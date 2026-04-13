PODCAST: Esta es la rutina que debes seguir a diario si quieres tener una piel sana: los ingredientes que sí funcionan y el aliado más eficaz para luchar contra el envejecimiento

En este episodio de Queremos ayudarte! con la Dra Lina Arias, especialista en medicina estética, hablaremos sobre los cuidados básicos para una piel sana: rutinas diarias, errores comunes, ingredientes que sí funcionan y cómo adaptar los productos a tu tipo de piel o a cada estación del año.

Además, descubrirás por qué el protector solar es tu mejor aliado contra el envejecimiento y cómo elegir productos efectivos sin dejarte el bolsillo, con marcas accesibles, que apuesta por la cosmética natural y de calidad.

Un episodio práctico, cercano y lleno de consejos útiles para mimarte un poco más cada día.

Queremos ayudarte, el podcast de masymas

Este podcaste es un espacio donde la pasión por la salud en todas sus vertientes y la fascinación por los productos de la tierra y la sostenibilidad se encuentran.

Carmen Ordiz comparte cada semana experiencias y opiniones acerca de la realidad que nos rodea en compañía de interesantes invitados. Queremos ayudarte!, un proyecto de masymas supermercados en Asturias y León.